https://ria.ru/20221015/artemovsk-1824337212.html
ВСУ обстреляли эвакуационные группы в Артемовске, рассказал очевидец
ВСУ обстреляли эвакуационные группы в Артемовске, рассказал очевидец - РИА Новости, 15.10.2022
ВСУ обстреляли эвакуационные группы в Артемовске, рассказал очевидец
Украинские войска обстреляли эвакуационные группы, выводящие беженцев из Артемовска и близлежащих населенных пунктов в ДНР, рассказал журналистам один из... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T21:51
2022-10-15T21:51
2022-10-15T22:55
специальная военная операция на украине
андрей марочко
артемовск
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в мире
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ПЕРВОМАЙСК, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли эвакуационные группы, выводящие беженцев из Артемовска и близлежащих населенных пунктов в ДНР, рассказал журналистам один из раненых жителей города Максим."Мы идем, а они (украинские войска. — Прим. ред.) с беспилотников скидывают гранаты. Мы залезли в подвал, а там сидят бойцы, и начало нас накрывать (начался обстрел. — Прим. ред.). Сидели-сидели, вроде прекратилось, мы перебежками дальше, но так влупило, страшно, я первый раз такие смерти видел", — рассказал он.Житель города уточнил, что выводили их бойцы группы "Вагнер". По его словам, при ударе по эвакуационной группе погибли три человека, в том числе выводившие мирных жителей вагнеровцы.Жительница Артемовска Татьяна, в свою очередь, поблагодарила бойцов за помощь при эвакуации."Они выводили нас, рискуя собой. Выводили, потом вывозили такими дебрями… Оно им надо? Часа полтора шли пешком, грязные… Спасибо ребятам, обувь дали", — рассказала она.Боец группировки "Бахмут" группы "Вагнер" пояснил журналистам, что людей эвакуируют также из близлежащих к Артемовску уже освобожденных населенных пунктов, и тоже под обстрелами."Брали, получается, мирное население, пять-шесть человек, их всех брали, вывозили, естественно… Мы выводили население также под обстрелом. Они (украинские войска. — Прим. ред.) не чурались ничем, им без разницы было, кто, что, они страдали, и все. Также страдало и мирное население", — подчеркнул боец.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города. Представитель администрации Первомайска Виктор Гарбар заявил журналистам, что российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том регионе.Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград — примерно в шести километрах от Артемовска.
https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815634837.html
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Житель Артемовска о том, как бойцы "группы Вагнера" спасали людей при обстреле ВСУ
Украинские войска обстреливают эвакуационные группы, выводящие мирных жителей из Артемовска (Бахмута) и близлежащих освобождённых населённых пунктов. Житель Артемовска рассказал, как он попал под такой обстрел при эвакуации "Группой Вагнера". Несколько бойцов погибли, чтобы спасти ему жизнь.
2022-10-15T21:51
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андрей марочко, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
21:51 15.10.2022 (обновлено: 22:55 15.10.2022)
ВСУ обстреляли эвакуационные группы в Артемовске, рассказал очевидец
Житель Артемовска рассказал, как ВСУ обстреляли эвакуационные группы с беженцами
ПЕРВОМАЙСК, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли эвакуационные группы, выводящие беженцев из Артемовска и близлежащих населенных пунктов в ДНР, рассказал журналистам один из раненых жителей города Максим.
"Мы идем, а они (украинские войска. — Прим. ред.) с беспилотников скидывают гранаты. Мы залезли в подвал, а там сидят бойцы, и начало нас накрывать (начался обстрел. — Прим. ред.). Сидели-сидели, вроде прекратилось, мы перебежками дальше, но так влупило, страшно, я первый раз такие смерти видел", — рассказал он.
Житель города уточнил, что выводили их бойцы группы "Вагнер". По его словам, при ударе по эвакуационной группе погибли три человека, в том числе выводившие мирных жителей вагнеровцы.
Жительница Артемовска Татьяна, в свою очередь, поблагодарила бойцов за помощь при эвакуации.
"Они выводили нас, рискуя собой. Выводили, потом вывозили такими дебрями… Оно им надо? Часа полтора шли пешком, грязные… Спасибо ребятам, обувь дали", — рассказала она.
Боец группировки "Бахмут" группы "Вагнер" пояснил журналистам, что людей эвакуируют также из близлежащих к Артемовску уже освобожденных населенных пунктов, и тоже под обстрелами.
"Брали, получается, мирное население, пять-шесть человек, их всех брали, вывозили, естественно… Мы выводили население также под обстрелом. Они (украинские войска. — Прим. ред.) не чурались ничем, им без разницы было, кто, что, они страдали, и все. Также страдало и мирное население", — подчеркнул боец.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
заявил, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города. Представитель администрации Первомайска
Виктор Гарбар заявил журналистам, что российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара
и ряда освобожденных сел в том регионе.
Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград — примерно в шести километрах от Артемовска.