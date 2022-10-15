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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 15.10.2022
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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе - РИА Новости, 15.10.2022
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе
В стационарах остаются 10 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, один ребенок в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:08
2022-10-15T15:08
происшествия
михаил мурашко
ижевск
россия
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В стационарах остаются 10 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, один ребенок в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.В школе №88 в Ижевске 26 сентября ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети, десятки были ранены, среди них тоже в основном дети. Напавший на школу Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере."Сейчас на стационарном лечении 10 человек, включая двоих взрослых... Один ребенок крайне тяжелый, остается в институте Бурденко", - сказал Мурашко журналистам.
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происшествия, михаил мурашко, ижевск, россия, стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Михаил Мурашко, Ижевск, Россия, Стрельба в школе в Ижевске
15:08 15.10.2022
 
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Мурашко: в стационарах остаются десять пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМашины скорой помощи у первой республиканской клинической больницы Ижевска
Машины скорой помощи у первой республиканской клинической больницы Ижевска - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машины скорой помощи у первой республиканской клинической больницы Ижевска. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В стационарах остаются 10 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска, один ребенок в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
В школе №88 в Ижевске 26 сентября ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. Жертвами преступления стали 17 человек, 11 из них дети, десятки были ранены, среди них тоже в основном дети. Напавший на школу Артем Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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"Сейчас на стационарном лечении 10 человек, включая двоих взрослых... Один ребенок крайне тяжелый, остается в институте Бурденко", - сказал Мурашко журналистам.
 
ПроисшествияМихаил МурашкоИжевскРоссияСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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