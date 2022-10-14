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Глава МИД Японии заявил, что помог продвижению антироссийской резолюции - РИА Новости, 14.10.2022
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Глава МИД Японии заявил, что помог продвижению антироссийской резолюции
Глава МИД Японии заявил, что помог продвижению антироссийской резолюции - РИА Новости, 14.10.2022
Глава МИД Японии заявил, что помог продвижению антироссийской резолюции
Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси признал, что лично провел работу с представителями других стран, чтобы увеличить число поддержавших антироссийскую резолюцию в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:07
2022-10-14T09:07
в мире
есимаса хаяси
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
оон
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ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси признал, что лично провел работу с представителями других стран, чтобы увеличить число поддержавших антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН с осуждением референдумов в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях.ГА ООН ранее приняла резолюцию, не признающую референдумы. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Ранее источники РИА Новости сообщали, что США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции."Япония, включая и меня на моем уровне, провела большую работу среди многих стран, чтобы хоть на одну страну больше поддержало эту резолюцию. Мы приветствуем то, что за нее проголосовали 143 страны", - сказал Хаяси заявил на пресс-конференции в Токио.При этом министр уточнил, что нельзя говорить об увеличении числа стран, поддерживающих антироссийские резолюции, так как были те, "кто в марте воздержался, а сейчас голосовал за, но были и те, кто в марте голосовал за, а сейчас воздержался".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20221013/prestupleniya-1823857342.html
https://ria.ru/20221013/oon-1823652912.html
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в мире, есимаса хаяси, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, оон, мид японии‎, генеральная ассамблея оон
В мире, Есимаса Хаяси, Владимир Путин, Василий Небензя, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, ООН, МИД Японии‎, Генеральная Ассамблея ООН
09:07 14.10.2022
 
Глава МИД Японии заявил, что помог продвижению антироссийской резолюции

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси признал, что продвигал антироссийскую резолюцию

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси признал, что лично провел работу с представителями других стран, чтобы увеличить число поддержавших антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН с осуждением референдумов в ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областях.
ГА ООН ранее приняла резолюцию, не признающую референдумы. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран. Против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа. Ранее источники РИА Новости сообщали, что США и их партнеры активно уговаривали страны поддержать западный проект резолюции.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 20:53
В ЕР прокомментировали антироссийскую резолюцию ПАСЕ
"Япония, включая и меня на моем уровне, провела большую работу среди многих стран, чтобы хоть на одну страну больше поддержало эту резолюцию. Мы приветствуем то, что за нее проголосовали 143 страны", - сказал Хаяси заявил на пресс-конференции в Токио.
При этом министр уточнил, что нельзя говорить об увеличении числа стран, поддерживающих антироссийские резолюции, так как были те, "кто в марте воздержался, а сейчас голосовал за, но были и те, кто в марте голосовал за, а сейчас воздержался".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 12:16
Лавров обвинил Запад в дипломатическом терроре из-за резолюции ООН
 
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