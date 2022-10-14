https://ria.ru/20221014/urozhay-1823979484.html
В ФАО ООН заявили, что украинский конфликт ставит под угрозу урожай
В ФАО ООН заявили, что украинский конфликт ставит под угрозу урожай - РИА Новости, 14.10.2022
В ФАО ООН заявили, что украинский конфликт ставит под угрозу урожай
Конфликт на Украине ставит под угрозу урожай в следующем году, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:47
2022-10-14T12:47
2022-10-14T12:47
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Конфликт на Украине ставит под угрозу урожай в следующем году, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков."Конфликт на Украине привел к сокращению экспортных поставок продовольствия, кормов, удобрений и топлива, что, естественно, вызывает дальнейший рост цен на продовольствие, также ставит под угрозу урожай следующего года", - сказал он в ходе пресс-конференции "Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность".Кобяков также коснулся "продуктовой сделки", отметив, что она облегчает доступ стран мира к продовольствию и удобрению из России, а также зерновой продукции Украины, и является важным шагом вперед для продовольственной безопасности.При этом, по его словам, пока пробуксовывает часть договоренности, касающаяся обеспечения экспорта российского продовольствия и особенно удобрений.Срок действия "продуктовой сделки" завершается 19 ноября.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
https://ria.ru/20221013/pretenzii-1823823546.html
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экономика, украина, стамбул, оон, россия, цены на нефть
Экономика, Украина, Стамбул, ООН, Россия, Цены на нефть, Специальная военная операция на Украине
В ФАО ООН заявили, что украинский конфликт ставит под угрозу урожай
Директор отделения ФАО ООН Кобяков: конфликт на Украине ставит под угрозу урожай 2023 года
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Конфликт на Украине ставит под угрозу урожай в следующем году, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков.
"Конфликт на Украине привел к сокращению экспортных поставок продовольствия, кормов, удобрений и топлива, что, естественно, вызывает дальнейший рост цен на продовольствие, также ставит под угрозу урожай следующего года", - сказал он в ходе пресс-конференции "Всемирный день продовольствия: глобальная продбезопасность".
Кобяков также коснулся "продуктовой сделки", отметив, что она облегчает доступ стран мира к продовольствию и удобрению из России, а также зерновой продукции Украины, и является важным шагом вперед для продовольственной безопасности.
При этом, по его словам, пока пробуксовывает часть договоренности, касающаяся обеспечения экспорта российского продовольствия и особенно удобрений.
Срок действия "продуктовой сделки" завершается 19 ноября.
В Стамбуле
22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН
снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва
, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.