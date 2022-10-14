https://ria.ru/20221014/sotrudnichestvo-1824080422.html

В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с другими странами

В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с другими странами - РИА Новости, 14.10.2022

В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с другими странами

Активное сотрудничество России с правоохранительными органами иностранных государств в борьбе с информационной преступностью продолжается, даже несмотря на... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:42

2022-10-14T15:42

2022-10-14T17:09

россия

белоруссия

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в мире

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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Активное сотрудничество России с правоохранительными органами иностранных государств в борьбе с информационной преступностью продолжается, даже несмотря на текущую политическую ситуацию, сообщил начальник главного управления международно-правового сотрудничества, замначальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Сергей Плохов."За восемь месяцев текущего года мы организовали рассмотрение более 3 тысяч запросов компетентных органов стран о правовой помощи по уголовным делам данной категории (киберпреступления - ред). Эта цифра уже превысила показатели прошлого года… Наиболее активное взаимодействие в настоящее время ведется в этой части с Белоруссией, Арменией, Республикой Корея, Польшей, Турцией, Францией… То количество запросов, которое мы рассматриваем и направляем, свидетельствуют о том, что весьма активно продолжается взаимодействие с правоохранительными органами иностранных государств, даже несмотря на текущую политическую ситуацию", - сказал он.При этом, выступая на международной конференции по информационной безопасности Kuban CSC 2022, Плохов отметил, что на сегодняшний день "отдельные юрисдикции отказываются от сотрудничества с нами и обмена данными в правоохранительных целях"."Так, в текущем году, компетентные органы европейских государств 42 раза отказали нам в выдаче лиц по политическим мотивам. Имеются единичные факты отказа в правовой помощи по уголовным делам. К сожалению, от этой позиции выигрывают только преступники, и мы считаем ее неприемлемой", - сказал он.Россия со своей стороны продолжает выполнять взятые на себя обязательства и даже взаимодействие с этими странами, которые отказывают в выдаче, продолжает исполнять их запросы о правовой помощи, указал Плохов."Говорим всегда и продолжаем говорить, что мы открыты к равноправному неполитизированному правоохранительному сотрудничеству со всеми государствами мира, потому что наш общий враг - это преступник, вне зависимости от его национальности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220830/prestupnost-1813105629.html

https://ria.ru/20220812/sanatorii-1809303386.html

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армения

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, белоруссия, генеральная прокуратура рф, армения, в мире