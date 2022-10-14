https://ria.ru/20221014/vodosnabzhenie-1824052308.html

В Челябинске восстановили водоснабжение после аварии

В Челябинске восстановили водоснабжение после аварии - РИА Новости, 14.10.2022

В Челябинске восстановили водоснабжение после аварии

Водоснабжение, отключенное в 122 многоквартирных жилых домах, а также в 100 частных домах и 7 детсадах из-за аварии в пятницу, восстановили в Челябинске,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:46

2022-10-14T14:46

2022-10-14T14:46

происшествия

челябинск

россия

вода

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 14 окт – РИА Новости. Водоснабжение, отключенное в 122 многоквартирных жилых домах, а также в 100 частных домах и 7 детсадах из-за аварии в пятницу, восстановили в Челябинске, сообщила пресс-служба горадминистрации.Отключение произошло после того, как во время строительных работ был поврежден водовод в районе дома 35 по улице Трашутина."Водоснабжение в микрорайоне Чурилово восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221014/energiya-1823942541.html

челябинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, челябинск, россия, вода, челябинская область, жкх