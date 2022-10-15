Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли эвакуационные группы в Артемовске, рассказал очевидец - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/artemovsk-1824337212.html
ВСУ обстреляли эвакуационные группы в Артемовске, рассказал очевидец
ВСУ обстреляли эвакуационные группы в Артемовске, рассказал очевидец - РИА Новости, 15.10.2022
ВСУ обстреляли эвакуационные группы в Артемовске, рассказал очевидец
Украинские войска обстреляли эвакуационные группы, выводящие беженцев из Артемовска и близлежащих населенных пунктов в ДНР, рассказал журналистам один из... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T21:51
2022-10-15T22:55
специальная военная операция на украине
андрей марочко
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824344191_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_72e7484919e327341a7ec5653d744ae5.jpg
ПЕРВОМАЙСК, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли эвакуационные группы, выводящие беженцев из Артемовска и близлежащих населенных пунктов в ДНР, рассказал журналистам один из раненых жителей города Максим."Мы идем, а они (украинские войска. — Прим. ред.) с беспилотников скидывают гранаты. Мы залезли в подвал, а там сидят бойцы, и начало нас накрывать (начался обстрел. — Прим. ред.). Сидели-сидели, вроде прекратилось, мы перебежками дальше, но так влупило, страшно, я первый раз такие смерти видел", — рассказал он.Житель города уточнил, что выводили их бойцы группы "Вагнер". По его словам, при ударе по эвакуационной группе погибли три человека, в том числе выводившие мирных жителей вагнеровцы.Жительница Артемовска Татьяна, в свою очередь, поблагодарила бойцов за помощь при эвакуации."Они выводили нас, рискуя собой. Выводили, потом вывозили такими дебрями… Оно им надо? Часа полтора шли пешком, грязные… Спасибо ребятам, обувь дали", — рассказала она.Боец группировки "Бахмут" группы "Вагнер" пояснил журналистам, что людей эвакуируют также из близлежащих к Артемовску уже освобожденных населенных пунктов, и тоже под обстрелами."Брали, получается, мирное население, пять-шесть человек, их всех брали, вывозили, естественно… Мы выводили население также под обстрелом. Они (украинские войска. — Прим. ред.) не чурались ничем, им без разницы было, кто, что, они страдали, и все. Также страдало и мирное население", — подчеркнул боец.Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города. Представитель администрации Первомайска Виктор Гарбар заявил журналистам, что российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том регионе.Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград — примерно в шести километрах от Артемовска.
https://ria.ru/20220909/evakuatsiya-1815634837.html
https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824269033.html
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Житель Артемовска о том, как бойцы "группы Вагнера" спасали людей при обстреле ВСУ
Украинские войска обстреливают эвакуационные группы, выводящие мирных жителей из Артемовска (Бахмута) и близлежащих освобождённых населённых пунктов. Житель Артемовска рассказал, как он попал под такой обстрел при эвакуации "Группой Вагнера". Несколько бойцов погибли, чтобы спасти ему жизнь.
2022-10-15T21:51
true
PT2M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824344191_159:0:1119:720_1920x0_80_0_0_580aea3bd995a7940ed68334384c4b11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей марочко, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
21:51 15.10.2022 (обновлено: 22:55 15.10.2022)
 
ВСУ обстреляли эвакуационные группы в Артемовске, рассказал очевидец

Житель Артемовска рассказал, как ВСУ обстреляли эвакуационные группы с беженцами

Читать ria.ru в
ПЕРВОМАЙСК, 15 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли эвакуационные группы, выводящие беженцев из Артемовска и близлежащих населенных пунктов в ДНР, рассказал журналистам один из раненых жителей города Максим.
"Мы идем, а они (украинские войска. — Прим. ред.) с беспилотников скидывают гранаты. Мы залезли в подвал, а там сидят бойцы, и начало нас накрывать (начался обстрел. — Прим. ред.). Сидели-сидели, вроде прекратилось, мы перебежками дальше, но так влупило, страшно, я первый раз такие смерти видел", — рассказал он.
Житель города уточнил, что выводили их бойцы группы "Вагнер". По его словам, при ударе по эвакуационной группе погибли три человека, в том числе выводившие мирных жителей вагнеровцы.
Жительница Артемовска Татьяна, в свою очередь, поблагодарила бойцов за помощь при эвакуации.
Военнослужащие и жители Купянска - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 13:23Специальная военная операция на Украине
Власти Купянского района рассказали об эвакуации населения
"Они выводили нас, рискуя собой. Выводили, потом вывозили такими дебрями… Оно им надо? Часа полтора шли пешком, грязные… Спасибо ребятам, обувь дали", — рассказала она.
Боец группировки "Бахмут" группы "Вагнер" пояснил журналистам, что людей эвакуируют также из близлежащих к Артемовску уже освобожденных населенных пунктов, и тоже под обстрелами.
"Брали, получается, мирное население, пять-шесть человек, их всех брали, вывозили, естественно… Мы выводили население также под обстрелом. Они (украинские войска. — Прим. ред.) не чурались ничем, им без разницы было, кто, что, они страдали, и все. Также страдало и мирное население", — подчеркнул боец.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города. Представитель администрации Первомайска Виктор Гарбар заявил журналистам, что российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том регионе.
Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград — примерно в шести километрах от Артемовска.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:16Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.10.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала