Рейтинг правительства Японии упал ниже критического уровня, показал опрос
Опрос: рейтинг правительства Японии упал ниже критического уровня в 30 процентов
Небоскребы на берегу района Тюо в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал ниже критического уровня в 30%, такое падение часто приводит к отставке главы правительства, следует из данных опроса общественного мнения агентства Jiji.
При этом уровень поддержки правительства составил 27,4%.
Критическим уровень ниже 30% считается в Японии потому, что он часто приводит к отставке кабинета и премьер-министра, а также к выборам в парламенте нового главы правительства. Так, Кисида стал премьером после того, как рейтинг правительства во главе с его предшественником Ёсихидэ Сугой опустился до 29%, что привело к его отставке.
Основными причинами снижения рейтинга правительства являются рост цен, проведение похорон экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ за государственный счет без обсуждения в парламенте, а также вскрывшиеся связи почти половины депутатов от правящей Либерально-демократической партии с одиозной религиозной организаций "Церковь объединения". Внимание общественности приковано к ней после убийства Абэ 8 июля. Нападавший в ходе допросов заявил, что мотивом его поступка стали якобы имевшиеся связи экс-премьера с этой организацией, ставшей причиной финансового краха семьи преступника, поскольку мать убийцы передала "Церкви объединения" 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований.
Опрос проводился 7-10 октября, в нем участвовали 1266 человек старше 18 лет.