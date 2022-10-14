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Пелоси в день штурма Капитолия сказала, что готова "вырубить" Трампа - РИА Новости, 14.10.2022
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Пелоси в день штурма Капитолия сказала, что готова "вырубить" Трампа
Пелоси в день штурма Капитолия сказала, что готова "вырубить" Трампа - РИА Новости, 14.10.2022
Пелоси в день штурма Капитолия сказала, что готова "вырубить" Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в день штурма Капитолия заявила, что хочет "вырубить" покидавшего в тот момент пост президента США Дональда... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:42
2022-10-14T15:42
в мире
нэнси пелоси
дональд трамп
джо байден
вашингтон (штат)
сша
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в день штурма Капитолия заявила, что хочет "вырубить" покидавшего в тот момент пост президента США Дональда Трампа, и готова сесть за это в тюрьму, сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавшее в его распоряжение видео, которое было снято во время протестов сторонников Трампа в Вашингтоне.Толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение результатов выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. В комитете палаты представителей США, расследующем этот штурм Капитолия, по данным СМИ, убеждены, что Трамп несет ответственность за беспорядки в центре американской столицы и должен быть обвинен."Если он придет, я его вырублю. Я этого ждала. За то, что он пересечет границы Капитолия, я его вырублю. И я сяду в тюрьму, но я буду счастлива", - заявила Пелоси на видео, опубликованном CNN.По информации телеканала, незадолго до этого Трамп призывал своих сторонников идти к Капитолию и сказал, что будет вместе с ними протестовать против утверждения итогов выборов. Сама Пелоси в это время находилась в переговорной комнате Капитолия.Ранее Трамп в интервью пообещал помилование осужденным за штурм Капитолия, если вновь станет главой государства.
https://ria.ru/20220925/pelosi-1819330219.html
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в мире, нэнси пелоси, дональд трамп, джо байден, вашингтон (штат), сша
В мире, Нэнси Пелоси, Дональд Трамп, Джо Байден, Вашингтон (штат), США
15:42 14.10.2022
 
Пелоси в день штурма Капитолия сказала, что готова "вырубить" Трампа

CNN: Пелоси в день штурма Капитолия сказала, что готова "вырубить" Трампа и сесть в тюрьму

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в день штурма Капитолия заявила, что хочет "вырубить" покидавшего в тот момент пост президента США Дональда Трампа, и готова сесть за это в тюрьму, сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавшее в его распоряжение видео, которое было снято во время протестов сторонников Трампа в Вашингтоне.
Толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение результатов выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. В комитете палаты представителей США, расследующем этот штурм Капитолия, по данным СМИ, убеждены, что Трамп несет ответственность за беспорядки в центре американской столицы и должен быть обвинен.
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"Если он придет, я его вырублю. Я этого ждала. За то, что он пересечет границы Капитолия, я его вырублю. И я сяду в тюрьму, но я буду счастлива", - заявила Пелоси на видео, опубликованном CNN.
По информации телеканала, незадолго до этого Трамп призывал своих сторонников идти к Капитолию и сказал, что будет вместе с ними протестовать против утверждения итогов выборов. Сама Пелоси в это время находилась в переговорной комнате Капитолия.
Ранее Трамп в интервью пообещал помилование осужденным за штурм Капитолия, если вновь станет главой государства.
Марк Медоуз - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 05:59
CNN: экс-советник Трампа передал Минюсту США документы по штурму Капитолия
 
В миреНэнси ПелосиДональд ТрампДжо БайденВашингтон (штат)США
 
 
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