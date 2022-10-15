https://ria.ru/20221015/covid-19-1824248767.html
В России за сутки госпитализировали более 1600 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали более 1600 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2022
В России за сутки госпитализировали более 1600 человек с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 1657 человек с COVID-19, выздоровели 26 130 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:05
2022-10-15T11:05
2022-10-15T12:48
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1657 человек с COVID-19, выздоровели 26 130 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 15 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1657 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%... Выздоровело за сутки 26 130 человек, или на 5,1% меньше в сравнении с 14 октября 2022 годом", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 31 регионе, снижение - в 46, в восьми регионах ситуация не изменилась.Всего в России за сутки выявлено 13 384 новых случая COVID-19, умерли 98 человек."Выявлено 13 384 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 98 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823425369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России
11:05 15.10.2022 (обновлено: 12:48 15.10.2022)
В России за сутки госпитализировали более 1600 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 13 384 новых случая COVID-19