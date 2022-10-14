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В ЛНР не исключили попытку прорыва ВСУ под Сватово 18-19 октября - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/svatovo-1824143114.html
В ЛНР не исключили попытку прорыва ВСУ под Сватово 18-19 октября
В ЛНР не исключили попытку прорыва ВСУ под Сватово 18-19 октября - РИА Новости, 14.10.2022
В ЛНР не исключили попытку прорыва ВСУ под Сватово 18-19 октября
Украинские войска могут предпринять попытку прорыва фронта на сватовском направлении в Луганской Народной Республике в следующие вторник-среду, сообщил в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:38
2022-10-14T17:38
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Украинские войска могут предпринять попытку прорыва фронта на сватовском направлении в Луганской Народной Республике в следующие вторник-среду, сообщил в пятницу полковник полиции ЛНР Виталий Киселев."Украинская сторона попытается, уже информация такая есть, 18-19 числа сделать прорыв. Это будет, возможно, в две-три волны. Сначала погонят "одноразовых", следом наемники и следующие наемники. И таких попыток будет две, три, а, может быть, и четыре. Сейчас они прощупывают наши позиции", - сказал Киселев в эфире Первого канала.По его словам, в первую волну обычно идут члены территориальной обороны. Российские подразделения знают об этих планах, и бойцы к этому готовы, отметил Киселев. "Наши военнослужащие и до этого успешно отражали нападения и всякого рода прорывы", - заявил полковник.Ранее о том, что российские войска на севере ЛНР, в том числе на кременском, сватовском и троицком направлениях, справляются с давлением противника, заявлял коллега Киселева Андрей Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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в мире, виталий киселев, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Киселев, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:38 14.10.2022
 
В ЛНР не исключили попытку прорыва ВСУ под Сватово 18-19 октября

Представитель ЛНР Киселев: ВСУ попытаются прорвать фронт под Сватово 18-19 октября

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Украинские войска могут предпринять попытку прорыва фронта на сватовском направлении в Луганской Народной Республике в следующие вторник-среду, сообщил в пятницу полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
"Украинская сторона попытается, уже информация такая есть, 18-19 числа сделать прорыв. Это будет, возможно, в две-три волны. Сначала погонят "одноразовых", следом наемники и следующие наемники. И таких попыток будет две, три, а, может быть, и четыре. Сейчас они прощупывают наши позиции", - сказал Киселев в эфире Первого канала.
По его словам, в первую волну обычно идут члены территориальной обороны. Российские подразделения знают об этих планах, и бойцы к этому готовы, отметил Киселев. "Наши военнослужащие и до этого успешно отражали нападения и всякого рода прорывы", - заявил полковник.
Ранее о том, что российские войска на севере ЛНР, в том числе на кременском, сватовском и троицком направлениях, справляются с давлением противника, заявлял коллега Киселева Андрей Марочко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КиселевЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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