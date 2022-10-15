https://ria.ru/20221015/kakhovka-1824296979.html
За время обстрелов в Новой Каховке были повреждены около 350 домов
За время обстрелов в Новой Каховке были повреждены около 350 домов - РИА Новости, 15.10.2022
За время обстрелов в Новой Каховке были повреждены около 350 домов
Украинские войска ракетными обстрелами разрушили или повредили около 350 домов, а также городскую инфраструктуру в Новой Каховке Херсонской области, сообщил... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:32
2022-10-15T16:32
2022-10-15T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска ракетными обстрелами разрушили или повредили около 350 домов, а также городскую инфраструктуру в Новой Каховке Херсонской области, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев."К большому сожалению, мы (город и его жители - ред.), наверное, рекордсмены по пострадавшим от ударов украинской стороны… Город остается чистым несмотря на то, что около 350 домов пострадало в большей или меньшей степени. Мы уверены, что скоро наш город сможет расцвети в полной мере", - сказал Леонтьев на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации района.Интенсивность обстрелов украинскими войсками Новой Каховки иногда доходила до 120 ракет в сутки, из которых более 70 ракет - высокоточные, уточнил глава администрации города.По словам Леонтьева, из-за ракетных обстрелов украинских войск на сегодня в большей или меньшей степени разрушено около 70% жилого фонда города. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, жители не сдаются и с помощью России делают все возможное, чтобы восстановить и отстроить свой город, добавил он.
https://ria.ru/20221015/pvo-1824228986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка)
16:32 15.10.2022 (обновлено: 17:13 15.10.2022)
За время обстрелов в Новой Каховке были повреждены около 350 домов
Власти Новой Каховки заявили, что из-за обстрелов в городе были повреждены около 350 домов
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости.
Украинские войска ракетными обстрелами разрушили или повредили около 350 домов, а также городскую инфраструктуру в Новой Каховке Херсонской области, сообщил
глава администрации города Владимир Леонтьев.
"К большому сожалению, мы (город и его жители - ред.), наверное, рекордсмены по пострадавшим от ударов украинской стороны… Город остается чистым несмотря на то, что около 350 домов пострадало в большей или меньшей степени. Мы уверены, что скоро наш город сможет расцвети в полной мере", - сказал Леонтьев на видео, опубликованном в Telegram-канале администрации района.
Интенсивность обстрелов украинскими войсками Новой Каховки иногда доходила до 120 ракет в сутки, из которых более 70 ракет - высокоточные, уточнил глава администрации города.
По словам Леонтьева, из-за ракетных обстрелов украинских войск на сегодня в большей или меньшей степени разрушено около 70% жилого фонда города. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, жители не сдаются и с помощью России делают все возможное, чтобы восстановить и отстроить свой город, добавил он.