https://ria.ru/20221015/donbass-1824241781.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 15.10.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

Женщина погибла в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T09:51

2022-10-15T09:51

2022-10-15T14:39

донецк

донецкая народная республика

кировский район

нато

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Женщина погибла в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик, поврежден жилой дом. По улице Петровского погибла женщина, анкетные данные устанавливаются", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Микрорайон Текстильщик расположен на юго-западе Донецка и входит в Кировский район города.Ранее в субботу утром представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстрелах с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров. По городу выпущено восемь снарядов.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221014/donetsk-1824128966.html

https://ria.ru/20221015/donetsk-1824241500.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, кировский район, нато, происшествия