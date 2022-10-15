https://ria.ru/20221015/donetsk-1824298684.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска за 35 минут три раза обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T16:40

2022-10-15T16:40

2022-10-15T16:41

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут три раза обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 14.15 и 15.10 обстреляли населенные пункты Гольмовский и Широкая Балка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221015/desant-1824268932.html

https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824269033.html

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в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, россия