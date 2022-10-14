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Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
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Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ
Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки стран СНГ, в том числе в вопросах санкций. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:30
2022-10-14T10:30
в мире
александр лукашенко
белоруссия
снг
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки стран СНГ, в том числе в вопросах санкций.Глава белорусского государства в пятницу принимает участие в саммите Содружества Независимых Государств, который проходит в Астане."Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки. Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.Лукашенко констатировал, что, к сожалению, на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, о которых в том числе говорилось на саммите. "Которые Советский Союз не смог или не успел разрешить. Сегодня внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный, спор в горячее противостояние", - обратил внимание президент Белоруссии.
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в мире, александр лукашенко, белоруссия, снг, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, СНГ, Санкции в отношении России, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
10:30 14.10.2022
 
Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ

Лукашенко: страны СНГ недостаточно поддерживают друг друга, в том числе по санкциям

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки стран СНГ, в том числе в вопросах санкций.
Глава белорусского государства в пятницу принимает участие в саммите Содружества Независимых Государств, который проходит в Астане.
"Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки. Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.
Лукашенко констатировал, что, к сожалению, на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, о которых в том числе говорилось на саммите. "Которые Советский Союз не смог или не успел разрешить. Сегодня внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный, спор в горячее противостояние", - обратил внимание президент Белоруссии.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 13:28
Санкции против Минска и Москвы отражаются на всем СНГ, заявил Головченко
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияСНГСанкции в отношении РоссииСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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