https://ria.ru/20221014/sng-1823928118.html

Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ

Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ - РИА Новости, 14.10.2022

Лукашенко указал на недостаток взаимной поддержки среди стран СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки стран СНГ, в том числе в вопросах санкций. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:30

2022-10-14T10:30

2022-10-14T10:30

в мире

александр лукашенко

белоруссия

снг

санкции в отношении россии

санкции ес в отношении белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg

МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки стран СНГ, в том числе в вопросах санкций.Глава белорусского государства в пятницу принимает участие в саммите Содружества Независимых Государств, который проходит в Астане."Пока, увы, вынужден констатировать отсутствие в ряде случаев взаимной поддержки. Принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада", - цитирует белорусского лидера пресс-служба.Лукашенко констатировал, что, к сожалению, на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, о которых в том числе говорилось на саммите. "Которые Советский Союз не смог или не успел разрешить. Сегодня внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный, спор в горячее противостояние", - обратил внимание президент Белоруссии.

https://ria.ru/20220520/sanktsii-1789709707.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия, снг, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии