https://ria.ru/20221015/bezhentsy-1824221938.html

Болгар разъярило нашествие украинских беженцев на курорт

Болгар разъярило нашествие украинских беженцев на курорт - РИА Новости, 15.10.2022

Болгар разъярило нашествие украинских беженцев на курорт

Читатели болгарского издания Dir.bg отреагировали на сообщения о новой волне украинских беженцев, которые, как ожидается, прибудут на Солнечный Берег —... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T01:34

2022-10-15T01:34

2022-10-15T14:44

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Читатели болгарского издания Dir.bg отреагировали на сообщения о новой волне украинских беженцев, которые, как ожидается, прибудут на Солнечный Берег — крупнейший морской курорт на востоке страны. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.О повышенном интересе украинцев к жилью на Солнечном Берегу заявила отельер Елена Андонова в программе БНР-Бургас "Виа Понтика". "В Болгарию въехали 20 автобусов, они направляются на Солнечный Берег. Они едут из Запорожской области, из Киева. Похоже, эта вторая волна будет даже больше, чем первая", — сказала она."Болгарам, пострадавшим от наводнения, разово выплатили 300 левов, а этим платят по 40 левов в день, они сидят на море и не работают!" — возмутился Виктор."Они просто лежат и бока отращивают", — поддержал предыдущего комментатора Баси Благодат."А чего это на Черноморье? Скоро на зимних курортах начнется сезон, они и так все лето на море провели, надо им пейзаж сменить", — сыронизировал Оффф."У нас полно заброшенных сел — пусть там живут, работают и зарабатывают на жизнь. Кому не нравится — пусть идет туда, откуда пришел", — предложил Местен."А с чего это ЕС финансирует? Украина в него не входит", — напомнил Л.По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 30 августа в европейские страны прибыли более семи миллионов беженцев с Украины.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, россия, болгария, беженцы