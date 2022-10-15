14:24 15.10.2022 (обновлено: 14:25 15.10.2022)
Лукашенко не намерен вмешиваться в конфликт на Украине
Президент Лукашенко: Россия не просила Белоруссию вмешиваться в конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия ее об этом не просит, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Мы никого там (на Украине – ред.) не убивали и убивать не собираемся. Нас, во-первых, никто не просит участвовать в этой операции, в данном случае – Россия, и мы не намерены туда втягиваться. Мы всегда об этом говорили и говорим, но, видимо, нас не хотят слушать и услышать", - сказал Лукашенко в интервью американской компании NBC, видеофрагмент которого опубликовал в субботу Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе белорусского лидера.
На вопрос журналиста, стремится ли Белоруссия участвовать в российской военной операции, президент подчеркнул, что он многократно говорил, что его республика участвует в спецоперации, всячески поддерживая Россию. "Наша поддержка заключается в том, чтобы наши границы с Польшей и Литвой не были нарушены и через Беларусь не был нанесен удар в спину российским войскам. Изначально так было", - пояснил белорусский лидер.
"Сегодня наше участие заключается в том, что мы лечим россиян и украинцев, кормим россиян и украинцев и в подавляющем большинстве предоставляем убежище беженцам из Украины. Их в сутки прибывает к нам по 400-500 человек. Мы их уравниваем полностью в правах. Вот наше участие", - отметил Лукашенко.