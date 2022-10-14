https://ria.ru/20221014/toplivo-1824000453.html

Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС

Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС - РИА Новости, 14.10.2022

Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС

Нехватка топлива на АЗС в некоторых районах Херсонской области на правом берегу Днепра связана со сложностями логистики, проблема будет решена, сообщил... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:21

2022-10-14T13:21

2022-10-14T13:45

херсонская область

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Нехватка топлива на АЗС в некоторых районах Херсонской области на правом берегу Днепра связана со сложностями логистики, проблема будет решена, сообщил журналистам в пятницу глава правительства области Сергей Елисеев."Это были временные затруднения (с топливом), вопрос решается. Особенно по правому берегу, есть сложности с логистикой, с паромной переправой… Это несистемная проблема, она будет решена", - сказал Елисеев.

https://ria.ru/20221014/kherson-1824000919.html

херсонская область

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , в мире