Захарова обвинила Запад в "политической атрибуции"
Захарова: Запад безосновательно обвиняет во всех бедах "неугодные" страны
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания министра связи и информации Сингапура о том, что специальная военная операция на Украине обострила ситуацию в киберпространстве.
"Высказывания министра связи и информации Сингапура Джозефины Тео на Таллинском цифровом саммите 11 октября об обострении ситуации в киберпространстве из-за "вторжения" России на Украину – пример того, как высокопоставленный чиновник поддалась пропагандистским уловкам государств-членов НАТО", - заявила дипломат в официальном комментарии.
По ее словам, "Россия принципиально и последовательно выступает за предотвращение конфликтов, урегулирование недопонимания в информационной сфере", однако страны Запада "отвергают такое сотрудничество, опирающееся на принцип суверенного равенства государств".
"(Западные страны - ред.) продвигают более удобный для них механизм т. н. "политической атрибуции" – иными словами, безосновательно обвиняют во всех бедах "неугодные" страны, ссылаясь на некие "сверхсекретные данные". Более того – навязывают подобное видение другим государствам. Итог – эскалация вместо урегулирования", - резюмировала дипломат.