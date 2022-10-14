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Десять военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена
Десять военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена - РИА Новости, 14.10.2022
Десять военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена
Десять военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой в результате состоявшегося в среду обмена военнопленными между ЛНР и Украиной, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:59
2022-10-14T10:59
2022-10-14T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
виктория сердюкова
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Десять военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой в результате состоявшегося в среду обмена военнопленными между ЛНР и Украиной, сообщила РИА Новости омбудсмен республики Виктория Сердюкова."Позавчера 10 наших военнослужащих были возвращены домой после обмена военнопленными с Киевом", - сообщила Сердюкова.
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в мире, виктория сердюкова, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виктория Сердюкова, Луганская Народная Республика, Украина
Десять военнослужащих ЛНР вернулись домой из украинского плена
Омбудсмен Сердюкова: в ЛНР из украинского плена вернулись десять военнослужащих