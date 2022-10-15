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За время обстрелов в Новой Каховке были повреждены около 350 домов - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/kakhovka-1824296979.html
За время обстрелов в Новой Каховке были повреждены около 350 домов
За время обстрелов в Новой Каховке были повреждены около 350 домов - РИА Новости, 15.10.2022
За время обстрелов в Новой Каховке были повреждены около 350 домов
Украинские войска ракетными обстрелами разрушили или повредили около 350 домов, а также городскую инфраструктуру в Новой Каховке Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:32
2022-10-15T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска ракетными обстрелами разрушили или повредили около 350 домов, а также городскую инфраструктуру в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев."К большому сожалению, мы (город и его жители - ред.), наверное, рекордсмены по пострадавшим от ударов украинской стороны… Город остается чистым несмотря на то, что около 350 домов пострадало в большей или меньшей степени. Мы уверены, что скоро наш город сможет расцвети в полной мере", - сказал Леонтьев на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации района.Интенсивность обстрелов украинскими войсками Новой Каховки иногда доходила до 120 ракет в сутки, из которых более 70 ракет - высокоточные, уточнил глава администрации города.По словам Леонтьева, из-за ракетных обстрелов украинских войск на сегодня в большей или меньшей степени разрушено около 70% жилого фонда города. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, жители не сдаются и с помощью России делают все возможное, чтобы восстановить и отстроить свой город, добавил он.
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новая каховка
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в мире, новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
16:32 15.10.2022 (обновлено: 17:13 15.10.2022)
 
За время обстрелов в Новой Каховке были повреждены около 350 домов

Власти Новой Каховки заявили, что из-за обстрелов в городе были повреждены около 350 домов

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска ракетными обстрелами разрушили или повредили около 350 домов, а также городскую инфраструктуру в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.
"К большому сожалению, мы (город и его жители - ред.), наверное, рекордсмены по пострадавшим от ударов украинской стороны… Город остается чистым несмотря на то, что около 350 домов пострадало в большей или меньшей степени. Мы уверены, что скоро наш город сможет расцвети в полной мере", - сказал Леонтьев на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации района.
Интенсивность обстрелов украинскими войсками Новой Каховки иногда доходила до 120 ракет в сутки, из которых более 70 ракет - высокоточные, уточнил глава администрации города.
По словам Леонтьева, из-за ракетных обстрелов украинских войск на сегодня в большей или меньшей степени разрушено около 70% жилого фонда города. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, жители не сдаются и с помощью России делают все возможное, чтобы восстановить и отстроить свой город, добавил он.
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)
 
 
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