https://ria.ru/20221014/smi-inoagenty-1824159865.html

Минюст внес ООО "Вольные люди"* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст внес ООО "Вольные люди"* в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 14.10.2022

Минюст внес ООО "Вольные люди"* в реестр СМИ-иноагентов

Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди"*. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:20

2022-10-14T18:20

2022-10-14T18:24

россия

общество

иноагенты

цензура

министерство юстиции рф (минюст россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди"*."В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди"*. Указанное юридическое лицо было учреждено физическими лицами, ранее включенными в реестр, – Константиновым Д.В., Афанасьевым А.А.", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что речь идет о добросовестном выполнении ими требований закона для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221014/inoagent-1823960519.html

https://ria.ru/20221011/inoagent-1823125792.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, иноагенты, цензура, министерство юстиции рф (минюст россии)