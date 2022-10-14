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В Белгороде потушили пожар на загоревшейся после обстрела подстанции

В Белгороде потушили пожар на загоревшейся после обстрела подстанции - РИА Новости, 14.10.2022

В Белгороде потушили пожар на загоревшейся после обстрела подстанции

Возникший из-за обстрела пожар на подстанции, который обесточил часть Белгорода, потушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T20:25

2022-10-14T20:25

2022-10-14T20:29

происшествия

вячеслав гладков

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Возникший из-за обстрела пожар на подстанции, который обесточил часть Белгорода, потушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник - до 4 часов."Пожар потушен. Приступили к переподключению", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221014/belgorod-1824022304.html

белгород

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область