https://ria.ru/20221014/plennye-1823937748.html

Десять военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена

Десять военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена - РИА Новости, 14.10.2022

Десять военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена

Десять военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой в результате состоявшегося в среду обмена военнопленными между ЛНР и Украиной, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:59

2022-10-14T10:59

2022-10-14T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

виктория сердюкова

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Десять военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой в результате состоявшегося в среду обмена военнопленными между ЛНР и Украиной, сообщила РИА Новости омбудсмен республики Виктория Сердюкова."Позавчера 10 наших военнослужащих были возвращены домой после обмена военнопленными с Киевом", - сообщила Сердюкова.

https://ria.ru/20221012/oae-1823334311.html

луганская народная республика

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в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, украина