https://ria.ru/20221014/svatovo-1824143114.html

В ЛНР не исключили попытку прорыва ВСУ под Сватово 18-19 октября

В ЛНР не исключили попытку прорыва ВСУ под Сватово 18-19 октября - РИА Новости, 14.10.2022

В ЛНР не исключили попытку прорыва ВСУ под Сватово 18-19 октября

Украинские войска могут предпринять попытку прорыва фронта на сватовском направлении в Луганской Народной Республике в следующие вторник-среду, сообщил в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:38

2022-10-14T17:38

2022-10-14T17:38

специальная военная операция на украине

в мире

виталий киселев

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украина

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Украинские войска могут предпринять попытку прорыва фронта на сватовском направлении в Луганской Народной Республике в следующие вторник-среду, сообщил в пятницу полковник полиции ЛНР Виталий Киселев."Украинская сторона попытается, уже информация такая есть, 18-19 числа сделать прорыв. Это будет, возможно, в две-три волны. Сначала погонят "одноразовых", следом наемники и следующие наемники. И таких попыток будет две, три, а, может быть, и четыре. Сейчас они прощупывают наши позиции", - сказал Киселев в эфире Первого канала.По его словам, в первую волну обычно идут члены территориальной обороны. Российские подразделения знают об этих планах, и бойцы к этому готовы, отметил Киселев. "Наши военнослужащие и до этого успешно отражали нападения и всякого рода прорывы", - заявил полковник.Ранее о том, что российские войска на севере ЛНР, в том числе на кременском, сватовском и троицком направлениях, справляются с давлением противника, заявлял коллега Киселева Андрей Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, виталий киселев, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр