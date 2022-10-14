https://ria.ru/20221014/yaponiya-1823943026.html

Рейтинг правительства Японии упал ниже критического уровня, показал опрос

Рейтинг правительства Японии упал ниже критического уровня, показал опрос - РИА Новости, 14.10.2022

Рейтинг правительства Японии упал ниже критического уровня, показал опрос

Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал ниже критического уровня в 30%, такое падение часто приводит к отставке главы... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:17

2022-10-14T11:17

2022-10-14T11:17

в мире

фумио кисида

есихидэ суга

синдзо абэ

япония

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ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал ниже критического уровня в 30%, такое падение часто приводит к отставке главы правительства, следует из данных опроса общественного мнения агентства Jiji.При этом уровень поддержки правительства составил 27,4%.Критическим уровень ниже 30% считается в Японии потому, что он часто приводит к отставке кабинета и премьер-министра, а также к выборам в парламенте нового главы правительства. Так, Кисида стал премьером после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что привело к его отставке.Основными причинами снижения рейтинга правительства являются рост цен, проведение похорон экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ за государственный счет без обсуждения в парламенте, а также вскрывшиеся связи почти половины депутатов от правящей Либерально-демократической партии с одиозной религиозной организаций "Церковь объединения". Внимание общественности приковано к ней после убийства Абэ 8 июля. Нападавший в ходе допросов заявил, что мотивом его поступка стали якобы имевшиеся связи экс-премьера с этой организацией, ставшей причиной финансового краха семьи преступника, поскольку мать убийцы передала "Церкви объединения" 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований.Опрос проводился 7-10 октября, в нем участвовали 1266 человек старше 18 лет.

https://ria.ru/20221014/yaponiya-1823900782.html

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япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, фумио кисида, есихидэ суга, синдзо абэ, япония