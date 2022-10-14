https://ria.ru/20221014/sanktsii-1824116844.html

В Австрии призвали терпеливо ждать эффекта от антироссийских санкций

В Австрии призвали терпеливо ждать эффекта от антироссийских санкций - РИА Новости, 14.10.2022

В Австрии призвали терпеливо ждать эффекта от антироссийских санкций

ЕС продолжит реагировать на действия РФ, но эффекта от санкций нужно подождать, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:54

2022-10-14T16:54

2022-10-14T16:54

александер шалленберг

россия

австрия

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

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ВЕНА, 14 окт - РИА Новости. ЕС продолжит реагировать на действия РФ, но эффекта от санкций нужно подождать, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг."Мы будем реагировать и уже отреагировали довольно ясно, приняв восемь пакетов санкций, но сейчас нам нужно проявить стратегическое терпение, чтобы санкции начали работать и привели к эффекту", - сказал министр на совместной пресс-конференции с словацким коллегой Растиславом Качером.По словам Шалленберга, в ЕС "мы призываем Россию положить конец человеческим страданиям... и создать условия для переговоров".ЕС 6 октября ввел в действие восьмой по счету пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил 10 октября, что не исключает дальнейшего расширения санкций против РФ.

https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822738936.html

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Наталья Макарова

александер шалленберг, россия, австрия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции