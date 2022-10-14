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Власти Запорожья заявили о напряженности на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/zaporozhe-1823904883.html
Власти Запорожья заявили о напряженности на линии боевого соприкосновения
Власти Запорожья заявили о напряженности на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 14.10.2022
Власти Запорожья заявили о напряженности на линии боевого соприкосновения
Напряжение на линии боевого соприкосновения в Запорожской области предельное, войска во всеоружии готовы отразить попытки прорывов и провокаций, заявил РИА... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:21
2022-10-14T09:21
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Напряжение на линии боевого соприкосновения в Запорожской области предельное, войска во всеоружии готовы отразить попытки прорывов и провокаций, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сегодня день освобождения Запорожья (от нацистской оккупации в 1943 году) , сегодня напряжение на линии боевого соприкосновения очень большое. С учетом заявления Зеленского о том, что будьте внимательные, особенно завтра. Естественно это вызывает дополнительную необходимость готовности. Могут быть и провокации и попытки прорыва, но наши войска ждут во всеоружии. Накануне была попытка прорыва в районе Полог, она была пресечена", - сказал Рогов.Ране власти заявляли, что украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, проводят учения по десантной операции.
https://radiosputnik.ria.ru/20221012/zaes-1823497855.html
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в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожье
09:21 14.10.2022
 
Власти Запорожья заявили о напряженности на линии боевого соприкосновения

Власти Запорожья заявили о предельной напряженности на линии боевого соприкосновения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВДВ РФ во время тренировочного штурма здания на полигоне в Запорожской области
Военнослужащий ВДВ РФ во время тренировочного штурма здания на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВДВ РФ во время тренировочного штурма здания на полигоне в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Напряжение на линии боевого соприкосновения в Запорожской области предельное, войска во всеоружии готовы отразить попытки прорывов и провокаций, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сегодня день освобождения Запорожья (от нацистской оккупации в 1943 году) , сегодня напряжение на линии боевого соприкосновения очень большое. С учетом заявления Зеленского о том, что будьте внимательные, особенно завтра. Естественно это вызывает дополнительную необходимость готовности. Могут быть и провокации и попытки прорыва, но наши войска ждут во всеоружии. Накануне была попытка прорыва в районе Полог, она была пресечена", - сказал Рогов.
Ране власти заявляли, что украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, проводят учения по десантной операции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожье
 
 
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