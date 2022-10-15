Итальянский политик: правда об атаках на "Северные потоки" выходит наружу
Итальянский политик: правда о совершении Западом атак на "Северные потоки" выходит наружу
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
РИМ, 15 окт - РИА Новости. Лидер антисистемного политического объединения "Суверенная и народная Италия" (СНИ) Марко Риццо полагает, что атаку на "Северные потоки" совершил Запад, причем против интересов Европы, по его словам, правда постепенно выходит наружу.
"Я прочитал, что Швеция, страна, которая стремится вступить в НАТО, засекретила расследование по поводу "Северного потока". (Правда - ред.) начинает выходить на поверхность, и об этом уже пишут журналисты, становится ясным, кто это делает. Потому что если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто произвел эту атаку на "Северный поток", стало бы понятным, что она совершена Западом против самой Европы. И, конечно же, это было сделано не со стороны России. Правда понемногу, постепенно выходит наружу", - сказал известный политик, выступая в субботу вечером на манифестации СНИ в центре Рима.
14 октября, 14:39Совместная следственная группа по ЧП на "Северных потоках" распалась
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.