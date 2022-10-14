https://ria.ru/20221014/sng-1823963945.html

Лавров заявил о заинтересованности Украины в подрыве всех связей в СНГ

Лавров заявил о заинтересованности Украины в подрыве всех связей в СНГ - РИА Новости, 14.10.2022

Лавров заявил о заинтересованности Украины в подрыве всех связей в СНГ

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя неучастие Киева в саммите СНГ, заявил, что Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:08

2022-10-14T12:08

2022-10-14T12:18

украина

снг

в мире

сергей лавров

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя неучастие Киева в саммите СНГ, заявил, что Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве Организации."Мы уже сделали давно выводы, что нужно полагаться на тех, кто искренне и реально заинтересован в развитии сотрудничества. Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве СНГ", - сказал он в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220726/ukraina-1804937258.html

украина

россия

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Кирилл Волков

украина, снг, в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)