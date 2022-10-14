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В жестоком убийстве школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру - РИА Новости, 14.10.2022
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В жестоком убийстве школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру
В жестоком убийстве школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру - РИА Новости, 14.10.2022
В жестоком убийстве школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру
В жестоком убийстве 10-летней школьницы в Саратове подозревают ее 14-летнюю сестру, она задержана, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:59
2022-10-14T12:23
происшествия
саратов
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В жестоком убийстве 10-летней школьницы в Саратове подозревают ее 14-летнюю сестру, она задержана, сообщается на сайте СК России.Ранее правоохранители региона сообщали, что вечером в четверг в квартире дома по улице Батавина было обнаружено тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. Следователи завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью"."По подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра потерпевшей. В настоящее время с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних.
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саратов
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7 495 645-6601
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Работа следователей в квартире, где обнаружено тело 10-летней девочки
В Саратове обнаружено тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. В жестоком убийстве подозревают ее 14-летнюю сестру, сообщает СК.
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
09:59 14.10.2022 (обновлено: 12:23 14.10.2022)
 
В жестоком убийстве школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру

СК: в жестоком убийстве десятилетней школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В жестоком убийстве 10-летней школьницы в Саратове подозревают ее 14-летнюю сестру, она задержана, сообщается на сайте СК России.
Ранее правоохранители региона сообщали, что вечером в четверг в квартире дома по улице Батавина было обнаружено тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. Следователи завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью".
"По подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра потерпевшей. В настоящее время с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних.
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 10:22
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ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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