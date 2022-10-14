https://ria.ru/20221014/sotrudniki-1824201979.html
В "Синергии" выявили сотрудников, продававших справки для отсрочки
В "Синергии" выявили сотрудников, продававших справки для отсрочки - РИА Новости, 14.10.2022
В "Синергии" выявили сотрудников, продававших справки для отсрочки
Руководство университета "Синергия" выявило сотрудников, которые, предположительно, за деньги выдавали справки для отсрочки от частичной мобилизации, сообщили... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:49
2022-10-14T20:49
2022-10-14T20:49
специальная военная операция на украине
синергия
россия
частичная мобилизация в россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804812214_0:0:2523:1419_1920x0_80_0_0_f3e3bbc5bc0b39a6a78f6388830ff465.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Руководство университета "Синергия" выявило сотрудников, которые, предположительно, за деньги выдавали справки для отсрочки от частичной мобилизации, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Отмечается, что своевременно выявить нарушителей удалось, работая в тесной связи с правоохранительными органами, возбуждены уголовные дела."В связи с проведением специальной военной операции на Украине и введением частичной мобилизации случаи уклонения от призыва недопустимы. Для выявления и предотвращения этого во всех образовательных организациях должны быть усилены меры контроля. Мы подготовили обращение, которое будет направлено сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и правоохранительные органы с целью налаживания взаимодействия, своевременного обмена информацией и предотвращения подобных случаев", — цитирует пресс-служба вуза слова ректора Артема Васильева.
https://ria.ru/20220926/svo-1819402746.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804812214_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f251b735254a2650fe5377f55f4940a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
синергия, россия, частичная мобилизация в россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Синергия, Россия, Частичная мобилизация в России, Украина