https://ria.ru/20221014/printsessa-1823896638.html

Наследница нидерландского престола не выходит из дома из-за угроз

Наследница нидерландского престола не выходит из дома из-за угроз - РИА Новости, 14.10.2022

Наследница нидерландского престола не выходит из дома из-за угроз

Наследница нидерландского престола принцесса Катарина-Амалия из-за угроз в свой адрес вынуждена жить не выходя из дома, сообщает портал NL Times. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:34

2022-10-14T08:34

2022-10-14T13:30

амстердам

гаага

швеция

в мире

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Наследница нидерландского престола принцесса Катарина-Амалия из-за угроз в свой адрес вынуждена жить не выходя из дома, сообщает портал NL Times.Принцесса переехала в Амстердам в сентябре, чтобы изучать политологию, психологию, право и экономику в местном университете. Однако несколько недель назад в адрес принцессы начали поступать угрозы, из-за которых она была вынуждена покинуть студенческое общежитие и вернуться в королевский дворец Хёйс-тен-Бос на окраине Гааги."Она не может выходить из дома. Это влечет за собой огромные последствия для ее жизни. Это означает, естественно, что она не живет в Амстердаме и что она не выходит на улицу", - сообщили журналистам родители Амалии король Виллем-Александр и королева Максима.Пресс-конференция королевской четы состоялась во время их визита в Швецию. Как отмечает издание, они не могли сдержать слезы, когда рассказывали об испытаниях, переживаемых дочерью.Агентство Франс Пресс отмечает, что девушка продолжает посещать университет. Расстояние от Гааги до Амстердама составляет около 50 километров.

https://ria.ru/20160909/1476566025.html

https://ria.ru/20140430/1005749200.html

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гаага

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

амстердам, гаага, швеция, в мире