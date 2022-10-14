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В Австрии призвали терпеливо ждать эффекта от антироссийских санкций - РИА Новости, 14.10.2022
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В Австрии призвали терпеливо ждать эффекта от антироссийских санкций
В Австрии призвали терпеливо ждать эффекта от антироссийских санкций - РИА Новости, 14.10.2022
В Австрии призвали терпеливо ждать эффекта от антироссийских санкций
ЕС продолжит реагировать на действия РФ, но эффекта от санкций нужно подождать, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:54
2022-10-14T16:54
александер шалленберг
россия
австрия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
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ВЕНА, 14 окт - РИА Новости. ЕС продолжит реагировать на действия РФ, но эффекта от санкций нужно подождать, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг."Мы будем реагировать и уже отреагировали довольно ясно, приняв восемь пакетов санкций, но сейчас нам нужно проявить стратегическое терпение, чтобы санкции начали работать и привели к эффекту", - сказал министр на совместной пресс-конференции с словацким коллегой Растиславом Качером.По словам Шалленберга, в ЕС "мы призываем Россию положить конец человеческим страданиям... и создать условия для переговоров".ЕС 6 октября ввел в действие восьмой по счету пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил 10 октября, что не исключает дальнейшего расширения санкций против РФ.
https://ria.ru/20221010/sanktsii-1822738936.html
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александер шалленберг, россия, австрия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции
Александер Шалленберг, Россия, Австрия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции
16:54 14.10.2022
 
В Австрии призвали терпеливо ждать эффекта от антироссийских санкций

Глава МИД Австрии Шалленберг: нужно стратегическое терпение в ожидании эффекта от санкций

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 14 окт - РИА Новости. ЕС продолжит реагировать на действия РФ, но эффекта от санкций нужно подождать, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Мы будем реагировать и уже отреагировали довольно ясно, приняв восемь пакетов санкций, но сейчас нам нужно проявить стратегическое терпение, чтобы санкции начали работать и привели к эффекту", - сказал министр на совместной пресс-конференции с словацким коллегой Растиславом Качером.
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По словам Шалленберга, в ЕС "мы призываем Россию положить конец человеческим страданиям... и создать условия для переговоров".
ЕС 6 октября ввел в действие восьмой по счету пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил 10 октября, что не исключает дальнейшего расширения санкций против РФ.
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Александер ШалленбергРоссияАвстрияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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