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В Белгороде потушили пожар на загоревшейся после обстрела подстанции - РИА Новости, 14.10.2022
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В Белгороде потушили пожар на загоревшейся после обстрела подстанции
В Белгороде потушили пожар на загоревшейся после обстрела подстанции - РИА Новости, 14.10.2022
В Белгороде потушили пожар на загоревшейся после обстрела подстанции
Возникший из-за обстрела пожар на подстанции, который обесточил часть Белгорода, потушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:25
2022-10-14T20:29
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Возникший из-за обстрела пожар на подстанции, который обесточил часть Белгорода, потушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник - до 4 часов."Пожар потушен. Приступили к переподключению", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область
20:25 14.10.2022 (обновлено: 20:29 14.10.2022)
 
В Белгороде потушили пожар на загоревшейся после обстрела подстанции

Губернатор Гладков: пожар на подстанции, обесточивший часть Белгорода, потушили

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramВ Белгороде после обстрела загорелась подстанция
В Белгороде после обстрела загорелась подстанция - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
В Белгороде после обстрела загорелась подстанция
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Возникший из-за обстрела пожар на подстанции, который обесточил часть Белгорода, потушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник - до 4 часов.
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"Пожар потушен. Приступили к переподключению", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
 
ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородБелгородская область
 
 
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