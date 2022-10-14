https://ria.ru/20221014/svalka-1823952659.html

В Ярославской области возбудили дело из-за свалки химикатов

В Ярославской области возбудили дело из-за свалки химикатов - РИА Новости, 14.10.2022

В Ярославской области возбудили дело из-за свалки химикатов

Росприроднадзор завершил проверку свалки химикатов под Ярославлем - материалы переданы в прокуратуру, возбуждено уголовное дело, сообщила глава ведомства... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:38

2022-10-14T11:38

2022-10-14T11:38

происшествия

светлана радионова

ярославль

ярославская область

ярославский район

общероссийский народный фронт

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Росприроднадзор завершил проверку свалки химикатов под Ярославлем - материалы переданы в прокуратуру, возбуждено уголовное дело, сообщила глава ведомства Светлана Радионова в пятницу.В сентябре представители ярославского регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщили, что в Ивняковском сельском поселении Ярославского района на площади более 600 квадратных метров обнаружена незаконная свалка горючего и химикатов.Специалисты Росприроднадзора выехали на место - на площади более 4 гектаров они обнаружили, в частности, бочки с нефтепродуктами, емкости с содержанием, судя по маркировке, калия сернокислого кислого, изооктана и трихлорметана. Специалисты отобрали пробы почвы и отходов."Мы полностью завершили проверку свалки химикатов под Ярославлем. Опасные вещества в высокой концентрации попали в почву и воду, что создало опасность для здоровья жителей. Материалы проверки переданы в прокуратуру — возбуждено уголовное дело", - написала Радионова в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220825/shtrafy-1811972726.html

https://ria.ru/20220829/utilizatsiya-1812880941.html

ярославль

ярославская область

ярославский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, светлана радионова, ярославль, ярославская область, ярославский район, общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), россия