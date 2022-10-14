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В Белгороде потушили пожар на загоревшейся после обстрела подстанции
В Белгороде потушили пожар на загоревшейся после обстрела подстанции - РИА Новости, 14.10.2022
В Белгороде потушили пожар на загоревшейся после обстрела подстанции
Возникший из-за обстрела пожар на подстанции, который обесточил часть Белгорода, потушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:25
2022-10-14T20:25
2022-10-14T20:29
происшествия
вячеслав гладков
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 14 окт – РИА Новости. Возникший из-за обстрела пожар на подстанции, который обесточил часть Белгорода, потушен, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее губернатор сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник - до 4 часов."Пожар потушен. Приступили к переподключению", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, вячеслав гладков, белгород, белгородская область
Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород, Белгородская область
20:25 14.10.2022 (обновлено: 20:29 14.10.2022)
В Белгороде потушили пожар на загоревшейся после обстрела подстанции
Губернатор Гладков: пожар на подстанции, обесточивший часть Белгорода, потушили