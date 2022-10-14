https://ria.ru/20221014/pogibshie-1824209475.html

При обстреле Донецка погибли два мирных жителя

При обстреле Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 14.10.2022

При обстреле Донецка погибли два мирных жителя

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:00

2022-10-14T16:00

2022-10-14T22:19

турция

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Куйбышевский район города. По проспекту Степаненко погиб мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.По сообщению мэра столицы ДНР Алексея Кулемзина, в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка погиб мужчина."Продолжает поступать информация о последствиях фашистского обстрела Кировского района (микрорайон шахты Абакумова). В результате артиллерийского удара погиб мирный житель 1987 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

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донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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