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МИД Швейцарии отказался комментировать осквернение мемориала Суворову - РИА Новости, 14.10.2022
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МИД Швейцарии отказался комментировать осквернение мемориала Суворову
МИД Швейцарии отказался комментировать осквернение мемориала Суворову - РИА Новости, 14.10.2022
МИД Швейцарии отказался комментировать осквернение мемориала Суворову
МИД Швейцарии не будет комментировать дело об осквернении свастикой мемориала русскому генералу Суворову в кантоне Ури, заявил в пятницу РИА Новости член... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:54
2022-10-14T18:54
швейцария
в мире
россия
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ЖЕНЕВА, 14 окт – РИА Новости. МИД Швейцарии не будет комментировать дело об осквернении свастикой мемориала русскому генералу Суворову в кантоне Ури, заявил в пятницу РИА Новости член пресс-службы швейцарского МИД.Ранее посольство РФ в Берне направило Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных."Мы не комментируем дипломатические ноты протеста, полученные или нет", - ответил представитель МИД Швейцарии на вопрос о том, какие дальнейшие действия будут предприняты по этому делу.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника русскому полководцу Александру Суворову в Швейцарии.
https://ria.ru/20221010/memorial-1822716859.html
https://ria.ru/20221013/germaniya-1823751808.html
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швейцария, в мире, россия
Швейцария, В мире, Россия
18:54 14.10.2022
 
МИД Швейцарии отказался комментировать осквернение мемориала Суворову

МИД Швейцарии отказался комментировать осквернение свастикой мемориала Суворову в Ури

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 окт – РИА Новости. МИД Швейцарии не будет комментировать дело об осквернении свастикой мемориала русскому генералу Суворову в кантоне Ури, заявил в пятницу РИА Новости член пресс-службы швейцарского МИД.
Ранее посольство РФ в Берне направило Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных.
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 10:27
СК проведет проверку после осквернения мемориала советским воинам в Литве
"Мы не комментируем дипломатические ноты протеста, полученные или нет", - ответил представитель МИД Швейцарии на вопрос о том, какие дальнейшие действия будут предприняты по этому делу.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника русскому полководцу Александру Суворову в Швейцарии.
Мемориал жертвам холокоста в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 15:27
Немецкий политик станцевал на мемориале жертвам холокоста
 
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