https://ria.ru/20221014/sng-1823928118.html
Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ
Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки стран СНГ, в том числе в вопросах санкций. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:30
2022-10-14T10:30
2022-10-14T10:30
в мире
александр лукашенко
белоруссия
снг
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки стран СНГ, в том числе в вопросах санкций.Глава белорусского государства в пятницу принимает участие в саммите Содружества Независимых Государств, который проходит в Астане."Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки. Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.Лукашенко констатировал, что, к сожалению, на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, о которых в том числе говорилось на саммите. "Которые Советский Союз не смог или не успел разрешить. Сегодня внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный, спор в горячее противостояние", - обратил внимание президент Белоруссии.
https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789709707.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, снг, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, СНГ, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ
Лукашенко: страны СНГ недостаточно поддерживают друг друга, в том числе по санкциям