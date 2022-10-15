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Daily Mail: украинцы массово лишаются убежищ в Британии - РИА Новости, 15.10.2022
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Daily Mail: украинцы массово лишаются убежищ в Британии
Daily Mail: украинцы массово лишаются убежищ в Британии - РИА Новости, 15.10.2022
Daily Mail: украинцы массово лишаются убежищ в Британии
В Британии постепенно сворачивается программа "Дома для Украины", из-за чего беженцы из республики остаются на улице, пишет газета Daily Mail. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:22
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Британии постепенно сворачивается программа "Дома для Украины", из-за чего беженцы из республики остаются на улице, пишет газета Daily Mail.Схему запустили в королевстве в марте. По ней британские семьи принимают беженцев с Украины, а взамен власти выплачивают им денежную компенсацию — 350 фунтов стерлингов (около 24 500 рублей. — Прим. ред.).Как заявили в Ассоциации местного самоуправления (LGA), в последнее время все больше украинцев обращаются к ним, оказавшись на улице. В правительстве же утверждают, что стремятся увеличить количество участников программы, принимающих беженцев.Сейчас почти две тысячи украинских семей оказались бездомными из-за постепенного сворачивания программы. При этом всего в Британию прибыли около 97 тысяч беженцев.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
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в мире, украина, великобритания
В мире, Украина, Великобритания
15:22 15.10.2022 (обновлено: 17:16 15.10.2022)
 
Daily Mail: украинцы массово лишаются убежищ в Британии

Daily Mail: приехавшие в Британию украинцы оказываются на улице

© AP Photo / Alberto PezzaliДевушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания
Девушка с плакатом Беженцам всегда рады на улице Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Девушка с плакатом "Беженцам всегда рады" на улице Лондона, Великобритания. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Британии постепенно сворачивается программа "Дома для Украины", из-за чего беженцы из республики остаются на улице, пишет газета Daily Mail.
Схему запустили в королевстве в марте. По ней британские семьи принимают беженцев с Украины, а взамен власти выплачивают им денежную компенсацию — 350 фунтов стерлингов (около 24 500 рублей. — Прим. ред.).
Как заявили в Ассоциации местного самоуправления (LGA), в последнее время все больше украинцев обращаются к ним, оказавшись на улице. В правительстве же утверждают, что стремятся увеличить количество участников программы, принимающих беженцев.
Сейчас почти две тысячи украинских семей оказались бездомными из-за постепенного сворачивания программы. При этом всего в Британию прибыли около 97 тысяч беженцев.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.
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