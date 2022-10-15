https://ria.ru/20221015/animatsiya-1824247487.html

Бэби-бум после Карибского кризиса вдохновил отца кубинской анимации

Бэби-бум после Карибского кризиса вдохновил отца кубинской анимации - РИА Новости, 15.10.2022

Бэби-бум после Карибского кризиса вдохновил отца кубинской анимации

Резкий рост рождаемости на Кубе спустя девять месяцев после Карибского кризиса нашел свое отражение в короткометражке кубинского аниматора Хуана Падрона "Никита РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T10:52

2022-10-15T10:52

2022-10-15T10:52

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САН-САЛЬВАДОР, 15 окт - РИА Новости. Резкий рост рождаемости на Кубе спустя девять месяцев после Карибского кризиса нашел свое отражение в короткометражке кубинского аниматора Хуана Падрона "Никита чама бум". В комментарии РИА Новость его дочь Сильвия Падрон заверила, что он особенно гордился этой работой."Отец гордился этим смелым и озорным мультфильмом - за несколько минут он здорово обобщил то, как кубинцы пережили те тяжелые дни", — рассказала Сильвия, руководитель культурно-творческого центра La Manigua и хранитель творческого наследия Хуана Падрона.Главный кубинский аниматор, снявший первые полнометражные мультфильмы на Кубе, раскрыл тему Карибского кризиса 1962 года через бэби-бум 1963 года, который произошел на острове, и посвятил его всем родившимся в этом году. "Чама бум" в названии работы - это "бэби-бум" на кубинском сленге.По словам режиссера, кубинцы в 1962 году испытывали острую потребность жить настоящим, потому что никто не знал, что будет завтра. Занятия любовью помогали бороться со страхом и беспокойством, служили терапией и были олицетворением латинского "carpe diem" на фоне грозящей катастрофы.Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны. Он длился с 14 по 28 октября 1962 года, когда было объявлено о договоренности о демонтаже и передаче обратно в СССР баллистических ракет средней дальности Р-12 и Р-14. США, которые в 1958 году установили свои ракеты в Италии и Турции, обязались вывести это оружие и кроме того - не вторгаться на Кубу военным путем.

https://ria.ru/20200227/1565276270.html

https://ria.ru/20220321/animatsiya-1779234970.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

куба, ссср, сша, культура