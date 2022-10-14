https://ria.ru/20221014/zaporozhe-1823799953.html
"Все случится скоро". Что начинается в Запорожье
"Все случится скоро". Что начинается в Запорожье - РИА Новости, 14.10.2022
"Все случится скоро". Что начинается в Запорожье
Киевский режим продолжает перебрасывать войска на восток. ВСУ, воодушевленные успехом в Харьковской области, хотят занять как можно большую территорию до... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:00
2022-10-14T08:00
2022-10-14T08:12
специальная военная операция на украине
безопасность
константин сивков
владимир рогов
даниил безсонов
украина
киев
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Киевский режим продолжает перебрасывать войска на восток. ВСУ, воодушевленные успехом в Харьковской области, хотят занять как можно большую территорию до осенней распутицы. Наступать собираются по нескольким направлениям.Болезненные ударыВ начале недели Москва кардинально изменила тактику на Украине. Только в понедельник российская армия выпустила несколько десятков высокоточных ракет и дронов-камикадзе по объектам военного управления, связи и энергетики киевского режима. Таких массированных ударов не было с первых дней спецоперации. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и ряде других крупных городов. Многие населенные пункты остались без электричества, частично нарушено водоснабжение.Затем российские ракетчики сосредоточились на транспортной инфраструктуре. В частности, несколько ракет поразили железнодорожную станцию в Шепетовке Хмельницкой области. Через этот важный логистический узел снабжают войска.Военные аналитики считают, что удары по критической инфраструктуре могут изменить ситуацию на фронте. Во-первых, осложняется перевозка живой силы и боевой техники железнодорожным транспортом. Во-вторых, неполадки с системами Starlink затрудняют управление подразделениями. Наконец, уничтожение ремонтных заводов замедляет обслуживание военной техники. Однако этого недостаточно."Да, повреждены некоторые электростанции. Но я уверен, что большую часть можно восстановить в короткие сроки, — говорит доктор военных наук Константин Сивков. — Скорее всего, это предупредительные удары — демонстрация нашей способности и решимости проводить такие массированные акции. На это указывает и то, что по ключевым зданиям, где находится военное и политическое руководство страны, не били".Активность диверсантовВместе с тем в Киеве решили, по всей видимости, устроить очередную "информационную победу" на линии фронта. Уже несколько дней поступают сообщения о стягивании крупных сил ВСУ на Запорожском направлении."Мы отслеживаем переброску их войск, — рассказывает офицер армии ДНР с позывным Клим. — Эшелоны и колонны идут практически ежедневно. По нашим данным, готовят наступление на Ореховском и Гуляйпольском участках. Цель — перерезать фронт и выйти к Мелитополю и Бердянску. В случае захвата этих городов Киев вернет себе доступ к Азовскому морю и сможет наступать в трех направлениях: на Херсон с востока, Крым и Мариуполь".Один из тревожных признаков — высокая активность диверсионно-разведывательных групп. Они выявляют позиции артиллерии и ПВО, наводят огонь, минируют объекты в тылу, а также охотятся на высокопоставленных армейских командиров."ДРГ забрасывают к нам регулярно, прощупывают оборону, — отмечает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. — Мне известно как минимум о семи подобных случаях на достаточно небольшом участке фронта. Это много".Иностранная помощьПо словам Рогова, еще в конце сентября на Украину вернулись около 450 бойцов Сил специальных операций, обучавшихся в странах НАТО. Вероятно, подразделение задействуют для захвата Запорожской АЭС. Поддержат иностранные наемники, которых в Запорожской области много. Рогов уверяет, что одних только поляков у линии боевого соприкосновения — до пяти тысяч.Это подтверждает видео, опубликованное на днях замминистра информации ДНР Даниилом Безсоновым. Кадры, предположительно, сняты нашлемной камерой члена "Интернационального легиона", попавшего в засаду у села Пологи. В объектив попали лица сослуживцев. Некоторых опознали, например немца Йонаса Кратцберга — ветерана бундесвера, который воюет за Украину с ранней весны.Российский спецназ уничтожил эту ДРГ, но сколько их еще действует в Запорожье — неизвестно. Обстановка накаляется с каждым днем, и, возможно, очень скоро там развернутся ожесточенные бои. На этом участке фронта российские военные уже закончили возводить линию обороны и перебросили сюда значительные резервы.Херсонское противостояниеНепросто и в соседней Херсонской области. В четверг врио губернатора региона Владимир Сальдо попросил российские власти организовать эвакуацию местных жителей, поскольку ВСУ постоянно бомбят Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань, Чернобаевку и другие населенные пункты.Бои (в целом позиционные) идут на двух направлениях — Андреевском и Бериславском. ВСУ стягивают силы через реку Ингулец и на юго-востоке Николаева. И на всем фронте встречают организованное и ожесточенное сопротивление. По данным местных властей, уже отбили несколько волн атак.Пока неясно, какое из двух направлений для наступления выберет Киев — Херсонское, Запорожское или оба сразу. Впрочем, аналитики не исключают, что активность ВСУ в этих регионах — лишь отвлекающий маневр, а главный удар будет в другом месте. Так или иначе, все решится в ближайшие недели.
https://radiosputnik.ria.ru/20221011/mobilizovannye-1823114968.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20221012/zaes-1823497855.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, константин сивков, владимир рогов, даниил безсонов, украина, киев, донецкая народная республика, запорожская аэс, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константин Сивков, Владимир Рогов, Даниил Безсонов, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Запорожская АЭС, НАТО, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Киевский режим продолжает перебрасывать войска на восток. ВСУ, воодушевленные успехом в Харьковской области, хотят занять как можно большую территорию до осенней распутицы. Наступать собираются по нескольким направлениям.
В начале недели Москва кардинально изменила тактику на Украине. Только в понедельник российская армия выпустила несколько десятков высокоточных ракет и дронов-камикадзе по объектам военного управления, связи и энергетики киевского режима. Таких массированных ударов не было с первых дней спецоперации. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и ряде других крупных городов. Многие населенные пункты остались без электричества, частично нарушено водоснабжение.
Затем российские ракетчики сосредоточились на транспортной инфраструктуре. В частности, несколько ракет поразили железнодорожную станцию в Шепетовке Хмельницкой области. Через этот важный логистический узел снабжают войска.
Военные аналитики считают, что удары по критической инфраструктуре могут изменить ситуацию на фронте. Во-первых, осложняется перевозка живой силы и боевой техники железнодорожным транспортом. Во-вторых, неполадки с системами Starlink затрудняют управление подразделениями. Наконец, уничтожение ремонтных заводов замедляет обслуживание военной техники. Однако этого недостаточно.
"Да, повреждены некоторые электростанции. Но я уверен, что большую часть можно восстановить в короткие сроки, — говорит доктор военных наук Константин Сивков. — Скорее всего, это предупредительные удары — демонстрация нашей способности и решимости проводить такие массированные акции. На это указывает и то, что по ключевым зданиям, где находится военное и политическое руководство страны, не били".
Вместе с тем в Киеве решили, по всей видимости, устроить очередную "информационную победу" на линии фронта. Уже несколько дней поступают сообщения о стягивании крупных сил ВСУ на Запорожском направлении.
"Мы отслеживаем переброску их войск, — рассказывает офицер армии ДНР с позывным Клим. — Эшелоны и колонны идут практически ежедневно. По нашим данным, готовят наступление на Ореховском и Гуляйпольском участках. Цель — перерезать фронт и выйти к Мелитополю и Бердянску. В случае захвата этих городов Киев вернет себе доступ к Азовскому морю и сможет наступать в трех направлениях: на Херсон с востока, Крым и Мариуполь".
Один из тревожных признаков — высокая активность диверсионно-разведывательных групп. Они выявляют позиции артиллерии и ПВО, наводят огонь, минируют объекты в тылу, а также охотятся на высокопоставленных армейских командиров.
"ДРГ забрасывают к нам регулярно, прощупывают оборону, — отмечает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. — Мне известно как минимум о семи подобных случаях на достаточно небольшом участке фронта. Это много".
По словам Рогова, еще в конце сентября на Украину вернулись около 450 бойцов Сил специальных операций, обучавшихся в странах НАТО. Вероятно, подразделение задействуют для захвата Запорожской АЭС. Поддержат иностранные наемники, которых в Запорожской области много. Рогов уверяет, что одних только поляков у линии боевого соприкосновения — до пяти тысяч.
Это подтверждает видео, опубликованное на днях замминистра информации ДНР Даниилом Безсоновым. Кадры, предположительно, сняты нашлемной камерой члена "Интернационального легиона", попавшего в засаду у села Пологи. В объектив попали лица сослуживцев. Некоторых опознали, например немца Йонаса Кратцберга — ветерана бундесвера, который воюет за Украину с ранней весны.
Российский спецназ уничтожил эту ДРГ, но сколько их еще действует в Запорожье — неизвестно. Обстановка накаляется с каждым днем, и, возможно, очень скоро там развернутся ожесточенные бои. На этом участке фронта российские военные уже закончили возводить линию обороны и перебросили сюда значительные резервы.
Херсонское противостояние
Непросто и в соседней Херсонской области. В четверг врио губернатора региона Владимир Сальдо попросил российские власти организовать эвакуацию местных жителей, поскольку ВСУ постоянно бомбят Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань, Чернобаевку и другие населенные пункты.
Бои (в целом позиционные) идут на двух направлениях — Андреевском и Бериславском. ВСУ стягивают силы через реку Ингулец и на юго-востоке Николаева. И на всем фронте встречают организованное и ожесточенное сопротивление. По данным местных властей, уже отбили несколько волн атак.
Пока неясно, какое из двух направлений для наступления выберет Киев — Херсонское, Запорожское или оба сразу. Впрочем, аналитики не исключают, что активность ВСУ в этих регионах — лишь отвлекающий маневр, а главный удар будет в другом месте. Так или иначе, все решится в ближайшие недели.