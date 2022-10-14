https://ria.ru/20221014/televizor-1811619862.html

Обзор умного телевизора realme Smart TV SLED 4K 55: амбициозный новичок

Обзор умного телевизора realme Smart TV SLED 4K 55: амбициозный новичок - РИА Новости, 14.10.2022

Обзор умного телевизора realme Smart TV SLED 4K 55: амбициозный новичок

Компания realme - это не только смартфоны, за раскрученным брендом стоит развитая экосистема из умных гаджетов. Теперь россиянам доступны и телевизоры под этим... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:47

2022-10-14T13:47

2022-10-14T18:09

россия

технологии

realme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816181447_139:0:2861:1531_1920x0_80_0_0_03dc36bcfad9d45dac75e0a80a1e7bbb.jpg

Компания realme - это не только смартфоны, за раскрученным брендом стоит развитая экосистема из умных гаджетов. Теперь россиянам доступны и телевизоры под этим именем. Знакомимся с топовой моделью realme Smart TV SLED 4K 55.ДизайнФлагман линейки умных телевизоров realme выполнен в безрамочном дизайне — при диагонали экрана в 55 дюймов их толщина составляет менее сантиметра. Благодаря этому удалось добиться соотношения матрицы к корпусу в 94,6 процента: при включенном экране рамки вовсе незаметны и это, конечно, впечатляет при первом включении.realme Smart TV SLED 4K 55 можно повесить на стену благодаря стандартному VESA-креплению (приобретается отдельно), либо использовать комплектные металлические ножки. Последние очень крепкие и устойчивые, они рассчитаны на немалый вес большого телевизора — 12,8 килограмма.Панель получилась тонкой — лишь расширение под блок электроники и системы охлаждения в нижней части корпуса немного шире. Создатели телевизора также добавили стяжку для кабеля питания: мелочь, а приятно.Кстати, вместе с топовой моделью realme привезла в Россию еще две 4K-телевизора, диагональю 43 и 50 дюймов. И главное отличие флагмана в матрице, которая используется в нем.ЭкранНовая технология SLED подразумевает особый вид подсветки: если в привычных OLED-матрицах используются синие светодиоды, то в SLED - красного, зеленого и синего. Данный вид RGB-подсветки позволяет достичь лучшего цветового охвата — производитель заявляет его по NTSC в 108 процентов.Другая особенность новой матрицы — она лишена вредного эффекта мерцания, присущего OLED с их ШИМ-пульсацией. То есть, коэффициент мерцания тут на уровне IPS-экранов. Также здесь снижено вредное воздействие синего цвета на глаза. Относительная безопасность для зрения подтверждена сертификатом TÜV Rheinland.Сама панель имеет разрешение 3840x2160 пикселей, то есть те самые модные 4K. Качество картинки realme 4K SLED TV довольно хорошее, цветопередача естественная, а для любителей насыщенных тонов ее можно преобразить в настройках.В этой модели есть поддержка HDR10, HDR10+ и HLG. С этими форматами связана и высокая яркость — пиковые значения в 300 нит, хотя в реальном использовании они будут несколько ниже.Матрица обладает отличными углами обзора: 178 градусов по данным производителя. Но гораздо важнее другое, ведь тут нет выцветания и тем более инверсии цветов. Глубина черного цвета приемлема для подобного рода матриц.Smart TVУмный функционал realme 4K SLED TV даст фору практически любому именитому конкуренту — он основан на чистом Android TV. Кстати, обновления прошивки приходят регулярно, а локализация полностью на русском языке.Телевизор шустро проводит первую настройку, предлагая установить ряд рекомендуемых и уже завязанных на учетную запись Google приложений. Подход понравился, здесь нет навязывания ненужного софта, который будет мертвым грузом висеть в накопителе — его объем составляет 16 ГБ. Предустановлены лишь клиенты нескольких сервисов: Netflix, YouTube, PrimeVideo.По меркам умных телевизоров realme получил хорошую начинку — 1,5 ГБ оперативной памяти и четырехъядерный процессор MediaTek, работающий на частоте 1,2 ГГц, с видеоподсистемой GPU Mali-470 MP3. Последняя даже позволяет играть напрямую с телевизора в простые игры, которые можно найти в Google Play — да, здесь установка софта максимально простая и приближена к тому, к чему мы привыкли на смартфонах.Быстродействие системы безупречно, за время тестирования realme 4K SLED TV не было замечено подвисаний или вылетов приложений. Софт запускается быстро, а сам телевизор спокойно запускает "тяжелые" HDR-видеоролики в качестве 4K/60 FPS.Контент на телевизор можно загружать всевозможными способами — от проигрывания файлов напрямую до использования всевозможных онлайн-кинотеатров. Потянет 4K SLED TV и потоковое воспроизведение с домашнего медиасервера. Ну и, конечно, куда без эфирного телевидения, мы же все-таки про телевизор говорим.Наконец, есть тут и Chromecast, излюбленный инструмент владельцев Android-смартфонов. С его помощью можно транслировать контент из всех приложений со своей трубки или отображать экран телефона с помощью приложения Google Home.Управление, интерфейсы и звукВ комплекте с realme Smart TV SLED 4K 55 находятся два пульта — все, как у лучших умных телевизоров. Первый традиционный, с ИК-подключением. Он понравится представителям старшего поколения, которые привыкли направлять пульт в сторону телевизора.Второй гораздо интереснее — фактически, это Bluetooth-контроллер, для которого вообще неважно, какой стороной он находится относительно ТВ. Пульт аналогичен тем, что realme кладет в коробку к своим ТВ-приставкам. В нем есть микрофон для голосового управления и отдельные кнопки для запуска, например, YouTube.Оба пульта самодостаточны и взаимозаменяемы, разве что у классического меньше умных функций. С контроллеров телевизор включается и выключается. Но знайте, "из коробки" они идут без батареек, так что заранее приготовьте по два аккумулятора формата AAA на каждый пульт. Но даже если что-то пошло не так и батареек под рукой не оказалось, на задней панели есть пятидиапазонный джойстик для управления устройством.Телевизор получил россыпь интерфейсов и коммуникаций. Последние включают двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth версии 5.0 — для Smart TV это очень нужные опции.Не забыты и более привычные для ТВ опции — три HDMI-выхода (поддерживают стандарт ARC), аудиовыход, разъемы для подключения к ТВ-сети и LAN-порт для проводного интернета. Сюда даже подзабытый "тюльпан" добавили — владельцы олдскульных видеоприставок будут в восторге! Вопросы возникают только к USB-портам, коих тут две штуки: во-первых, расположены они друг над другом, из-за чего могут возникнуть проблемы с одновременным подключением периферии; во-вторых, USB тут версии 2.0, а значит высоких скоростей получить не удастся. Впрочем, последнее, скорее, придирка — кому в голову придет гонять большие массивы данных через телевизор?Телевизор realme Smart TV SLED 4K 55 стал приятным исключением на современном тв-рынке — встроенная аудиосистема тут не для "галочки" и притязательный пользователь будет ею доволен. Стерео состоит из четырех излучателей мощностью 24 Вт с поддержкой объемного звука Dolby Audio. Даже без какой-либо настройки телевизор выдает чистый звук, приятно удивляя его басовитостью. Короче говоря, разоряться на внешнюю акустику с этим realme не нужно.ИтогоКомпания realme, завоевавшая уважение россиян интересными смартфонами, громко вышла на рынок телевизоров — там свои мерки и свои гранды, задающие моду на ТВ. Но, глядя на первые модели, понимаешь, что к задаче в realme подошли серьезно, это не ассортиментное предложение, а полноценный продукт: та же система Smart TV превосходит конкурентов, которые застряли в прошлом десятилетии по функционалу и быстродействию.Отдельно упоминания заслуживает качество экрана — 55-дюймовая матрица, выполненная по технологии SLED, отличается не только высокой яркостью и контрастностью. Дисплей приятен глазу, лишен мерцания, как и засветов.Новые 4K-телевизоры бренда уже доступны в России с подпиской на онлайн-кинотеатр Ivi в подарок.РекламаООО"РМ КОММЬЮНИКЕЙШН"; ИНН: 7703474590ID 4CQwVszH9pQNMmkqvjE

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии, realme