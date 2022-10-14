Власти Запорожья заявили о напряженности на линии боевого соприкосновения
Власти Запорожья заявили о предельной напряженности на линии боевого соприкосновения
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВДВ РФ во время тренировочного штурма здания на полигоне в Запорожской области
Военнослужащий ВДВ РФ во время тренировочного штурма здания на полигоне в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Напряжение на линии боевого соприкосновения в Запорожской области предельное, войска во всеоружии готовы отразить попытки прорывов и провокаций, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня день освобождения Запорожья (от нацистской оккупации в 1943 году) , сегодня напряжение на линии боевого соприкосновения очень большое. С учетом заявления Зеленского о том, что будьте внимательные, особенно завтра. Естественно это вызывает дополнительную необходимость готовности. Могут быть и провокации и попытки прорыва, но наши войска ждут во всеоружии. Накануне была попытка прорыва в районе Полог, она была пресечена", - сказал Рогов.
Ране власти заявляли, что украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, проводят учения по десантной операции.
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