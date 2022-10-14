https://ria.ru/20221014/zemletryasenie-1823887483.html

Из-за землетрясения в Улан-Удэ обследуют здания и дома

Из-за землетрясения в Улан-Удэ обследуют здания и дома - РИА Новости, 14.10.2022

Из-за землетрясения в Улан-Удэ обследуют здания и дома

Мобильные группы из-за землетрясения в акватории Байкала на территории Иркутской области приступили к обследованию зданий и жилых домов в столице Бурятии... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T06:18

2022-10-14T06:18

2022-10-14T06:29

происшествия

байкал

улан-удэ

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/52/1558535214_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_9ac160116f5df92017085ae2f587f635.jpg

КРАСНОЯРСК, 14 окт - РИА Новости. Мобильные группы из-за землетрясения в акватории Байкала на территории Иркутской области приступили к обследованию зданий и жилых домов в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает мэрия у себя в в Telegram-канале.Ранее республиканский главк МЧС сообщил, что сейсмособытие произошло в пятницу в 8.54 (3.54мск) в акватории Байкала на территории Иркутской области. Магнитуда составила 5,8. Эпицентр находился в 33 километрах западнее населенного пункта Посольское Кабанского района Бурятии. Толчки ощущались на территории 12 муниципальных образованиях республики. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме, информации о пострадавших и разрушениях не поступало."В связи с произошедшим землетрясением мобильные группы администрации Улан-Удэ оперативно приступили к обследованию жилмассива... По предварительным данным, аварийных ситуаций в городе из-за землетрясения не зафиксировано. Обследование продолжается, сообщили в управлении по ЧС администрации Улан-Удэ", - говорится в сообщении.Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, задействовано 125 рабочих групп для обследования объектов в населенных пунктах Бурятии.

https://ria.ru/20221014/zemletryasenie-1823883955.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/zemletryaseniya-1814210440.html

байкал

улан-удэ

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, байкал, улан-удэ, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)