https://ria.ru/20221014/vosstanovlenie-1824178846.html

Хуснуллин рассказал о сроках завершения основных работ на Крымском мосту

Хуснуллин рассказал о сроках завершения основных работ на Крымском мосту - РИА Новости, 14.10.2022

Хуснуллин рассказал о сроках завершения основных работ на Крымском мосту

Основные работы по восстановлению Крымского моста завершатся до конца года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T19:05

2022-10-14T19:05

2022-10-14T20:43

чп на крымском мосту

крымский мост

россия

марат хуснуллин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822523542_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_8f7ec60fc30ff5f6dba39d3994ed628c.jpg

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Основные работы по восстановлению Крымского моста завершатся до конца года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.Хуснуллин уточнил, что работы по восстановлению второй ветки железнодорожного моста продолжаются, составы двигаются по нему без ограничений. По его словам, на объекте работают 250 человек и 30 единиц техники, а в течение двух недель количество строителей увеличится до 500 человек.Вице-премьер также сообщил, что движение грузового транспорта по Крымскому мосту планируется запустить к вечеру субботы. При этом машины будут полностью досматривать, подчеркнул он. Хуснуллин уточнил, что речь в этой ситуации не идет о пустых грузовиках и автобусах — они смогут проехать по мосту в обычном режиме."Груженые машины либо будут полностью досмотрены, либо поедут на пароме, либо поедут по маршрутам по новым территориям", — пояснил Хуснуллин, добавив, что грузовой транспорт из Крыма уже беспрепятственно ездит по альтернативным маршрутам через новые российские регионы.Теракт на Крымском мостуУтром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. По последним данным, погибли четыре человека.В ФСБ заявили, что этот теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. По делу, помимо пяти россиян, задержали еще трех человек — граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК, в материалах фигурируют 12 человек.По версии следствия, террористы закамуфлировали взрывчатку под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Груз общим весом более 22 тонн в начале августа отправили морем из Одессы в Болгарию, затем фурой перевезли в Армению, а российскую границу он пересек 4 октября со стороны Грузии. За это время злоумышленники несколько раз подменили сопроводительные документы и сменили грузовики.Шестого октября паллеты загрузили в фуру Махира Юсубова, который выехал в Симферополь. По предварительным данным информированного источника РИА Новости, погибший водитель непричастен к теракту.

https://ria.ru/20221014/most-1823912618.html

https://ria.ru/20221014/bezopasnost-1824085983.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чп на крымском мосту, крымский мост, россия, марат хуснуллин