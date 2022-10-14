https://ria.ru/20221014/pozhar-1824213168.html

В Екатеринбурге локализовали пожар на складе с пластиком

В Екатеринбурге локализовали пожар на складе с пластиком - РИА Новости, 14.10.2022

В Екатеринбурге локализовали пожар на складе с пластиком

Пожар на складе с пластиком в Екатеринбурге локализован, спасателям удалось сохранить находящиеся рядом здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T22:49

2022-10-14T22:49

2022-10-14T22:49

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

свердловская область

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пожар на складе с пластиком в Екатеринбурге локализован, спасателям удалось сохранить находящиеся рядом здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее региональный главк МЧС сообщал, что в 16.32 (14.32 мск) поступило сообщение о горящем ангаре с пластиком на улице Аппаратная, пожар за два с половиной часа вырос со 100 "квадратов" до 4 тысяч. Прокуратура Свердловской области сообщала об одном пострадавшем – по предварительным данным, это арендодатель помещений, он получил ожоги 3% тела и доставлен в больницу."В 0.03 (22.03 мск – ред.) пожар на складе в Екатеринбурге локализован. В условиях быстрого распространения огня и высокой горючей загруженности помещений пожарным удалось сохранить рядом стоящие здания. Огнеборцы активно помогали собственникам помещений эвакуировать имущество из зданий, находившихся под угрозой распространения пламени", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что тушение пожара продолжается. Осуществляется контроль за экологической обстановкой."Для ликвидации пожара задействованы 221 человек и 38 единиц техники, а также два пожарных поезда", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html

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Пожар на складе в Екатеринбурге. Видео МЧС России Пожар на складе в Екатеринбурге. Видео МЧС России 2022-10-14T22:49 true PT0M29S

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, свердловская область