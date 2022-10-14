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В Приангарье ощутили землетрясение на озере Байкал - РИА Новости, 14.10.2022
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В Приангарье ощутили землетрясение на озере Байкал
В Приангарье ощутили землетрясение на озере Байкал - РИА Новости, 14.10.2022
В Приангарье ощутили землетрясение на озере Байкал
Землетрясение с магнитудой 5,9 произошло озере Байкал, сообщили в иркутском главке МЧС. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T04:55
2022-10-14T05:17
происшествия
иркутская область
байкал
иркутский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Землетрясение с магнитудой 5,9 произошло озере Байкал, сообщили в иркутском главке МЧС.Толчки с последующими афтершоками зафиксировали в 8.54 (3.54 мск).В Иркутске землетрясение ощущалось как 5 баллов, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах - 3-5 баллов.Иркутские спасатели развернули оперативный штаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов.Кроме того, толчки ощущались в 12 муниципальных образованиях Бурятии, рассказали в республиканском главке МЧС. Информации о разрушениях и пострадавших нет, сейчас спасатели обследуют здания на предмет повреждений.
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иркутская область
байкал
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происшествия, иркутская область, байкал, иркутский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Байкал, Иркутский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
04:55 14.10.2022 (обновлено: 05:17 14.10.2022)
 
В Приангарье ощутили землетрясение на озере Байкал

На озере Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,9

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПобережье озера Байкал
Побережье озера Байкал - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Побережье озера Байкал. Архивное фото
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ИРКУТСК, 14 окт – РИА Новости. Землетрясение с магнитудой 5,9 произошло озере Байкал, сообщили в иркутском главке МЧС.
Толчки с последующими афтершоками зафиксировали в 8.54 (3.54 мск).

"Эпицентр землетрясения — в акватории озера Байкал, в 19 километрах восточнее н.п. Большое Голоустное Иркутского района. Магнитуда в эпицентре 5,9, интенсивность 7,9 баллов, энергетический класс 14,5", - говорится в сообщении.

В Иркутске землетрясение ощущалось как 5 баллов, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах - 3-5 баллов.
Иркутские спасатели развернули оперативный штаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов.
Кроме того, толчки ощущались в 12 муниципальных образованиях Бурятии, рассказали в республиканском главке МЧС. Информации о разрушениях и пострадавших нет, сейчас спасатели обследуют здания на предмет повреждений.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 14:28
У Курил произошло землетрясение
 
ПроисшествияИркутская областьБайкалИркутский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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