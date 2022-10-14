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Рейтинг правительства Японии упал ниже критического уровня, показал опрос - РИА Новости, 14.10.2022
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Рейтинг правительства Японии упал ниже критического уровня, показал опрос
Рейтинг правительства Японии упал ниже критического уровня, показал опрос - РИА Новости, 14.10.2022
Рейтинг правительства Японии упал ниже критического уровня, показал опрос
Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал ниже критического уровня в 30%, такое падение часто приводит к отставке главы... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:17
2022-10-14T11:17
в мире
фумио кисида
есихидэ суга
синдзо абэ
япония
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ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал ниже критического уровня в 30%, такое падение часто приводит к отставке главы правительства, следует из данных опроса общественного мнения агентства Jiji.При этом уровень поддержки правительства составил 27,4%.Критическим уровень ниже 30% считается в Японии потому, что он часто приводит к отставке кабинета и премьер-министра, а также к выборам в парламенте нового главы правительства. Так, Кисида стал премьером после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что привело к его отставке.Основными причинами снижения рейтинга правительства являются рост цен, проведение похорон экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ за государственный счет без обсуждения в парламенте, а также вскрывшиеся связи почти половины депутатов от правящей Либерально-демократической партии с одиозной религиозной организаций "Церковь объединения". Внимание общественности приковано к ней после убийства Абэ 8 июля. Нападавший в ходе допросов заявил, что мотивом его поступка стали якобы имевшиеся связи экс-премьера с этой организацией, ставшей причиной финансового краха семьи преступника, поскольку мать убийцы передала "Церкви объединения" 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований.Опрос проводился 7-10 октября, в нем участвовали 1266 человек старше 18 лет.
https://ria.ru/20221014/yaponiya-1823900782.html
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в мире, фумио кисида, есихидэ суга, синдзо абэ, япония
В мире, Фумио Кисида, Есихидэ Суга, Синдзо Абэ, Япония
11:17 14.10.2022
 
Рейтинг правительства Японии упал ниже критического уровня, показал опрос

Опрос: рейтинг правительства Японии упал ниже критического уровня в 30 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкНебоскребы на берегу района Тюо в Токио
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал ниже критического уровня в 30%, такое падение часто приводит к отставке главы правительства, следует из данных опроса общественного мнения агентства Jiji.
При этом уровень поддержки правительства составил 27,4%.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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Глава МИД Японии заявил, что помог продвижению антироссийской резолюции
Критическим уровень ниже 30% считается в Японии потому, что он часто приводит к отставке кабинета и премьер-министра, а также к выборам в парламенте нового главы правительства. Так, Кисида стал премьером после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что привело к его отставке.
Основными причинами снижения рейтинга правительства являются рост цен, проведение похорон экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ за государственный счет без обсуждения в парламенте, а также вскрывшиеся связи почти половины депутатов от правящей Либерально-демократической партии с одиозной религиозной организаций "Церковь объединения". Внимание общественности приковано к ней после убийства Абэ 8 июля. Нападавший в ходе допросов заявил, что мотивом его поступка стали якобы имевшиеся связи экс-премьера с этой организацией, ставшей причиной финансового краха семьи преступника, поскольку мать убийцы передала "Церкви объединения" 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований.
Опрос проводился 7-10 октября, в нем участвовали 1266 человек старше 18 лет.
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В миреФумио КисидаЕсихидэ СугаСиндзо АбэЯпония
 
 
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