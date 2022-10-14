https://ria.ru/20221014/vodosnabzhenie-1824052308.html
В Челябинске восстановили водоснабжение после аварии
В Челябинске восстановили водоснабжение после аварии - РИА Новости, 14.10.2022
В Челябинске восстановили водоснабжение после аварии
Водоснабжение, отключенное в 122 многоквартирных жилых домах, а также в 100 частных домах и 7 детсадах из-за аварии в пятницу, восстановили в Челябинске,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:46
2022-10-14T14:46
2022-10-14T14:46
происшествия
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россия
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челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Водоснабжение, отключенное в 122 многоквартирных жилых домах, а также в 100 частных домах и 7 детсадах из-за аварии в пятницу, восстановили в Челябинске, сообщила пресс-служба горадминистрации.Отключение произошло после того, как во время строительных работ был поврежден водовод в районе дома 35 по улице Трашутина."Водоснабжение в микрорайоне Чурилово восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221014/energiya-1823942541.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, россия, вода, челябинская область, жкх
Происшествия, Челябинск, Россия, Вода, Челябинская область, ЖКХ
В Челябинске восстановили водоснабжение после аварии
В Челябинске восстановили водоснабжение в более чем 200 домах после аварии