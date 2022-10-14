Ветеран "Альфы" призвал активнее доносить террористическую сущность Киева
Ветеран "Альфы" призвал жестко доносить до вассалов США террористическую сущность Киева
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия должна ужесточить свою внешнюю информационную политику, направленную на доведение до стран-американских вассалов сведений, подтверждающих террористическую сущность нынешнего киевского режима, заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Если мы сейчас на государственном уровне признаем, что Украина - это страна терроризма, мне кажется, что это будет для нашего "внутреннего употребления". Мы и так знаем, что Украина - страна терроризма", - сказал Гончаров в пятницу на площадке медиа-группы "Россия сегодня" в рамках пресс-конференции "Украина – государство-террорист".
10 октября, 13:03Путин обвинил Украину в актах ядерного терроризма
Вопрос в том, как это донести до других стран, находящихся под американским давлением, и занимающих антироссийскую позицию, добавил Гончаров.
"По всей видимости, нам надо менять нашу пропагандистскую политику и более, если хотите, жестко, а может, даже жесточайше проводить нашу линию", - отметил он.
В понедельник на совещании с членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы. Взрыв на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. Он также привел в качестве примера украинские ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Спецслужбы Украины осуществили уже три террористических акта и в отношении Курской АЭС, отмечал Путин. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.