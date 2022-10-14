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"Взяли у соседей". Кто первым стал отмечать праздник Покрова - РИА Новости, 14.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221014/pokrov-1823819162.html
"Взяли у соседей". Кто первым стал отмечать праздник Покрова
"Взяли у соседей". Кто первым стал отмечать праздник Покрова - РИА Новости, 14.10.2022
"Взяли у соседей". Кто первым стал отмечать праздник Покрова
У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Многие верующие считают этот праздник исконно русским. Однако историки до сих пор спорят, где и когда он появился. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:00
2022-10-14T08:13
религия
киев
волхов
московская духовная академия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Никита Бизин. У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Многие верующие считают этот праздник исконно русским. Однако историки до сих пор спорят, где и когда он появился. О версиях ученых — в материале РИА Новости.Чудесное спасениеПокров входит в число восемнадцати великих (самых важных) православных праздников. Но, в отличие от большинства из них, он никак не связан с евангельскими событиями. Его основа — церковное предание о явлении Богородицы святому Андрею Юродивому, некогда жившему в Константинополе.По легенде, произошло это на окраине города во Влахернском храме, где хранились Крест Господень, риза и пояс Богородицы. Там во время всенощного бдения молился с учеником Епифанием святой Андрей.В четвертом часу ночи он обратил взор вверх и увидел Богоматерь. По обе стороны от нее стояли Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Когда Пресвятая Дева приблизилась к амвону, святой подошел к ученику и спросил: "Видишь Владычицу и Царицу мира?" Тот ответил: "Вижу, отец мой, и ужасаюсь"."Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу Господню, продолжала свою молитву, закончив которую, Она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых", — рассказывает предание.Ни капли иностранного"Долгое время в науке преобладала греческая версия происхождения Покрова Пресвятой Богородицы. В начале XX века отечественный исследователь Григорий Георгиевский предположил, что истоки праздника идут из Константинополя", — говорит доктор филологических наук, профессор Московской духовной академии Владимир Кириллин.Тогда Георгиевский указывал на тот факт, что в Византии 1 октября (14 октября по григорианскому календарю) чтили память Романа Сладкопевца, автора акафиста Богородице. А праздник Покров могли приурочить к этой дате позднее.К тому же в греческом церковном календаре фигурирует слово "покров": 28 октября отмечают торжество под названием "Агиа Скели" (в переводе — "святое покрывало").Следовательно, праздник, согласно версии столетней давности, появился в Византии и только спустя два столетия пришел на Русь, где его быстро полюбили и считали "своим". Однако эту точку зрения, по словам Владимира Кириллина, признают далеко не все."Во-первых, видение святого Андрея не зафиксировано ни в одном из византийских источников. А в греческом уставе нет торжества, посвященного непосредственно этому событию", — поясняет он.А известен был Покров только по русским месяцесловам (церковным календарям). Отсюда еще одна версия — о русском происхождении. Сегодня ее считают самой достоверной.Влиятельный покровительРусская церковь долгое время жила преимущественно по византийскому календарю и своих праздников не имела.Все изменилось в XII веке, когда к власти пришел князь Андрей Боголюбский. Взойдя на престол, он решил исправить досадное недоразумение. Правитель был ревностным почитателем Богоматери и сделал многое для ее культа на Руси.В 1164-м монарх установил два новых торжества — Всемилостивому Спасу (Медовый спас) — в честь победы над волжскими булгарами, и Пресвятой Богородице (Покров) — в честь победы над… русскими. Последнее странно, но вполне объяснимо.На основании анализа "Жития Андрея Юродивого" современные ученые предположили, что святой мог жить во второй половине IX — начале X столетия, когда Константинополь неоднократно осаждали мусульмане. Однако захватить столицу в тот период пытались не только они. В 860-м к городу подступили "племена русов"."Под этим термином имелось в виду войско варягов, которое пришло в Византию из Киева, — поясняет Владимир Кириллин. — В "Повести временных лет" говорится, что командовали ими князья Аскольд и Дир. Однако затем русы отступили. Греческие хроники уточняют: случилось это после того, как горожане совершили крестный ход с ризой Богородицы".Также сказано, что чудо убедило Аскольда и Дира принять христианство. В память об этом событии Андрей Боголюбский и учредил праздник Покрова."Правда, упоминание о походе на Константинополь в русской письменной традиции появляется довольно поздно — в начале XVI века. Не совсем понятно, откуда почерпнули эту информацию. К тому же ее могли сильно переработать", — добавляет эксперт.По его словам, озадачивает и сам парадокс: Богородица защитила Константинополь от русов. А князь почему-то вводит праздник в честь победы над своими предками. Именно поэтому некоторые исследователи считают, что истоки Покрова следует искать не во владимирских землях.Новгородский грекАльтернативная гипотеза обращается к различным вариантам жития Андрея Юродивого. Из некоторых редакций следует, что родился он в Новгороде. А затем перебрался в Византию, где провел почти всю жизнь."Любопытно и то, что все ранние рукописи, где упоминаются святой и сведения о Покрове Богородицы, — новгородские", — обращает внимание Кириллин.Согласно этой гипотезе, именно жители города на Волхове первыми стали отмечать праздник. А Боголюбский позднее ввел его у себя в княжестве. Историки предполагают: это случилось после неудачной осады Новгорода в 1170-м. Событие произошло во время разгоревшейся тогда междоусобной войны. Современники называли провал опытного полководца не иначе как "божиим чудом".По словам Кириллина, большинство аргументов пока в пользу второй версии происхождения праздника. Однако древнейший известный науке храм в его честь появился отнюдь не на северо-западе Руси. А во Владимиро-Суздальском княжестве — вотчине Боголюбского. Речь идет о знаменитой церкви Покрова на Нерли.Этот факт еще больше спутывает карты ученым и не дает поставить точку в многолетнем споре.
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Никита Бизин
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киев, волхов, московская духовная академия, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Киев, Волхов, Московская духовная академия, Аналитика - Религия и мировоззрение
08:00 14.10.2022 (обновлено: 08:13 14.10.2022)
 

"Взяли у соседей". Кто первым стал отмечать праздник Покрова

© РИА Новости / Игнатович / Перейти в медиабанкИкона "Покров Пресвятой Богородицы"
Икона Покров Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Игнатович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Никита Бизин. У православных — Покров Пресвятой Богородицы. Многие верующие считают этот праздник исконно русским. Однако историки до сих пор спорят, где и когда он появился. О версиях ученых — в материале РИА Новости.

Чудесное спасение

Покров входит в число восемнадцати великих (самых важных) православных праздников. Но, в отличие от большинства из них, он никак не связан с евангельскими событиями. Его основа — церковное предание о явлении Богородицы святому Андрею Юродивому, некогда жившему в Константинополе.
По легенде, произошло это на окраине города во Влахернском храме, где хранились Крест Господень, риза и пояс Богородицы. Там во время всенощного бдения молился с учеником Епифанием святой Андрей.
В четвертом часу ночи он обратил взор вверх и увидел Богоматерь. По обе стороны от нее стояли Иоанн Предтеча и апостол Иоанн Богослов. Когда Пресвятая Дева приблизилась к амвону, святой подошел к ученику и спросил: "Видишь Владычицу и Царицу мира?" Тот ответил: "Вижу, отец мой, и ужасаюсь".
"Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве, потом, подойдя к Престолу Господню, продолжала свою молитву, закончив которую, Она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых", — рассказывает предание.

Ни капли иностранного

"Долгое время в науке преобладала греческая версия происхождения Покрова Пресвятой Богородицы. В начале XX века отечественный исследователь Григорий Георгиевский предположил, что истоки праздника идут из Константинополя", — говорит доктор филологических наук, профессор Московской духовной академии Владимир Кириллин.
© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в медиабанкБогослужение в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Богослужение в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Богослужение в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Тогда Георгиевский указывал на тот факт, что в Византии 1 октября (14 октября по григорианскому календарю) чтили память Романа Сладкопевца, автора акафиста Богородице. А праздник Покров могли приурочить к этой дате позднее.
К тому же в греческом церковном календаре фигурирует слово "покров": 28 октября отмечают торжество под названием "Агиа Скели" (в переводе — "святое покрывало").
Следовательно, праздник, согласно версии столетней давности, появился в Византии и только спустя два столетия пришел на Русь, где его быстро полюбили и считали "своим". Однако эту точку зрения, по словам Владимира Кириллина, признают далеко не все.
"Во-первых, видение святого Андрея не зафиксировано ни в одном из византийских источников. А в греческом уставе нет торжества, посвященного непосредственно этому событию", — поясняет он.
А известен был Покров только по русским месяцесловам (церковным календарям). Отсюда еще одна версия — о русском происхождении. Сегодня ее считают самой достоверной.

Влиятельный покровитель

Русская церковь долгое время жила преимущественно по византийскому календарю и своих праздников не имела.
© РИА Новости / Михаил Успенский / Перейти в медиабанкСкульптурный портрет Андрея Боголюбского. Реконструкция М. М. Герасимова
Скульптурный портрет Андрея Боголюбского. Реконструкция М.М. Герасимова - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Михаил Успенский
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Скульптурный портрет Андрея Боголюбского. Реконструкция М. М. Герасимова
Все изменилось в XII веке, когда к власти пришел князь Андрей Боголюбский. Взойдя на престол, он решил исправить досадное недоразумение. Правитель был ревностным почитателем Богоматери и сделал многое для ее культа на Руси.
В 1164-м монарх установил два новых торжества — Всемилостивому Спасу (Медовый спас) — в честь победы над волжскими булгарами, и Пресвятой Богородице (Покров) — в честь победы над… русскими. Последнее странно, но вполне объяснимо.
На основании анализа "Жития Андрея Юродивого" современные ученые предположили, что святой мог жить во второй половине IX — начале X столетия, когда Константинополь неоднократно осаждали мусульмане. Однако захватить столицу в тот период пытались не только они. В 860-м к городу подступили "племена русов".
"Под этим термином имелось в виду войско варягов, которое пришло в Византию из Киева, — поясняет Владимир Кириллин. — В "Повести временных лет" говорится, что командовали ими князья Аскольд и Дир. Однако затем русы отступили. Греческие хроники уточняют: случилось это после того, как горожане совершили крестный ход с ризой Богородицы".
Также сказано, что чудо убедило Аскольда и Дира принять христианство. В память об этом событии Андрей Боголюбский и учредил праздник Покрова.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкНастоятель Кижского прихода, священник отец Павел Лехмус производит обряд освящения в праздник Покрова Богородицы на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Кижи" в Карелии
Настоятель Кижского прихода, священник отец Павел Лехмус производит обряд освящения в праздник Покрова Богородицы на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Кижи в Карелии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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Настоятель Кижского прихода, священник отец Павел Лехмус производит обряд освящения в праздник Покрова Богородицы на территории Государственного историко-архитектурного музея-заповедника "Кижи" в Карелии
"Правда, упоминание о походе на Константинополь в русской письменной традиции появляется довольно поздно — в начале XVI века. Не совсем понятно, откуда почерпнули эту информацию. К тому же ее могли сильно переработать", — добавляет эксперт.
По его словам, озадачивает и сам парадокс: Богородица защитила Константинополь от русов. А князь почему-то вводит праздник в честь победы над своими предками. Именно поэтому некоторые исследователи считают, что истоки Покрова следует искать не во владимирских землях.

Новгородский грек

Альтернативная гипотеза обращается к различным вариантам жития Андрея Юродивого. Из некоторых редакций следует, что родился он в Новгороде. А затем перебрался в Византию, где провел почти всю жизнь.
"Любопытно и то, что все ранние рукописи, где упоминаются святой и сведения о Покрове Богородицы, — новгородские", — обращает внимание Кириллин.
© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в медиабанкЦерковь Покрова на Нерли — шедевр древнерусской архитектуры, признанный во всем мире
Церковь Покрова на Нерли – шедевр древнерусской архитектуры, признанный во всем мире - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Юрий Кавер
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Церковь Покрова на Нерли — шедевр древнерусской архитектуры, признанный во всем мире
Согласно этой гипотезе, именно жители города на Волхове первыми стали отмечать праздник. А Боголюбский позднее ввел его у себя в княжестве. Историки предполагают: это случилось после неудачной осады Новгорода в 1170-м. Событие произошло во время разгоревшейся тогда междоусобной войны. Современники называли провал опытного полководца не иначе как "божиим чудом".
По словам Кириллина, большинство аргументов пока в пользу второй версии происхождения праздника. Однако древнейший известный науке храм в его честь появился отнюдь не на северо-западе Руси. А во Владимиро-Суздальском княжестве — вотчине Боголюбского. Речь идет о знаменитой церкви Покрова на Нерли.
Этот факт еще больше спутывает карты ученым и не дает поставить точку в многолетнем споре.
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