https://ria.ru/20221014/zakharova-1824196584.html

Захарова обвинила Запад в "политической атрибуции"

Захарова обвинила Запад в "политической атрибуции" - РИА Новости, 14.10.2022

Захарова обвинила Запад в "политической атрибуции"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания министра связи и информации Сингапура о том, что специальная военная операция на... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T20:21

2022-10-14T20:21

2022-10-14T20:21

в мире

мария захарова

россия

сингапур

украина

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания министра связи и информации Сингапура о том, что специальная военная операция на Украине обострила ситуацию в киберпространстве."Высказывания министра связи и информации Сингапура Джозефины Тео на Таллинском цифровом саммите 11 октября об обострении ситуации в киберпространстве из-за "вторжения" России на Украину – пример того, как высокопоставленный чиновник поддалась пропагандистским уловкам государств-членов НАТО", - заявила дипломат в официальном комментарии.По ее словам, "Россия принципиально и последовательно выступает за предотвращение конфликтов, урегулирование недопонимания в информационной сфере", однако страны Запада "отвергают такое сотрудничество, опирающееся на принцип суверенного равенства государств"."(Западные страны - ред.) продвигают более удобный для них механизм т. н. "политической атрибуции" – иными словами, безосновательно обвиняют во всех бедах "неугодные" страны, ссылаясь на некие "сверхсекретные данные". Более того – навязывают подобное видение другим государствам. Итог – эскалация вместо урегулирования", - резюмировала дипломат.

https://ria.ru/20221013/zakharova-1823737441.html

россия

сингапур

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мария захарова, россия, сингапур, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)