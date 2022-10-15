Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/donbass-1824241781.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 15.10.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
Женщина погибла в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T09:51
2022-10-15T14:39
донецк
донецкая народная республика
кировский район
нато
происшествия
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818690965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_818b01044895332aa657ccd8dd56cc36.jpg
ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Женщина погибла в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик, поврежден жилой дом. По улице Петровского погибла женщина, анкетные данные устанавливаются", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Микрорайон Текстильщик расположен на юго-западе Донецка и входит в Кировский район города.Ранее в субботу утром представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстрелах с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров. По городу выпущено восемь снарядов.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221014/donetsk-1824128966.html
https://ria.ru/20221015/donetsk-1824241500.html
донецк
донецкая народная республика
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818690965_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_856539f03884501006f6f87439641f6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, кировский район, нато, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, НАТО, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
09:51 15.10.2022 (обновлено: 14:39 15.10.2022)
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Женщина погибла в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик, поврежден жилой дом. По улице Петровского погибла женщина, анкетные данные устанавливаются", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 17:15Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мужчина
Микрорайон Текстильщик расположен на юго-западе Донецка и входит в Кировский район города.
Ранее в субботу утром представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстрелах с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров. По городу выпущено восемь снарядов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
09:48Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКировский районНАТОПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала