https://ria.ru/20221014/ubiystvo-1823915766.html
В жестоком убийстве школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру
В жестоком убийстве школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру - РИА Новости, 14.10.2022
В жестоком убийстве школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру
В жестоком убийстве 10-летней школьницы в Саратове подозревают ее 14-летнюю сестру, она задержана, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:59
2022-10-14T09:59
2022-10-14T12:23
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В жестоком убийстве 10-летней школьницы в Саратове подозревают ее 14-летнюю сестру, она задержана, сообщается на сайте СК России.Ранее правоохранители региона сообщали, что вечером в четверг в квартире дома по улице Батавина было обнаружено тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. Следователи завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью"."По подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра потерпевшей. В настоящее время с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних.
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Работа следователей в квартире, где обнаружено тело 10-летней девочки
В Саратове обнаружено тело 10-летней девочки с ножевыми ранениями и ожогами. В жестоком убийстве подозревают ее 14-летнюю сестру, сообщает СК.
2022-10-14T09:59
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
09:59 14.10.2022 (обновлено: 12:23 14.10.2022)
В жестоком убийстве школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру
СК: в жестоком убийстве десятилетней школьницы в Саратове подозревают ее старшую сестру