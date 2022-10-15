https://ria.ru/20221015/artilleriya-1824225350.html
Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы "Пенициллин"
Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы "Пенициллин" - РИА Новости, 15.10.2022
Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы "Пенициллин"
Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T03:39
2022-10-15T03:39
2022-10-15T10:21
специальная военная операция на украине
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украина
нато
российская электроника
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной украинским войскам артиллерией НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник."Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.Отличие "Пенициллина" от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в том, что в его работе не используются радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы."Пенициллин" разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Система устанавливается на шасси "Камаза", ее разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.
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технологии, украина, нато, российская электроника
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, НАТО, Российская электроника
03:39 15.10.2022 (обновлено: 10:21 15.10.2022)
Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы "Пенициллин"
Системы разведки "Пенициллин" эффективно справляются с артиллерией НАТО на Украине
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной украинским войскам артиллерией НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Несколько комплексов артиллерийской разведки 1Б76 "Пенициллин" прошли апробацию в боевых условиях на Украине. Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО", — сказал собеседник агентства.
"Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.
Отличие "Пенициллина" от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в том, что в его работе не используются радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы.
"Пенициллин" разработан входящим в "Росэлектронику
" предприятием НИИ "Вектор". Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Система устанавливается на шасси "Камаза", ее разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.