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Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС - РИА Новости, 14.10.2022
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Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС
Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС - РИА Новости, 14.10.2022
Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС
Нехватка топлива на АЗС в некоторых районах Херсонской области на правом берегу Днепра связана со сложностями логистики, проблема будет решена, сообщил... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:21
2022-10-14T13:45
херсонская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Нехватка топлива на АЗС в некоторых районах Херсонской области на правом берегу Днепра связана со сложностями логистики, проблема будет решена, сообщил журналистам в пятницу глава правительства области Сергей Елисеев."Это были временные затруднения (с топливом), вопрос решается. Особенно по правому берегу, есть сложности с логистикой, с паромной переправой… Это несистемная проблема, она будет решена", - сказал Елисеев.
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херсонская область , в мире
Херсонская область , В мире
13:21 14.10.2022 (обновлено: 13:45 14.10.2022)
 
Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС

Правительство Херсонской области объяснило нехватку топлива на АЗС сложностями логистики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Нехватка топлива на АЗС в некоторых районах Херсонской области на правом берегу Днепра связана со сложностями логистики, проблема будет решена, сообщил журналистам в пятницу глава правительства области Сергей Елисеев.
"Это были временные затруднения (с топливом), вопрос решается. Особенно по правому берегу, есть сложности с логистикой, с паромной переправой… Это несистемная проблема, она будет решена", - сказал Елисеев.
Херсон - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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