https://ria.ru/20221014/toplivo-1824000453.html
Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС
Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС - РИА Новости, 14.10.2022
Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС
Нехватка топлива на АЗС в некоторых районах Херсонской области на правом берегу Днепра связана со сложностями логистики, проблема будет решена, сообщил... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:21
2022-10-14T13:21
2022-10-14T13:45
херсонская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Нехватка топлива на АЗС в некоторых районах Херсонской области на правом берегу Днепра связана со сложностями логистики, проблема будет решена, сообщил журналистам в пятницу глава правительства области Сергей Елисеев."Это были временные затруднения (с топливом), вопрос решается. Особенно по правому берегу, есть сложности с логистикой, с паромной переправой… Это несистемная проблема, она будет решена", - сказал Елисеев.
https://ria.ru/20221014/kherson-1824000919.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область , в мире
Херсонская область , В мире
13:21 14.10.2022 (обновлено: 13:45 14.10.2022)
Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС
Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС сложностями логистики