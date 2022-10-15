https://ria.ru/20221015/gazoprovod-1824344550.html

Итальянский политик: правда об атаках на "Северные потоки" выходит наружу

Итальянский политик: правда об атаках на "Северные потоки" выходит наружу - РИА Новости, 15.10.2022

Итальянский политик: правда об атаках на "Северные потоки" выходит наружу

Лидер антисистемного политического объединения "Суверенная и народная Италия" (СНИ) Марко Риццо полагает, что атаку на "Северные потоки" совершил Запад, причем... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T22:54

2022-10-15T22:54

2022-10-15T22:54

в мире

мария захарова

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генеральная прокуратура рф

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РИМ, 15 окт - РИА Новости. Лидер антисистемного политического объединения "Суверенная и народная Италия" (СНИ) Марко Риццо полагает, что атаку на "Северные потоки" совершил Запад, причем против интересов Европы, по его словам, правда постепенно выходит наружу."Я прочитал, что Швеция, страна, которая стремится вступить в НАТО, засекретила расследование по поводу "Северного потока". (Правда - ред.) начинает выходить на поверхность, и об этом уже пишут журналисты, становится ясным, кто это делает. Потому что если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто произвел эту атаку на "Северный поток", стало бы понятным, что она совершена Западом против самой Европы. И, конечно же, это было сделано не со стороны России. Правда понемногу, постепенно выходит наружу", - сказал известный политик, выступая в субботу вечером на манифестации СНИ в центре Рима.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

https://ria.ru/20221014/rassledovanie-1824048109.html

https://ria.ru/20221013/es-1823587975.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мария захарова, россия, европа, швеция, нато, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"