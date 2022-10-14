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МО закупила технику для тушения пожаров на 50 миллионов рублей

МО закупила технику для тушения пожаров на 50 миллионов рублей - РИА Новости, 14.10.2022

МО закупила технику для тушения пожаров на 50 миллионов рублей

Московская область закупила новую технику для тушения лесных пожаров, 16 единиц техники обошлись региону в 50 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:53

2022-10-14T16:53

2022-10-14T16:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Московская область закупила новую технику для тушения лесных пожаров, 16 единиц техники обошлись региону в 50 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Как рассказал зампред правительства области Георгий Филимонов, теперь "Центрлесхоз" располагает в общей сложности 389 единицами техники. За последние три года были куплены 70 из них, обновление противопожарной техники в регионе ведется постоянно."В текущем году в рамках национального проекта "Экология" федерального проекта "Сохранение лесов" приобретено еще 16 единиц техники и 30 единиц оборудования на общую сумму 97,7 миллиона рублей", – рассказал Филимонов.Пожарные станции получили три гусеничных трактора, 10 патрульных автомобилей и установку высокого давления. Остальное оборудование пожарным поставят до конца года.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)