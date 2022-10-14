https://ria.ru/20221014/pogibshie-1824214885.html

Число погибших при взрыве в турецкой шахте возросло до 14

Число погибших при взрыве в турецкой шахте возросло до 14 - РИА Новости, 14.10.2022

Число погибших при взрыве в турецкой шахте возросло до 14

Число погибших при взрыве на шахте в городе Бартын на севере Турции возросло до 14, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T23:05

2022-10-14T23:05

2022-10-14T23:18

турция

в мире

сулейман сойлу

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824215532_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_1886eb8b6c42c7e08a64184ab1eed10b.jpg

АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на шахте в городе Бартын на севере Турции возросло до 14, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.Ранее министр здравоохранения заявлял о двух погибших и 20 раненых.Как сообщил телеканал CNN Turk, под завалами по-прежнему остаются рабочие. В свою очередь, телеканал A Haber со ссылкой на местные власти уточнил, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. По данным губернатора Бартына Нуртадж Арслан, 49 человек после взрыва оказались заблокированы в шахте.Главы МВД и Минэнерго Турции Сулейман Сойлу и Фатих Донмёз по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана выехали на место происшествия.

https://ria.ru/20221011/stambul-1823011421.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, в мире, сулейман сойлу, реджеп тайип эрдоган