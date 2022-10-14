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Десять военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/plennye-1823937748.html
Десять военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена
Десять военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена - РИА Новости, 14.10.2022
Десять военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена
Десять военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой в результате состоявшегося в среду обмена военнопленными между ЛНР и Украиной, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:59
2022-10-14T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
виктория сердюкова
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Десять военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой в результате состоявшегося в среду обмена военнопленными между ЛНР и Украиной, сообщила РИА Новости омбудсмен республики Виктория Сердюкова."Позавчера 10 наших военнослужащих были возвращены домой после обмена военнопленными с Киевом", - сообщила Сердюкова.
https://ria.ru/20221012/oae-1823334311.html
луганская народная республика
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в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктория Сердюкова, Луганская Народная Республика, Украина
10:59 14.10.2022
 
Десять военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена

Омбудсмен Сердюкова: в ЛНР из украинского плена вернулись десять военнослужащих

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Десять военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой в результате состоявшегося в среду обмена военнопленными между ЛНР и Украиной, сообщила РИА Новости омбудсмен республики Виктория Сердюкова.
"Позавчера 10 наших военнослужащих были возвращены домой после обмена военнопленными с Киевом", - сообщила Сердюкова.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 12:24Специальная военная операция на Украине
В Кремле рассказали о роли ОАЭ в обмене пленными между Россией и Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиктория СердюковаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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