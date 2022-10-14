https://ria.ru/20221014/svalka-1823952659.html
В Ярославской области возбудили дело из-за свалки химикатов
В Ярославской области возбудили дело из-за свалки химикатов - РИА Новости, 14.10.2022
В Ярославской области возбудили дело из-за свалки химикатов
Росприроднадзор завершил проверку свалки химикатов под Ярославлем - материалы переданы в прокуратуру, возбуждено уголовное дело, сообщила глава ведомства... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:38
2022-10-14T11:38
2022-10-14T11:38
происшествия
светлана радионова
ярославль
ярославская область
ярославский район
общероссийский народный фронт
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
россия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Росприроднадзор завершил проверку свалки химикатов под Ярославлем - материалы переданы в прокуратуру, возбуждено уголовное дело, сообщила глава ведомства Светлана Радионова в пятницу.В сентябре представители ярославского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщили, что в Ивняковском сельском поселении Ярославского района на площади более 600 квадратных метров обнаружена незаконная свалка горючего и химикатов.Специалисты Росприроднадзора выехали на место - на площади более 4 гектаров они обнаружили, в частности, бочки с нефтепродуктами, емкости с содержанием, судя по маркировке, калия сернокислого кислого, изооктана и трихлорметана. Специалисты отобрали пробы почвы и отходов."Мы полностью завершили проверку свалки химикатов под Ярославлем. Опасные вещества в высокой концентрации попали в почву и воду, что создало опасность для здоровья жителей. Материалы проверки переданы в прокуратуру — возбуждено уголовное дело", - написала Радионова в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220825/shtrafy-1811972726.html
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РИА Новости
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происшествия, светлана радионова, ярославль, ярославская область, ярославский район, общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия
Происшествия, Светлана Радионова, Ярославль, Ярославская область, Ярославский район, Общероссийский народный фронт, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Россия
В Ярославской области возбудили дело из-за свалки химикатов
В Ярославской области возбудили дело из-за свалки химикатов в Ивняковском поселении