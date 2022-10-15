https://ria.ru/20221015/bolgariya-1824272477.html

Вице-президент Болгарии выступила против речи Зеленского в парламенте

Вице-президент Болгарии выступила против речи Зеленского в парламенте - РИА Новости, 15.10.2022

Вице-президент Болгарии выступила против речи Зеленского в парламенте

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила против возможной речи Владимира Зеленского на первом заседании Народного собрания (парламента) нового созыва,... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T14:09

2022-10-15T14:09

2022-10-15T14:23

в мире

элеонора митрофанова

софия (город)

россия

болгария

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила против возможной речи Владимира Зеленского на первом заседании Народного собрания (парламента) нового созыва, передает агентство БТА."Йотова заявила, что считает неприемлемым выступление... (Зеленского) в рамках первого заседания парламента Болгарии в то время, когда его страна переживает свои самые тяжелые времена", - говорится в сообщении агентства.Комментируя сведения о том, что посол России в Софии Элеонора Митрофанова не будет приглашена на заседание, вице-президент отметила, что политические партии ведут себя так, будто они участвуют в предвыборной кампании."Как гражданка я почувствовала некий торг, игру с политическими темами, которая более характерна для предвыборной кампании", - добавила она.Тем не менее Йотова не считает, что ситуация вокруг российского посла обернется дипломатическим скандалом.

https://ria.ru/20220810/ukraina-1808684038.html

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786843456.html

софия (город)

россия

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, элеонора митрофанова, софия (город), россия, болгария, владимир зеленский