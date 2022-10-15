https://ria.ru/20221015/covid-19-1824248767.html

В России за сутки госпитализировали более 1600 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали более 1600 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.10.2022

В России за сутки госпитализировали более 1600 человек с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 1657 человек с COVID-19, выздоровели 26 130 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T11:05

2022-10-15T11:05

2022-10-15T12:48

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1657 человек с COVID-19, выздоровели 26 130 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 15 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1657 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 5,3%... Выздоровело за сутки 26 130 человек, или на 5,1% меньше в сравнении с 14 октября 2022 годом", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 31 регионе, снижение - в 46, в восьми регионах ситуация не изменилась.Всего в России за сутки выявлено 13 384 новых случая COVID-19, умерли 98 человек."Выявлено 13 384 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 98 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221012/koronavirus-1823425369.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии