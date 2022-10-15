16:40 15.10.2022 (обновлено: 16:41 15.10.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
В ДНР сообщили, что ВСУ трижды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут три раза обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.25 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Кроме того, отмечается, что украинские войска в 14.15 и 15.10 обстреляли населенные пункты Гольмовский и Широкая Балка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.