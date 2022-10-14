https://ria.ru/20221014/trevozhnost-1823955317.html

ФОМ оценил уровень тревожного настроения россиян

ФОМ оценил уровень тревожного настроения россиян - РИА Новости, 14.10.2022

ФОМ оценил уровень тревожного настроения россиян

Уровень тревожного состояния россиян составил 67%, сохраняют спокойствие 28%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:45

2022-10-14T11:45

2022-10-14T11:45

общество

россия

фонд "общественное мнение"

фомнибус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144111/81/1441118164_0:0:4673:2630_1920x0_80_0_0_2b9c7e2c99308abadcd38de050678769.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уровень тревожного состояния россиян составил 67%, сохраняют спокойствие 28%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".Участники опроса в 67% случаев сказали, что их настроение тревожное. У 28% спокойное настроение. Ещё 5% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проводился 7-9 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221012/puteshestvie-1823189674.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус