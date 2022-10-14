https://ria.ru/20221014/zemletryasenie-1823887483.html
Из-за землетрясения в Улан-Удэ обследуют здания и дома
Из-за землетрясения в Улан-Удэ обследуют здания и дома - РИА Новости, 14.10.2022
Из-за землетрясения в Улан-Удэ обследуют здания и дома
Мобильные группы из-за землетрясения в акватории Байкала на территории Иркутской области приступили к обследованию зданий и жилых домов в столице Бурятии... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T06:18
2022-10-14T06:18
2022-10-14T06:29
происшествия
байкал
улан-удэ
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Мобильные группы из-за землетрясения в акватории Байкала на территории Иркутской области приступили к обследованию зданий и жилых домов в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает мэрия у себя в в Telegram-канале.Ранее республиканский главк МЧС сообщил, что сейсмособытие произошло в пятницу в 8.54 (3.54мск) в акватории Байкала на территории Иркутской области. Магнитуда составила 5,8. Эпицентр находился в 33 километрах западнее населенного пункта Посольское Кабанского района Бурятии. Толчки ощущались на территории 12 муниципальных образованиях республики. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме, информации о пострадавших и разрушениях не поступало."В связи с произошедшим землетрясением мобильные группы администрации Улан-Удэ оперативно приступили к обследованию жилмассива... По предварительным данным, аварийных ситуаций в городе из-за землетрясения не зафиксировано. Обследование продолжается, сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, задействовано 125 рабочих групп для обследования объектов в населенных пунктах Бурятии.
https://ria.ru/20221014/zemletryasenie-1823883955.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/zemletryaseniya-1814210440.html
байкал
улан-удэ
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происшествия, байкал, улан-удэ, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Улан-Удэ, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:18 14.10.2022 (обновлено: 06:29 14.10.2022)
Из-за землетрясения в Улан-Удэ обследуют здания и дома
Мэрия Улан-Удэ: из-за землетрясения мобильные группы начали обследовать здания в городе