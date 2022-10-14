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ФОМ оценил уровень тревожного настроения россиян - РИА Новости, 14.10.2022
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ФОМ оценил уровень тревожного настроения россиян
ФОМ оценил уровень тревожного настроения россиян - РИА Новости, 14.10.2022
ФОМ оценил уровень тревожного настроения россиян
Уровень тревожного состояния россиян составил 67%, сохраняют спокойствие 28%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:45
2022-10-14T11:45
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уровень тревожного состояния россиян составил 67%, сохраняют спокойствие 28%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".Участники опроса в 67% случаев сказали, что их настроение тревожное. У 28% спокойное настроение. Ещё 5% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проводился 7-9 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
11:45 14.10.2022
 
ФОМ оценил уровень тревожного настроения россиян

ФОМ: уровень тревожного состояния россиян составил 67 процентов

© Fotolia / kieferpixЖенщина, переживающая стресс
Женщина, переживающая стресс - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Fotolia / kieferpix
Женщина, переживающая стресс. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уровень тревожного состояния россиян составил 67%, сохраняют спокойствие 28%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".
Участники опроса в 67% случаев сказали, что их настроение тревожное. У 28% спокойное настроение. Ещё 5% затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус" проводился 7-9 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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