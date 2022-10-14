https://ria.ru/20221014/vosstanovlenie-1824178846.html
Хуснуллин рассказал о сроках завершения основных работ на Крымском мосту
Хуснуллин рассказал о сроках завершения основных работ на Крымском мосту - РИА Новости, 14.10.2022
Хуснуллин рассказал о сроках завершения основных работ на Крымском мосту
Основные работы по восстановлению Крымского моста завершатся до конца года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:05
2022-10-14T19:05
2022-10-14T20:43
чп на крымском мосту
крымский мост
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Основные работы по восстановлению Крымского моста завершатся до конца года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.Хуснуллин уточнил, что работы по восстановлению второй ветки железнодорожного моста продолжаются, составы двигаются по нему без ограничений. По его словам, на объекте работают 250 человек и 30 единиц техники, а в течение двух недель количество строителей увеличится до 500 человек.Вице-премьер также сообщил, что движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется запустить к вечеру субботы. При этом машины будут полностью досматривать, подчеркнул он. Хуснуллин уточнил, что речь в этой ситуации не идет о пустых грузовиках и автобусах — они смогут проехать по мосту в обычном режиме."Груженые машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршрутам по новым территориям", — пояснил Хуснуллин, добавив, что грузовой транспорт из Крыма уже беспрепятственно ездит по альтернативным маршрутам через новые российские регионы.Теракт на Крымском мостуУтром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.Шестого октября паллеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель непричастен к теракту.
https://ria.ru/20221014/most-1823912618.html
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чп на крымском мосту, крымский мост, россия, марат хуснуллин
ЧП на Крымском мосту, Крымский мост, Россия, Марат Хуснуллин
19:05 14.10.2022 (обновлено: 20:43 14.10.2022)
Хуснуллин рассказал о сроках завершения основных работ на Крымском мосту
Хуснуллин: основные работы по восстановлению Крымского моста закончат до конца года
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Основные работы по восстановлению Крымского моста завершатся до конца года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Мы считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту уже закончим. Найдены технологии, как существующие разрушенные опоры моста демонтировать. Могу сказать, что уже первые опоры нового моста изготовлены на заводах и едут на Крымский мост", — сказал он.
Хуснуллин уточнил, что работы по восстановлению второй ветки железнодорожного моста продолжаются, составы двигаются по нему без ограничений. По его словам, на объекте работают 250 человек и 30 единиц техники, а в течение двух недель количество строителей увеличится до 500 человек.
Вице-премьер также сообщил, что движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется запустить к вечеру субботы. При этом машины будут полностью досматривать, подчеркнул он. Хуснуллин уточнил, что речь в этой ситуации не идет о пустых грузовиках и автобусах — они смогут проехать по мосту в обычном режиме.
"Груженые машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршрутам по новым территориям", — пояснил Хуснуллин, добавив, что грузовой транспорт из Крыма уже беспрепятственно ездит по альтернативным маршрутам через новые российские регионы.
Утром 8 октября на Крымском мосту
взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.
В ФСБ
заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.
По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы
в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.
Шестого октября паллеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель непричастен к теракту.