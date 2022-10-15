https://ria.ru/20221015/kakhovka-1824296979.html

За время обстрелов в Новой Каховке были повреждены около 350 домов

За время обстрелов в Новой Каховке были повреждены около 350 домов - РИА Новости, 15.10.2022

За время обстрелов в Новой Каховке были повреждены около 350 домов

Украинские войска ракетными обстрелами разрушили или повредили около 350 домов, а также городскую инфраструктуру в Новой Каховке Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T16:32

2022-10-15T16:32

2022-10-15T17:13

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска ракетными обстрелами разрушили или повредили около 350 домов, а также городскую инфраструктуру в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев."К большому сожалению, мы (город и его жители - ред.), наверное, рекордсмены по пострадавшим от ударов украинской стороны… Город остается чистым несмотря на то, что около 350 домов пострадало в большей или меньшей степени. Мы уверены, что скоро наш город сможет расцвети в полной мере", - сказал Леонтьев на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации района.Интенсивность обстрелов украинскими войсками Новой Каховки иногда доходила до 120 ракет в сутки, из которых более 70 ракет - высокоточные, уточнил глава администрации города.По словам Леонтьева, из-за ракетных обстрелов украинских войск на сегодня в большей или меньшей степени разрушено около 70% жилого фонда города. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, жители не сдаются и с помощью России делают все возможное, чтобы восстановить и отстроить свой город, добавил он.

https://ria.ru/20221015/pvo-1824228986.html

новая каховка

херсонская область

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Варвара Скокшина

в мире, новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка)