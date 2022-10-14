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Наследница нидерландского престола не выходит из дома из-за угроз - РИА Новости, 14.10.2022
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Наследница нидерландского престола не выходит из дома из-за угроз
Наследница нидерландского престола не выходит из дома из-за угроз - РИА Новости, 14.10.2022
Наследница нидерландского престола не выходит из дома из-за угроз
Наследница нидерландского престола принцесса Катарина-Амалия из-за угроз в свой адрес вынуждена жить не выходя из дома, сообщает портал NL Times. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:34
2022-10-14T13:30
амстердам
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Наследница нидерландского престола принцесса Катарина-Амалия из-за угроз в свой адрес вынуждена жить не выходя из дома, сообщает портал NL Times.Принцесса переехала в Амстердам в сентябре, чтобы изучать политологию, психологию, право и экономику в местном университете. Однако несколько недель назад в адрес принцессы начали поступать угрозы, из-за которых она была вынуждена покинуть студенческое общежитие и вернуться в королевский дворец Хёйс-тен-Бос на окраине Гааги."Она не может выходить из дома. Это влечет за собой огромные последствия для ее жизни. Это означает, естественно, что она не живет в Амстердаме и что она не выходит на улицу", - сообщили журналистам родители Амалии король Виллем-Александр и королева Максима.Пресс-конференция королевской четы состоялась во время их визита в Швецию. Как отмечает издание, они не могли сдержать слезы, когда рассказывали об испытаниях, переживаемых дочерью.Агентство Франс Пресс отмечает, что девушка продолжает посещать университет. Расстояние от Гааги до Амстердама составляет около 50 километров.
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амстердам, гаага, швеция, в мире
Амстердам, Гаага, Швеция, В мире
08:34 14.10.2022 (обновлено: 13:30 14.10.2022)
 
Наследница нидерландского престола не выходит из дома из-за угроз

Наследница престола Нидерландов принцесса Катарина-Амалия не выходит из дома из-за угроз

© AFP 2022 / Robin van LonkhuijsenНаследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия
Наследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / Robin van Lonkhuijsen
Наследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Наследница нидерландского престола принцесса Катарина-Амалия из-за угроз в свой адрес вынуждена жить не выходя из дома, сообщает портал NL Times.
Принцесса переехала в Амстердам в сентябре, чтобы изучать политологию, психологию, право и экономику в местном университете. Однако несколько недель назад в адрес принцессы начали поступать угрозы, из-за которых она была вынуждена покинуть студенческое общежитие и вернуться в королевский дворец Хёйс-тен-Бос на окраине Гааги.
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"Она не может выходить из дома. Это влечет за собой огромные последствия для ее жизни. Это означает, естественно, что она не живет в Амстердаме и что она не выходит на улицу", - сообщили журналистам родители Амалии король Виллем-Александр и королева Максима.
Пресс-конференция королевской четы состоялась во время их визита в Швецию. Как отмечает издание, они не могли сдержать слезы, когда рассказывали об испытаниях, переживаемых дочерью.
Агентство Франс Пресс отмечает, что девушка продолжает посещать университет. Расстояние от Гааги до Амстердама составляет около 50 километров.
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