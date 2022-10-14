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При обстреле Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/pogibshie-1824209475.html
При обстреле Донецка погибли два мирных жителя
При обстреле Донецка погибли два мирных жителя - РИА Новости, 14.10.2022
При обстреле Донецка погибли два мирных жителя
Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:00
2022-10-14T22:19
турция
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Куйбышевский район города. По проспекту Степаненко погиб мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.По сообщению мэра столицы ДНР Алексея Кулемзина, в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка погиб мужчина."Продолжает поступать информация о последствиях фашистского обстрела Кировского района (микрорайон шахты Абакумова). В результате артиллерийского удара погиб мирный житель 1987 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html
турция
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
украина
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турция, в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Турция, Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
16:00 14.10.2022 (обновлено: 22:19 14.10.2022)
 
При обстреле Донецка погибли два мирных жителя

При обстреле Кировского и Куйбышевского районов Донецка погибли два мирных жителя

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Киевского района города Донецка, подвергшейся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали Куйбышевский район города. По проспекту Степаненко погиб мужчина 1981 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в пятницу неоднократно сообщало об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск.
По сообщению мэра столицы ДНР Алексея Кулемзина, в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка погиб мужчина.
"Продолжает поступать информация о последствиях фашистского обстрела Кировского района (микрорайон шахты Абакумова). В результате артиллерийского удара погиб мирный житель 1987 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеТурцияВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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