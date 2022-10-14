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В Подмосковье демонтируют первый в России всесезонный горнолыжный комплекс
В Подмосковье демонтируют первый в России всесезонный горнолыжный комплекс - РИА Новости, 14.10.2022
В Подмосковье демонтируют первый в России всесезонный горнолыжный комплекс
Первый в России всесезонный горнолыжный комплекс "Снеж.Ком", который располагается в Подмосковье, демонтируют в связи с аварийным состоянием объекта, сообщается РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:35
2022-10-14T17:35
2022-10-14T17:35
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Первый в России всесезонный горнолыжный комплекс "Снеж.Ком", который располагается в Подмосковье, демонтируют в связи с аварийным состоянием объекта, сообщается на сайте курорта."По результатам обследований в здании центральной холодильной станции обнаружены отклонения несущих конструкций и проседание грунта. Установлено и много других причин, указывающих на то, что комплекс находится в аварийном состоянии. Его дальнейшая эксплуатация невозможна в целях безопасности людей", – рассказал конкурсный управляющий "Снеж.Ком" Роман Носов.Проект, располагающийся в микрорайоне Павшинская пойма города Красногорска, в январе был закрыт на реконструкцию. После независимой технологической экспертизы было принято решение о демонтаже. "Снеж.ком" был построен в 2007 году, он стал первым и единственным в России всесезонным горнолыжным комплексом, длина склона – 365 метров, ширина – 60 метров.
https://ria.ru/20221011/priamure-1822983539.html
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В Подмосковье демонтируют первый в России всесезонный горнолыжный комплекс
Первый в России всесезонный горнолыжный комплекс "Снеж.Ком" демонтируют