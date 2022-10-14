https://ria.ru/20221014/ubiystvo-1823915766.html

В жестоком убийстве школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру

В жестоком убийстве школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру - РИА Новости, 14.10.2022

В жестоком убийстве школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру

В жестоком убийстве 10-летней школьницы в Саратове подозревают ее 14-летнюю сестру, она задержана, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:59

2022-10-14T09:59

2022-10-14T12:23

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В жестоком убийстве 10-летней школьницы в Саратове подозревают ее 14-летнюю сестру, она задержана, сообщается на сайте СК России.Ранее правоохранители региона сообщали, что вечером в четверг в квартире дома по улице Батавина было обнаружено тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. Следователи завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью"."По подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра потерпевшей. В настоящее время с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних.

https://ria.ru/20221011/ubiystvo-1823009241.html

саратов

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следователей в квартире, где обнаружено тело 10-летней девочки В Саратове обнаружено тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. В жестоком убийстве подозревают ее 14-летнюю сестру, сообщает СК. 2022-10-14T09:59 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)