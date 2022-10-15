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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/donetsk-1824298684.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 15.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска за 35 минут три раза обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:40
2022-10-15T16:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут три раза обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что украинские войска в 14.15 и 15.10 обстреляли населенные пункты Гольмовский и Широкая Балка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221015/desant-1824268932.html
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донецк
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в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия
16:40 15.10.2022 (обновлено: 16:41 15.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

В ДНР сообщили, что ВСУ трижды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут три раза обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, отмечается, что украинские войска в 14.15 и 15.10 обстреляли населенные пункты Гольмовский и Широкая Балка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.10.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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