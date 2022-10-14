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Захарова обвинила Запад в "политической атрибуции" - РИА Новости, 14.10.2022
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Захарова обвинила Запад в "политической атрибуции"
Захарова обвинила Запад в "политической атрибуции" - РИА Новости, 14.10.2022
Захарова обвинила Запад в "политической атрибуции"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания министра связи и информации Сингапура о том, что специальная военная операция на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:21
2022-10-14T20:21
в мире
мария захарова
россия
сингапур
украина
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания министра связи и информации Сингапура о том, что специальная военная операция на Украине обострила ситуацию в киберпространстве."Высказывания министра связи и информации Сингапура Джозефины Тео на Таллинском цифровом саммите 11 октября об обострении ситуации в киберпространстве из-за "вторжения" России на Украину – пример того, как высокопоставленный чиновник поддалась пропагандистским уловкам государств-членов НАТО", - заявила дипломат в официальном комментарии.По ее словам, "Россия принципиально и последовательно выступает за предотвращение конфликтов, урегулирование недопонимания в информационной сфере", однако страны Запада "отвергают такое сотрудничество, опирающееся на принцип суверенного равенства государств"."(Западные страны - ред.) продвигают более удобный для них механизм т. н. "политической атрибуции" – иными словами, безосновательно обвиняют во всех бедах "неугодные" страны, ссылаясь на некие "сверхсекретные данные". Более того – навязывают подобное видение другим государствам. Итог – эскалация вместо урегулирования", - резюмировала дипломат.
https://ria.ru/20221013/zakharova-1823737441.html
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сингапур
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в мире, мария захарова, россия, сингапур, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Россия, Сингапур, Украина, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
20:21 14.10.2022
 
Захарова обвинила Запад в "политической атрибуции"

Захарова: Запад безосновательно обвиняет во всех бедах "неугодные" страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания министра связи и информации Сингапура о том, что специальная военная операция на Украине обострила ситуацию в киберпространстве.
"Высказывания министра связи и информации Сингапура Джозефины Тео на Таллинском цифровом саммите 11 октября об обострении ситуации в киберпространстве из-за "вторжения" России на Украину – пример того, как высокопоставленный чиновник поддалась пропагандистским уловкам государств-членов НАТО", - заявила дипломат в официальном комментарии.
По ее словам, "Россия принципиально и последовательно выступает за предотвращение конфликтов, урегулирование недопонимания в информационной сфере", однако страны Запада "отвергают такое сотрудничество, опирающееся на принцип суверенного равенства государств".
"(Западные страны - ред.) продвигают более удобный для них механизм т. н. "политической атрибуции" – иными словами, безосновательно обвиняют во всех бедах "неугодные" страны, ссылаясь на некие "сверхсекретные данные". Более того – навязывают подобное видение другим государствам. Итог – эскалация вместо урегулирования", - резюмировала дипломат.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 14:54
Захарова заявила, что киевские власти открыто признались в терроризме
 
В миреМария ЗахароваРоссияСингапурУкраинаНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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