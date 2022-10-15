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Бэби-бум после Карибского кризиса вдохновил отца кубинской анимации - РИА Новости, 15.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221015/animatsiya-1824247487.html
Бэби-бум после Карибского кризиса вдохновил отца кубинской анимации
Бэби-бум после Карибского кризиса вдохновил отца кубинской анимации - РИА Новости, 15.10.2022
Бэби-бум после Карибского кризиса вдохновил отца кубинской анимации
Резкий рост рождаемости на Кубе спустя девять месяцев после Карибского кризиса нашел свое отражение в короткометражке кубинского аниматора Хуана Падрона "Никита РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:52
2022-10-15T10:52
культура
куба
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сша
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САН-САЛЬВАДОР, 15 окт - РИА Новости. Резкий рост рождаемости на Кубе спустя девять месяцев после Карибского кризиса нашел свое отражение в короткометражке кубинского аниматора Хуана Падрона "Никита чама бум". В комментарии РИА Новость его дочь Сильвия Падрон заверила, что он особенно гордился этой работой."Отец гордился этим смелым и озорным мультфильмом - за несколько минут он здорово обобщил то, как кубинцы пережили те тяжелые дни", — рассказала Сильвия, руководитель культурно-творческого центра La Manigua и хранитель творческого наследия Хуана Падрона.Главный кубинский аниматор, снявший первые полнометражные мультфильмы на Кубе, раскрыл тему Карибского кризиса 1962 года через бэби-бум 1963 года, который произошел на острове, и посвятил его всем родившимся в этом году. "Чама бум" в названии работы - это "бэби-бум" на кубинском сленге.По словам режиссера, кубинцы в 1962 году испытывали острую потребность жить настоящим, потому что никто не знал, что будет завтра. Занятия любовью помогали бороться со страхом и беспокойством, служили терапией и были олицетворением латинского "carpe diem" на фоне грозящей катастрофы.Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны. Он длился с 14 по 28 октября 1962 года, когда было объявлено о договоренности о демонтаже и передаче обратно в СССР баллистических ракет средней дальности Р-12 и Р-14. США, которые в 1958 году установили свои ракеты в Италии и Турции, обязались вывести это оружие и кроме того - не вторгаться на Кубу военным путем.
https://ria.ru/20200227/1565276270.html
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куба, ссср, сша, культура
Культура, Куба, СССР, США, Культура
10:52 15.10.2022
 
Бэби-бум после Карибского кризиса вдохновил отца кубинской анимации

Бэби-бум после Карибского кризиса вдохновил отца кубинской анимации Хуана Падрона

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкДети возлагают цветы к портрету Фиделя Кастро у входа в школу в Гаване
Дети возлагают цветы к портрету Фиделя Кастро у входа в школу в Гаване - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дети возлагают цветы к портрету Фиделя Кастро у входа в школу в Гаване. Архивное фото
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САН-САЛЬВАДОР, 15 окт - РИА Новости. Резкий рост рождаемости на Кубе спустя девять месяцев после Карибского кризиса нашел свое отражение в короткометражке кубинского аниматора Хуана Падрона "Никита чама бум". В комментарии РИА Новость его дочь Сильвия Падрон заверила, что он особенно гордился этой работой.
"Отец гордился этим смелым и озорным мультфильмом - за несколько минут он здорово обобщил то, как кубинцы пережили те тяжелые дни", — рассказала Сильвия, руководитель культурно-творческого центра La Manigua и хранитель творческого наследия Хуана Падрона.
Экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов - РИА Новости, 1920, 27.02.2020
27 февраля 2020, 13:24
Посол Кубы напомнил об участии маршала Язова в Карибском кризисе
Главный кубинский аниматор, снявший первые полнометражные мультфильмы на Кубе, раскрыл тему Карибского кризиса 1962 года через бэби-бум 1963 года, который произошел на острове, и посвятил его всем родившимся в этом году. "Чама бум" в названии работы - это "бэби-бум" на кубинском сленге.
"Однажды я прочитал, что в середине 1963 года на Кубе произошел рост рождаемости. Дети должны были быть зачаты между октябрем и ноябрем 1962 года, когда начался ракетный кризис. И я сказал себе: черт возьми, перед угрозой конца света расцвела любовь!" — рассказал Хуан Падрон (1947-2020) после премьеры мультфильма в 2009 году.
По словам режиссера, кубинцы в 1962 году испытывали острую потребность жить настоящим, потому что никто не знал, что будет завтра. Занятия любовью помогали бороться со страхом и беспокойством, служили терапией и были олицетворением латинского "carpe diem" на фоне грозящей катастрофы.
Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны. Он длился с 14 по 28 октября 1962 года, когда было объявлено о договоренности о демонтаже и передаче обратно в СССР баллистических ракет средней дальности Р-12 и Р-14. США, которые в 1958 году установили свои ракеты в Италии и Турции, обязались вывести это оружие и кроме того - не вторгаться на Кубу военным путем.
Кадр из мультфильма Ну, погоди!
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