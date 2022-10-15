Рейтинг@Mail.ru
Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы "Пенициллин" - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/artilleriya-1824225350.html
Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы "Пенициллин"
Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы "Пенициллин" - РИА Новости, 15.10.2022
Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы "Пенициллин"
Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T03:39
2022-10-15T10:21
специальная военная операция на украине
технологии
украина
нато
российская электроника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594155387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_d22bba9630eec413a95c8247a70b9dd1.jpg
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной украинским войскам артиллерией НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник."Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.Отличие "Пенициллина" от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в том, что в его работе не используются радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы."Пенициллин" разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Система устанавливается на шасси "Камаза", ее разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.
https://ria.ru/20221011/giatsint-1823037355.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594155387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f95269362152573e12c6e399466849c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, украина, нато, российская электроника
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, НАТО, Российская электроника
03:39 15.10.2022 (обновлено: 10:21 15.10.2022)
 
Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы "Пенициллин"

Системы разведки "Пенициллин" эффективно справляются с артиллерией НАТО на Украине

© Фото : НИИ "Вектор"Комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин"
Комплекс артиллерийской разведки Пенициллин - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© Фото : НИИ "Вектор"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной украинским войскам артиллерией НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 "Пенициллин" прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО", — сказал собеседник агентства.

"Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.
Отличие "Пенициллина" от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в том, что в его работе не используются радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.
"Пенициллин" разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Система устанавливается на шасси "Камаза", ее разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.
Бойцы артиллерийского расчета ЧВК Вагнер на территории ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:11Специальная военная операция на Украине
Боевой "Гиацинт": удары артиллерии по позициям ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаНАТОРоссийская электроника
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала