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Ветеран "Альфы" призвал активнее доносить террористическую сущность Киева - РИА Новости, 14.10.2022
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Ветеран "Альфы" призвал активнее доносить террористическую сущность Киева
Ветеран "Альфы" призвал активнее доносить террористическую сущность Киева - РИА Новости, 14.10.2022
Ветеран "Альфы" призвал активнее доносить террористическую сущность Киева
Россия должна ужесточить свою внешнюю информационную политику, направленную на доведение до стран-американских вассалов сведений, подтверждающих... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:04
2022-10-14T14:04
владимир путин
украина
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия должна ужесточить свою внешнюю информационную политику, направленную на доведение до стран-американских вассалов сведений, подтверждающих террористическую сущность нынешнего киевского режима, заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров."Если мы сейчас на государственном уровне признаем, что Украина - это страна терроризма, мне кажется, что это будет для нашего "внутреннего употребления". Мы и так знаем, что Украина - страна терроризма", - сказал Гончаров в пятницу на площадке медиа-группы "Россия сегодня" в рамках пресс-конференции "Украина – государство-террорист".Вопрос в том, как это донести до других стран, находящихся под американским давлением, и занимающих антироссийскую позицию, добавил Гончаров."По всей видимости, нам надо менять нашу пропагандистскую политику и более, если хотите, жестко, а может, даже жесточайше проводить нашу линию", - отметил он.В понедельник на совещании с членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы. Взрыв на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. Он также привел в качестве примера украинские ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Спецслужбы Украины осуществили уже три террористических акта и в отношении Курской АЭС, отмечал Путин. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822774178.html
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владимир путин, украина, россия, киев, запорожская аэс, курская аэс, в мире
Владимир Путин, Украина, Россия, Киев, Запорожская АЭС, Курская АЭС, В мире
14:04 14.10.2022
 
Ветеран "Альфы" призвал активнее доносить террористическую сущность Киева

Ветеран "Альфы" призвал жестко доносить до вассалов США террористическую сущность Киева

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия должна ужесточить свою внешнюю информационную политику, направленную на доведение до стран-американских вассалов сведений, подтверждающих террористическую сущность нынешнего киевского режима, заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Если мы сейчас на государственном уровне признаем, что Украина - это страна терроризма, мне кажется, что это будет для нашего "внутреннего употребления". Мы и так знаем, что Украина - страна терроризма", - сказал Гончаров в пятницу на площадке медиа-группы "Россия сегодня" в рамках пресс-конференции "Украина – государство-террорист".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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Путин обвинил Украину в актах ядерного терроризма
Вопрос в том, как это донести до других стран, находящихся под американским давлением, и занимающих антироссийскую позицию, добавил Гончаров.
"По всей видимости, нам надо менять нашу пропагандистскую политику и более, если хотите, жестко, а может, даже жесточайше проводить нашу линию", - отметил он.
В понедельник на совещании с членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы. Взрыв на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. Он также привел в качестве примера украинские ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Спецслужбы Украины осуществили уже три террористических акта и в отношении Курской АЭС, отмечал Путин. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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Владимир ПутинУкраинаРоссияКиевЗапорожская АЭСКурская АЭСВ мире
 
 
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