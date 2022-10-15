https://ria.ru/20221015/artilleriya-1824225350.html

Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы "Пенициллин"

Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы "Пенициллин" - РИА Новости, 15.10.2022

Источник: в боях на Украине применили артиллерийские комплексы "Пенициллин"

Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T03:39

2022-10-15T03:39

2022-10-15T10:21

специальная военная операция на украине

технологии

украина

нато

российская электроника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594155387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_d22bba9630eec413a95c8247a70b9dd1.jpg

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с поставленной украинским войскам артиллерией НАТО, сообщил РИА Новости информированный источник."Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Комплекс фиксирует акустические и тепловые волны от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника для ручного и автоматического нанесения на электронную карту. При этом время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.Отличие "Пенициллина" от применяемых войсками Украины американских РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в том, что в его работе не используются радиоволны, поэтому его нельзя засечь радиотехническими средствами и подавить системами радиоэлектронной борьбы."Пенициллин" разработан входящим в "Росэлектронику" предприятием НИИ "Вектор". Комплекс эффективно работает в любое время суток при температуре от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия. Система устанавливается на шасси "Камаза", ее разведывательный оптико-электронный модуль крепится на подъемной мачте.

https://ria.ru/20221011/giatsint-1823037355.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, украина, нато, российская электроника