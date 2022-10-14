https://ria.ru/20221014/shveytsariya-1824175204.html
МИД Швейцарии отказался комментировать осквернение мемориала Суворову
МИД Швейцарии отказался комментировать осквернение мемориала Суворову - РИА Новости, 14.10.2022
МИД Швейцарии отказался комментировать осквернение мемориала Суворову
МИД Швейцарии не будет комментировать дело об осквернении свастикой мемориала русскому генералу Суворову в кантоне Ури, заявил в пятницу РИА Новости член... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:54
2022-10-14T18:54
2022-10-14T18:54
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ЖЕНЕВА, 14 окт – РИА Новости. МИД Швейцарии не будет комментировать дело об осквернении свастикой мемориала русскому генералу Суворову в кантоне Ури, заявил в пятницу РИА Новости член пресс-службы швейцарского МИД.Ранее посольство РФ в Берне направило Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных."Мы не комментируем дипломатические ноты протеста, полученные или нет", - ответил представитель МИД Швейцарии на вопрос о том, какие дальнейшие действия будут предприняты по этому делу.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника русскому полководцу Александру Суворову в Швейцарии.
https://ria.ru/20221010/memorial-1822716859.html
https://ria.ru/20221013/germaniya-1823751808.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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швейцария, в мире, россия
Швейцария, В мире, Россия
МИД Швейцарии отказался комментировать осквернение мемориала Суворову
МИД Швейцарии отказался комментировать осквернение свастикой мемориала Суворову в Ури