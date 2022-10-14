https://ria.ru/20221014/sotrudniki-1824201979.html

В "Синергии" выявили сотрудников, продававших справки для отсрочки

В "Синергии" выявили сотрудников, продававших справки для отсрочки - РИА Новости, 14.10.2022

В "Синергии" выявили сотрудников, продававших справки для отсрочки

Руководство университета "Синергия" выявило сотрудников, которые, предположительно, за деньги выдавали справки для отсрочки от частичной мобилизации, сообщили... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T20:49

2022-10-14T20:49

2022-10-14T20:49

специальная военная операция на украине

синергия

россия

частичная мобилизация в россии

украина

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Руководство университета "Синергия" выявило сотрудников, которые, предположительно, за деньги выдавали справки для отсрочки от частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Отмечается, что своевременно выявить нарушителей удалось, работая в тесной связи с правоохранительными органами, возбуждены уголовные дела."В связи с проведением специальной военной операции на Украине и введением частичной мобилизации случаи уклонения от призыва недопустимы. Для выявления и предотвращения этого во всех образовательных организациях должны быть усилены меры контроля. Мы подготовили обращение, которое будет направлено сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и правоохранительные органы с целью налаживания взаимодействия, своевременного обмена информацией и предотвращения подобных случаев", — цитирует пресс-служба вуза слова ректора Артема Васильева.

https://ria.ru/20220926/svo-1819402746.html

россия

украина

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

синергия, россия, частичная мобилизация в россии, украина