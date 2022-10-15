09:51 15.10.2022 (обновлено: 14:39 15.10.2022)
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина
В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Женщина погибла в Донецке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики нанесли удар по жилым кварталам микрорайона Текстильщик, поврежден жилой дом. По улице Петровского погибла женщина, анкетные данные устанавливаются", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Микрорайон Текстильщик расположен на юго-западе Донецка и входит в Кировский район города.
Ранее в субботу утром представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало об обстрелах с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров. По городу выпущено восемь снарядов.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.