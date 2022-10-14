Адвокат Сафронова рассказал о сложностях в подготовке к апелляции
Адвокат Катчев заявил, что гостайна осложнила защите Сафронова подготовку к апелляции
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Защита приговоренного к 22 годам колонии советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова сталкивается с трудностями при подготовке материалов для апелляционного рассмотрения дела о государственной измене, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат Дмитрий Катчев.
“Протоколы судебных заседаний секретные, по этой категории дела они всегда их секретят. Поэтому нам дают их в руки для чтения, выписывать из них ничего и никуда нельзя, только в секретную тетрадку, которая также хранится в Мосгорсуде. Замечания на протокол довольно сложно будет делать, учитывая то, что запись судебного заседания не велась. Мы говорили, что готовы делать пометки, печатая их на компьютере, а потом сдавать это с Мосгорсуд, но нам сказали, что цитирование является разглашением гостайны”, - рассказал собеседник агентства.
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Мосгорсуд в начале сентября приговорил Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Дополнительно ему назначено два года ограничения свободы после освобождения и штраф в 500 тысяч рублей. Дело слушалось в закрытом режиме. Защита в этот же день подала апелляционную жалобу на решение суда.
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Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", сообщала защита.
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов на возмездной основе "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности Российской Федерации".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлением недоказанным.
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