https://ria.ru/20221014/smi-inoagenty-1824159865.html
Минюст внес ООО "Вольные люди"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст внес ООО "Вольные люди"* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 14.10.2022
Минюст внес ООО "Вольные люди"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди"*. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:20
2022-10-14T18:20
2022-10-14T18:24
россия
общество
иноагенты
цензура
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди"*."В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическими лицами, ранее включенными в реестр, – Константиновым Д.В., Афанасьевым А.А.", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении ими требований закона для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221014/inoagent-1823960519.html
https://ria.ru/20221011/inoagent-1823125792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, иноагенты, цензура, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Общество, иноагенты, Цензура, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
18:20 14.10.2022 (обновлено: 18:24 14.10.2022)
Минюст внес ООО "Вольные люди"* в реестр СМИ-иноагентов
Минюст признал общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди" СМИ-иноагентом
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди"*.
"В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическими лицами, ранее включенными в реестр, – Константиновым Д.В., Афанасьевым А.А.", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении ими требований закона для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
* СМИ, выполняющее функции иноагента