https://ria.ru/20221014/voennoobyazannye-1823881537.html

В МИД Белоруссии заявили, что в республике проведут военные сборы

В МИД Белоруссии заявили, что в республике проведут военные сборы - РИА Новости, 14.10.2022

В МИД Белоруссии заявили, что в республике проведут военные сборы

Белоруссия запланировала провести сборы военнообязанных с целью оценки готовности страны к "неожиданным ситуациям", заявил глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T02:53

2022-10-14T02:53

2022-10-14T03:13

в мире

владимир макей

белоруссия

александр лукашенко

россия

минск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770860309_0:119:1158:770_1920x0_80_0_0_54c91262b1473cf4d5f70398e3320080.jpg

МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Белоруссия запланировала провести сборы военнообязанных с целью оценки готовности страны к "неожиданным ситуациям", заявил глава МИД республики Владимир Макей.По его словам," это необходимо, чтобы не призвали инвалидов или людей, которые не должны служить в армии". "Потом в плановом порядке те люди, кому положено, будут проходить отработку на полигонах, чтобы вспомнить навыки обращения с оружием", - продолжил министр.Макей отметил, что в Минске следят за информацией в СМИ о порой возникающих в России проблемах при частичной мобилизации. "С учетом того что структура вооруженных сил у РФ и Белоруссии одинакова, у нас единая региональная группировка войск, мы, конечно же, должны обращать внимание на подобного рода недостатки", - пояснил он. В тоже время Макей считает, что в Белоруссии "наверняка таких проблем нет".В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком заявил, что по окончании уборочной кампании в стране без гвалта и шума надо через военкоматы "проверить" всех военнообязанных, которые числятся в запасе, уточнить списки в военкоматах. Он отметил, что несмотря на то, что в Белоруссии нет необходимости проводить мобилизацию, нужно учитывать российский опыт и соответствующим образом организовать работу по учету военнообязанных и подготовке резервистов.

https://ria.ru/20221012/belorussiya-1823533446.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир макей , белоруссия, александр лукашенко, россия, минск