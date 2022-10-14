https://ria.ru/20221014/trevozhnost-1823955317.html
ФОМ оценил уровень тревожного настроения россиян
ФОМ оценил уровень тревожного настроения россиян - РИА Новости, 14.10.2022
ФОМ оценил уровень тревожного настроения россиян
Уровень тревожного состояния россиян составил 67%, сохраняют спокойствие 28%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:45
2022-10-14T11:45
2022-10-14T11:45
общество
россия
фонд "общественное мнение"
фомнибус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144111/81/1441118164_0:0:4673:2630_1920x0_80_0_0_2b9c7e2c99308abadcd38de050678769.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уровень тревожного состояния россиян составил 67%, сохраняют спокойствие 28%, следует из результатов исследования Фонда "Общественное мнение".Участники опроса в 67% случаев сказали, что их настроение тревожное. У 28% спокойное настроение. Ещё 5% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проводился 7-9 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20221012/puteshestvie-1823189674.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144111/81/1441118164_158:0:4673:3386_1920x0_80_0_0_e65cb0cf210f01944a8135fc78ff7cd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
ФОМ оценил уровень тревожного настроения россиян
ФОМ: уровень тревожного состояния россиян составил 67 процентов