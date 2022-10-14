https://ria.ru/20221014/zaporozhe-1823904883.html

Власти Запорожья заявили о напряженности на линии боевого соприкосновения

Власти Запорожья заявили о напряженности на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 14.10.2022

Власти Запорожья заявили о напряженности на линии боевого соприкосновения

Напряжение на линии боевого соприкосновения в Запорожской области предельное, войска во всеоружии готовы отразить попытки прорывов и провокаций, заявил РИА... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:21

2022-10-14T09:21

2022-10-14T09:21

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Напряжение на линии боевого соприкосновения в Запорожской области предельное, войска во всеоружии готовы отразить попытки прорывов и провокаций, заявил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сегодня день освобождения Запорожья (от нацистской оккупации в 1943 году) , сегодня напряжение на линии боевого соприкосновения очень большое. С учетом заявления Зеленского о том, что будьте внимательные, особенно завтра. Естественно это вызывает дополнительную необходимость готовности. Могут быть и провокации и попытки прорыва, но наши войска ждут во всеоружии. Накануне была попытка прорыва в районе Полог, она была пресечена", - сказал Рогов.Ране власти заявляли, что украинские войска концентрируют значительные силы на Запорожском направлении. Они продолжают обстрел районов и городов на севере Запорожской области, бьют по инфраструктуре, проводят учения по десантной операции.

https://radiosputnik.ria.ru/20221012/zaes-1823497855.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожье