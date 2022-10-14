https://ria.ru/20221014/ukraina-1824027495.html

Ветеран "Альфы" призвал активнее доносить террористическую сущность Киева

Ветеран "Альфы" призвал активнее доносить террористическую сущность Киева - РИА Новости, 14.10.2022

Ветеран "Альфы" призвал активнее доносить террористическую сущность Киева

Россия должна ужесточить свою внешнюю информационную политику, направленную на доведение до стран-американских вассалов сведений, подтверждающих... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:04

2022-10-14T14:04

2022-10-14T14:04

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Россия должна ужесточить свою внешнюю информационную политику, направленную на доведение до стран-американских вассалов сведений, подтверждающих террористическую сущность нынешнего киевского режима, заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров."Если мы сейчас на государственном уровне признаем, что Украина - это страна терроризма, мне кажется, что это будет для нашего "внутреннего употребления". Мы и так знаем, что Украина - страна терроризма", - сказал Гончаров в пятницу на площадке медиа-группы "Россия сегодня" в рамках пресс-конференции "Украина – государство-террорист".Вопрос в том, как это донести до других стран, находящихся под американским давлением, и занимающих антироссийскую позицию, добавил Гончаров."По всей видимости, нам надо менять нашу пропагандистскую политику и более, если хотите, жестко, а может, даже жесточайше проводить нашу линию", - отметил он.В понедельник на совещании с членами Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин заявил, что Киев давно использует террористические методы. Взрыв на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. Он также привел в качестве примера украинские ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Спецслужбы Украины осуществили уже три террористических акта и в отношении Курской АЭС, отмечал Путин. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822774178.html

https://ria.ru/20220909/ukraina-1815706280.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, украина, россия, киев, запорожская аэс, курская аэс, в мире