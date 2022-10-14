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В "Синергии" выявили сотрудников, продававших справки для отсрочки - РИА Новости, 14.10.2022
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В "Синергии" выявили сотрудников, продававших справки для отсрочки
В "Синергии" выявили сотрудников, продававших справки для отсрочки - РИА Новости, 14.10.2022
В "Синергии" выявили сотрудников, продававших справки для отсрочки
Руководство университета "Синергия" выявило сотрудников, которые, предположительно, за деньги выдавали справки для отсрочки от частичной мобилизации, сообщили... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:49
2022-10-14T20:49
специальная военная операция на украине
синергия
россия
частичная мобилизация в россии
украина
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Руководство университета "Синергия" выявило сотрудников, которые, предположительно, за деньги выдавали справки для отсрочки от частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Отмечается, что своевременно выявить нарушителей удалось, работая в тесной связи с правоохранительными органами, возбуждены уголовные дела."В связи с проведением специальной военной операции на Украине и введением частичной мобилизации случаи уклонения от призыва недопустимы. Для выявления и предотвращения этого во всех образовательных организациях должны быть усилены меры контроля. Мы подготовили обращение, которое будет направлено сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и правоохранительные органы с целью налаживания взаимодействия, своевременного обмена информацией и предотвращения подобных случаев", — цитирует пресс-служба вуза слова ректора Артема Васильева.
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синергия, россия, частичная мобилизация в россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Синергия, Россия, Частичная мобилизация в России, Украина
20:49 14.10.2022
 

В "Синергии" выявили сотрудников, продававших справки для отсрочки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСтенд университета Синергия
Стенд университета Синергия - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стенд университета Синергия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Руководство университета "Синергия" выявило сотрудников, которые, предположительно, за деньги выдавали справки для отсрочки от частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Руководство Университета "Синергия" выявило недобросовестных сотрудников, которые, предположительно, за денежное вознаграждение предоставляли справки для получения отсрочки от частичной мобилизации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что своевременно выявить нарушителей удалось, работая в тесной связи с правоохранительными органами, возбуждены уголовные дела.
"В связи с проведением специальной военной операции на Украине и введением частичной мобилизации случаи уклонения от призыва недопустимы. Для выявления и предотвращения этого во всех образовательных организациях должны быть усилены меры контроля. Мы подготовили обращение, которое будет направлено сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и правоохранительные органы с целью налаживания взаимодействия, своевременного обмена информацией и предотвращения подобных случаев", — цитирует пресс-служба вуза слова ректора Артема Васильева.
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Специальная военная операция на УкраинеСинергияРоссияЧастичная мобилизация в РоссииУкраина
 
 
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