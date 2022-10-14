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В МИД Белоруссии заявили, что в республике проведут военные сборы - РИА Новости, 14.10.2022
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В МИД Белоруссии заявили, что в республике проведут военные сборы
В МИД Белоруссии заявили, что в республике проведут военные сборы - РИА Новости, 14.10.2022
В МИД Белоруссии заявили, что в республике проведут военные сборы
Белоруссия запланировала провести сборы военнообязанных с целью оценки готовности страны к "неожиданным ситуациям", заявил глава МИД республики Владимир Макей. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T02:53
2022-10-14T03:13
в мире
владимир макей
белоруссия
александр лукашенко
россия
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МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Белоруссия запланировала провести сборы военнообязанных с целью оценки готовности страны к "неожиданным ситуациям", заявил глава МИД республики Владимир Макей.По его словам," это необходимо, чтобы не призвали инвалидов или людей, которые не должны служить в армии". "Потом в плановом порядке те люди, кому положено, будут проходить отработку на полигонах, чтобы вспомнить навыки обращения с оружием", - продолжил министр.Макей отметил, что в Минске следят за информацией в СМИ о порой возникающих в России проблемах при частичной мобилизации. "С учетом того что структура вооруженных сил у РФ и Белоруссии одинакова, у нас единая региональная группировка войск, мы, конечно же, должны обращать внимание на подобного рода недостатки", - пояснил он. В тоже время Макей считает, что в Белоруссии "наверняка таких проблем нет".В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком заявил, что по окончании уборочной кампании в стране без гвалта и шума надо через военкоматы "проверить" всех военнообязанных, которые числятся в запасе, уточнить списки в военкоматах. Он отметил, что несмотря на то, что в Белоруссии нет необходимости проводить мобилизацию, нужно учитывать российский опыт и соответствующим образом организовать работу по учету военнообязанных и подготовке резервистов.
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в мире, владимир макей , белоруссия, александр лукашенко, россия, минск
В мире, Владимир Макей , Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия, Минск
02:53 14.10.2022 (обновлено: 03:13 14.10.2022)
 
В МИД Белоруссии заявили, что в республике проведут военные сборы

Глава МИД Макей: в Белоруссии проведут военные сборы для проверки готовности республики

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
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МИНСК, 14 окт - РИА Новости. Белоруссия запланировала провести сборы военнообязанных с целью оценки готовности страны к "неожиданным ситуациям", заявил глава МИД республики Владимир Макей.
"Президент все-таки еще раз просит проверить готовность вооруженных сил, войск территориальной обороны к возникновению неожиданных ситуаций. Поэтому будут проведены сборы, чтобы проверить, кто числится на учете, подходят ли они для военной службы", - сказал глава МИД в интервью газете "Известия".
По его словам," это необходимо, чтобы не призвали инвалидов или людей, которые не должны служить в армии". "Потом в плановом порядке те люди, кому положено, будут проходить отработку на полигонах, чтобы вспомнить навыки обращения с оружием", - продолжил министр.
Макей отметил, что в Минске следят за информацией в СМИ о порой возникающих в России проблемах при частичной мобилизации. "С учетом того что структура вооруженных сил у РФ и Белоруссии одинакова, у нас единая региональная группировка войск, мы, конечно же, должны обращать внимание на подобного рода недостатки", - пояснил он. В тоже время Макей считает, что в Белоруссии "наверняка таких проблем нет".
В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком заявил, что по окончании уборочной кампании в стране без гвалта и шума надо через военкоматы "проверить" всех военнообязанных, которые числятся в запасе, уточнить списки в военкоматах. Он отметил, что несмотря на то, что в Белоруссии нет необходимости проводить мобилизацию, нужно учитывать российский опыт и соответствующим образом организовать работу по учету военнообязанных и подготовке резервистов.
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