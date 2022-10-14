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Число погибших при взрыве в турецкой шахте возросло до 14 - РИА Новости, 14.10.2022
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Число погибших при взрыве в турецкой шахте возросло до 14
Число погибших при взрыве в турецкой шахте возросло до 14 - РИА Новости, 14.10.2022
Число погибших при взрыве в турецкой шахте возросло до 14
Число погибших при взрыве на шахте в городе Бартын на севере Турции возросло до 14, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T23:05
2022-10-14T23:18
турция
в мире
сулейман сойлу
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на шахте в городе Бартын на севере Турции возросло до 14, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.Ранее министр здравоохранения заявлял о двух погибших и 20 раненых.Как сообщил телеканал CNN Turk, под завалами по-прежнему остаются рабочие. В свою очередь, телеканал A Haber со ссылкой на местные власти уточнил, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. По данным губернатора Бартына Нуртадж Арслан, 49 человек после взрыва оказались заблокированы в шахте.Главы МВД и Минэнерго Турции Сулейман Сойлу и Фатих Донмёз по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана выехали на место происшествия.
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турция, в мире, сулейман сойлу, реджеп тайип эрдоган
Турция, В мире, Сулейман Сойлу, Реджеп Тайип Эрдоган
23:05 14.10.2022 (обновлено: 23:18 14.10.2022)
 
Число погибших при взрыве в турецкой шахте возросло до 14

МВД Турции: число погибших при взрыве в шахте на севере Турции возросло до 14

© AP PhotoШахта в турецком городе Бартын, где прогремел взрыв
Шахта в турецком городе Бартын, где прогремел взрыв - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo
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АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве на шахте в городе Бартын на севере Турции возросло до 14, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
Ранее министр здравоохранения заявлял о двух погибших и 20 раненых.
Как сообщил телеканал CNN Turk, под завалами по-прежнему остаются рабочие. В свою очередь, телеканал A Haber со ссылкой на местные власти уточнил, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. По данным губернатора Бартына Нуртадж Арслан, 49 человек после взрыва оказались заблокированы в шахте.
Главы МВД и Минэнерго Турции Сулейман Сойлу и Фатих Донмёз по указанию президента Реджепа Тайипа Эрдогана выехали на место происшествия.
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ТурцияВ миреСулейман СойлуРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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