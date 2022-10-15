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Вице-президент Болгарии выступила против речи Зеленского в парламенте - РИА Новости, 15.10.2022
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Вице-президент Болгарии выступила против речи Зеленского в парламенте
Вице-президент Болгарии выступила против речи Зеленского в парламенте - РИА Новости, 15.10.2022
Вице-президент Болгарии выступила против речи Зеленского в парламенте
Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила против возможной речи Владимира Зеленского на первом заседании Народного собрания (парламента) нового созыва,... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:09
2022-10-15T14:23
в мире
элеонора митрофанова
софия (город)
россия
болгария
владимир зеленский
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила против возможной речи Владимира Зеленского на первом заседании Народного собрания (парламента) нового созыва, передает агентство БТА."Йотова заявила, что считает неприемлемым выступление... (Зеленского) в рамках первого заседания парламента Болгарии в то время, когда его страна переживает свои самые тяжелые времена", - говорится в сообщении агентства.Комментируя сведения о том, что посол России в Софии Элеонора Митрофанова не будет приглашена на заседание, вице-президент отметила, что политические партии ведут себя так, будто они участвуют в предвыборной кампании."Как гражданка я почувствовала некий торг, игру с политическими темами, которая более характерна для предвыборной кампании", - добавила она.Тем не менее Йотова не считает, что ситуация вокруг российского посла обернется дипломатическим скандалом.
https://ria.ru/20220810/ukraina-1808684038.html
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в мире, элеонора митрофанова, софия (город), россия, болгария, владимир зеленский
В мире, Элеонора Митрофанова, София (город), Россия, Болгария, Владимир Зеленский
14:09 15.10.2022 (обновлено: 14:23 15.10.2022)
 
Вице-президент Болгарии выступила против речи Зеленского в парламенте

Вице-президент Болгарии Йотова выступила против речи Зеленского на заседании парламента

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила против возможной речи Владимира Зеленского на первом заседании Народного собрания (парламента) нового созыва, передает агентство БТА.
"Йотова заявила, что считает неприемлемым выступление... (Зеленского) в рамках первого заседания парламента Болгарии в то время, когда его страна переживает свои самые тяжелые времена", - говорится в сообщении агентства.
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Комментируя сведения о том, что посол России в Софии Элеонора Митрофанова не будет приглашена на заседание, вице-президент отметила, что политические партии ведут себя так, будто они участвуют в предвыборной кампании.
"Как гражданка я почувствовала некий торг, игру с политическими темами, которая более характерна для предвыборной кампании", - добавила она.
Тем не менее Йотова не считает, что ситуация вокруг российского посла обернется дипломатическим скандалом.
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В миреЭлеонора МитрофановаСофия (город)РоссияБолгарияВладимир Зеленский
 
 
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