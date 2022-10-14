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В Челябинске восстановили водоснабжение после аварии - РИА Новости, 14.10.2022
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В Челябинске восстановили водоснабжение после аварии
В Челябинске восстановили водоснабжение после аварии - РИА Новости, 14.10.2022
В Челябинске восстановили водоснабжение после аварии
Водоснабжение, отключенное в 122 многоквартирных жилых домах, а также в 100 частных домах и 7 детсадах из-за аварии в пятницу, восстановили в Челябинске,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:46
2022-10-14T14:46
происшествия
челябинск
россия
вода
челябинская область
жкх
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Водоснабжение, отключенное в 122 многоквартирных жилых домах, а также в 100 частных домах и 7 детсадах из-за аварии в пятницу, восстановили в Челябинске, сообщила пресс-служба горадминистрации.Отключение произошло после того, как во время строительных работ был поврежден водовод в районе дома 35 по улице Трашутина."Водоснабжение в микрорайоне Чурилово восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221014/energiya-1823942541.html
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происшествия, челябинск, россия, вода, челябинская область, жкх
Происшествия, Челябинск, Россия, Вода, Челябинская область, ЖКХ
14:46 14.10.2022
 
В Челябинске восстановили водоснабжение после аварии

В Челябинске восстановили водоснабжение в более чем 200 домах после аварии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкВода
Вода - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Водоснабжение, отключенное в 122 многоквартирных жилых домах, а также в 100 частных домах и 7 детсадах из-за аварии в пятницу, восстановили в Челябинске, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Отключение произошло после того, как во время строительных работ был поврежден водовод в районе дома 35 по улице Трашутина.
"Водоснабжение в микрорайоне Чурилово восстановлено", - говорится в сообщении.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 11:16
В Курской области восстановили энергоснабжение в обстрелянных поселках
 
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