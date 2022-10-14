https://ria.ru/20221014/zemletryasenie-1823884955.html

В Приангарье ощутили землетрясение на озере Байкал

В Приангарье ощутили землетрясение на озере Байкал - РИА Новости, 14.10.2022

В Приангарье ощутили землетрясение на озере Байкал

Землетрясение с магнитудой 5,9 произошло озере Байкал, сообщили в иркутском главке МЧС. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T04:55

2022-10-14T04:55

2022-10-14T05:17

происшествия

иркутская область

байкал

иркутский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Землетрясение с магнитудой 5,9 произошло озере Байкал, сообщили в иркутском главке МЧС.Толчки с последующими афтершоками зафиксировали в 8.54 (3.54 мск).В Иркутске землетрясение ощущалось как 5 баллов, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах - 3-5 баллов.Иркутские спасатели развернули оперативный штаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов.Кроме того, толчки ощущались в 12 муниципальных образованиях Бурятии, рассказали в республиканском главке МЧС. Информации о разрушениях и пострадавших нет, сейчас спасатели обследуют здания на предмет повреждений.

https://ria.ru/20221012/kurily-1823379681.html

иркутская область

байкал

иркутский район

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происшествия, иркутская область, байкал, иркутский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)