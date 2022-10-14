https://ria.ru/20221014/sng-1823963945.html
Лавров заявил о заинтересованности Украины в подрыве всех связей в СНГ
Лавров заявил о заинтересованности Украины в подрыве всех связей в СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
Лавров заявил о заинтересованности Украины в подрыве всех связей в СНГ
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя неучастие Киева в саммите СНГ, заявил, что Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:08
2022-10-14T12:08
2022-10-14T12:18
украина
снг
в мире
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя неучастие Киева в саммите СНГ, заявил, что Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве Организации."Мы уже сделали давно выводы, что нужно полагаться на тех, кто искренне и реально заинтересован в развитии сотрудничества. Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве СНГ", - сказал он в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220726/ukraina-1804937258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, снг, в мире, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, СНГ, В мире, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:08 14.10.2022 (обновлено: 12:18 14.10.2022)
Лавров заявил о заинтересованности Украины в подрыве всех связей в СНГ
Лавров: киевские власти заинтересованы в подрыве всех связей на пространстве СНГ