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В Екатеринбурге локализовали пожар на складе с пластиком
В Екатеринбурге локализовали пожар на складе с пластиком - РИА Новости, 14.10.2022
В Екатеринбурге локализовали пожар на складе с пластиком
Пожар на складе с пластиком в Екатеринбурге локализован, спасателям удалось сохранить находящиеся рядом здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T22:49
2022-10-14T22:49
2022-10-14T22:49
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
свердловская область
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пожар на складе с пластиком в Екатеринбурге локализован, спасателям удалось сохранить находящиеся рядом здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Ранее региональный главк МЧС сообщал, что в 16.32 (14.32 мск) поступило сообщение о горящем ангаре с пластиком на улице Аппаратная, пожар за два с половиной часа вырос со 100 "квадратов" до 4 тысяч. Прокуратура Свердловской области сообщала об одном пострадавшем – по предварительным данным, это арендодатель помещений, он получил ожоги 3% тела и доставлен в больницу."В 0.03 (22.03 мск – ред.) пожар на складе в Екатеринбурге локализован. В условиях быстрого распространения огня и высокой горючей загруженности помещений пожарным удалось сохранить рядом стоящие здания. Огнеборцы активно помогали собственникам помещений эвакуировать имущество из зданий, находившихся под угрозой распространения пламени", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что тушение пожара продолжается. Осуществляется контроль за экологической обстановкой."Для ликвидации пожара задействованы 221 человек и 38 единиц техники, а также два пожарных поезда", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220803/pozhary-1806941639.html
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Пожар на складе в Екатеринбурге. Видео МЧС России
Пожар на складе в Екатеринбурге. Видео МЧС России
2022-10-14T22:49
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Свердловская область
В Екатеринбурге локализовали пожар на складе с пластиком
В МЧС сообщили о локализации пожара на складе с пластиком в Екатеринбурге