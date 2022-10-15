https://ria.ru/20221015/izhevsk-1824280974.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 15.10.2022

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе

В стационарах остаются 10 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, один ребенок в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:08

2022-10-15T15:08

2022-10-15T15:08

происшествия

михаил мурашко

ижевск

россия

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В стационарах остаются 10 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, один ребенок в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.В школе №88 в Ижевске 26 сентября ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети, десятки были ранены, среди них тоже в основном дети. Напавший на школу Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере."Сейчас на стационарном лечении 10 человек, включая двоих взрослых... Один ребенок крайне тяжелый, остается в институте Бурденко", - сказал Мурашко журналистам.

https://ria.ru/20221006/registr-1821861275.html

ижевск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, михаил мурашко, ижевск, россия, стрельба в школе в ижевске