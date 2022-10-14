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"Сделано в России": экспортерам расскажут о выходах на китайский рынок - РИА Новости, 14.10.2022
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"Сделано в России": экспортерам расскажут о выходах на китайский рынок
"Сделано в России": экспортерам расскажут о выходах на китайский рынок - РИА Новости, 14.10.2022
"Сделано в России": экспортерам расскажут о выходах на китайский рынок
Опыт выхода на китайский рынок от FMCG до инноваций обсудят 22 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T17:27
2022-10-14T17:27
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
технологии
китай
россия
сделано в россии
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Опыт выхода на китайский рынок от FMCG до инноваций обсудят 22 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ), уточняя, что сессия состоится при участии "Сколково"."Китай всегда занимал важное место на карте российского экспорта. На рынке Китая успешно работают российские компании разных отраслей, от FMCG до технологий, от инновационных стартапов до креативных индустрий", - отмечает РЭЦ.Центр добавляет, что в фокусе сессии – практические инструменты для бизнеса, заинтересованного в "повороте на восток", разбор кейсов выхода на китайский рынок российских компаний, переосмысление возможностей странового бренда Made in Russia в Китае для российского бизнеса и практические инструменты для разработки стратегии выхода на китайский рынок.Участники встречи узнают, в чем сила странового бренда России в Китае, какие ценности стоит вкладывать в бренд Made in Russia в этой стране, какие индустрии востребованы в КНР.Кроме того, на мероприятии расскажут про зонтичный бренд Made in Russia в Китае, как его использовать для продвижения не только FMCG, но и инноваций, креативных индустрий и образования, как локализовываться и адаптироваться, защищать авторские права в Китае.Эксперты поделятся бизнес-кейсами по выходу на рынок Китая разных индустрий, расскажут, в чем залог успеха при продвижении экспорта в Китай и как туда выходить - под "зонтом" Made in Russia или самостоятельно."Ждем вас на кейс-стади "Made in Russia to China. Выход на китайский рынок: от FMCG до инноваций, от образования до индустрии развлечений" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - заключили в РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, китай, россия, сделано в россии, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии, Китай, Россия, Сделано в России, Форум "Сделано в России"
17:27 14.10.2022
 

"Сделано в России": экспортерам расскажут о выходах на китайский рынок

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Опыт выхода на китайский рынок от FMCG до инноваций обсудят 22 октября на международном экспортном форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ), уточняя, что сессия состоится при участии "Сколково".
"Китай всегда занимал важное место на карте российского экспорта. На рынке Китая успешно работают российские компании разных отраслей, от FMCG до технологий, от инновационных стартапов до креативных индустрий", - отмечает РЭЦ.
Центр добавляет, что в фокусе сессии – практические инструменты для бизнеса, заинтересованного в "повороте на восток", разбор кейсов выхода на китайский рынок российских компаний, переосмысление возможностей странового бренда Made in Russia в Китае для российского бизнеса и практические инструменты для разработки стратегии выхода на китайский рынок.
Участники встречи узнают, в чем сила странового бренда России в Китае, какие ценности стоит вкладывать в бренд Made in Russia в этой стране, какие индустрии востребованы в КНР.
Стенд Российского экспортного центра - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Кроме того, на мероприятии расскажут про зонтичный бренд Made in Russia в Китае, как его использовать для продвижения не только FMCG, но и инноваций, креативных индустрий и образования, как локализовываться и адаптироваться, защищать авторские права в Китае.
Эксперты поделятся бизнес-кейсами по выходу на рынок Китая разных индустрий, расскажут, в чем залог успеха при продвижении экспорта в Китай и как туда выходить - под "зонтом" Made in Russia или самостоятельно.
"Ждем вас на кейс-стади "Made in Russia to China. Выход на китайский рынок: от FMCG до инноваций, от образования до индустрии развлечений" на Международном экспортном форуме "Сделано в России", участие бесплатное", - заключили в РЭЦ.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаТехнологииКитайРоссияСделано в РоссииФорум "Сделано в России"
 
 
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