https://ria.ru/20221014/sotrudnichestvo-1824080422.html
В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с другими странами
В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с другими странами - РИА Новости, 14.10.2022
В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с другими странами
Активное сотрудничество России с правоохранительными органами иностранных государств в борьбе с информационной преступностью продолжается, даже несмотря на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:42
2022-10-14T15:42
2022-10-14T17:09
россия
белоруссия
генеральная прокуратура рф
армения
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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Активное сотрудничество России с правоохранительными органами иностранных государств в борьбе с информационной преступностью продолжается, даже несмотря на текущую политическую ситуацию, сообщил начальник главного управления международно-правового сотрудничества, замначальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Сергей Плохов."За восемь месяцев текущего года мы организовали рассмотрение более 3 тысяч запросов компетентных органов стран о правовой помощи по уголовным делам данной категории (киберпреступления - ред). Эта цифра уже превысила показатели прошлого года… Наиболее активное взаимодействие в настоящее время ведется в этой части с Белоруссией, Арменией, Республикой Корея, Польшей, Турцией, Францией… То количество запросов, которое мы рассматриваем и направляем, свидетельствуют о том, что весьма активно продолжается взаимодействие с правоохранительными органами иностранных государств, даже несмотря на текущую политическую ситуацию", - сказал он.При этом, выступая на международной конференции по информационной безопасности Kuban CSC 2022, Плохов отметил, что на сегодняшний день "отдельные юрисдикции отказываются от сотрудничества с нами и обмена данными в правоохранительных целях"."Так, в текущем году, компетентные органы европейских государств 42 раза отказали нам в выдаче лиц по политическим мотивам. Имеются единичные факты отказа в правовой помощи по уголовным делам. К сожалению, от этой позиции выигрывают только преступники, и мы считаем ее неприемлемой", - сказал он.Россия со своей стороны продолжает выполнять взятые на себя обязательства и даже взаимодействие с этими странами, которые отказывают в выдаче, продолжает исполнять их запросы о правовой помощи, указал Плохов."Говорим всегда и продолжаем говорить, что мы открыты к равноправному неполитизированному правоохранительному сотрудничеству со всеми государствами мира, потому что наш общий враг - это преступник, вне зависимости от его национальности", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220830/prestupnost-1813105629.html
https://ria.ru/20220812/sanatorii-1809303386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, генеральная прокуратура рф, армения, в мире
Россия, Белоруссия, Генеральная прокуратура РФ, Армения, В мире
15:42 14.10.2022 (обновлено: 17:09 14.10.2022)
В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с другими странами
Плохов: сотрудничество Генпрокуратуры с ведомствами из других стран продолжается
СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Активное сотрудничество России с правоохранительными органами иностранных государств в борьбе с информационной преступностью продолжается, даже несмотря на текущую политическую ситуацию, сообщил начальник главного управления международно-правового сотрудничества, замначальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Сергей Плохов.
"За восемь месяцев текущего года мы организовали рассмотрение более 3 тысяч запросов компетентных органов стран о правовой помощи по уголовным делам данной категории (киберпреступления - ред). Эта цифра уже превысила показатели прошлого года… Наиболее активное взаимодействие в настоящее время ведется в этой части с Белоруссией, Арменией
, Республикой Корея, Польшей
, Турцией, Францией
… То количество запросов, которое мы рассматриваем и направляем, свидетельствуют о том, что весьма активно продолжается взаимодействие с правоохранительными органами иностранных государств, даже несмотря на текущую политическую ситуацию", - сказал он.
При этом, выступая на международной конференции по информационной безопасности Kuban CSC 2022, Плохов отметил, что на сегодняшний день "отдельные юрисдикции отказываются от сотрудничества с нами и обмена данными в правоохранительных целях".
"Так, в текущем году, компетентные органы европейских государств 42 раза отказали нам в выдаче лиц по политическим мотивам. Имеются единичные факты отказа в правовой помощи по уголовным делам. К сожалению, от этой позиции выигрывают только преступники, и мы считаем ее неприемлемой", - сказал он.
Россия со своей стороны продолжает выполнять взятые на себя обязательства и даже взаимодействие с этими странами, которые отказывают в выдаче, продолжает исполнять их запросы о правовой помощи, указал Плохов.
"Говорим всегда и продолжаем говорить, что мы открыты к равноправному неполитизированному правоохранительному сотрудничеству со всеми государствами мира, потому что наш общий враг - это преступник, вне зависимости от его национальности", - подчеркнул он.