https://ria.ru/20221014/pelosi-1824079722.html

Пелоси в день штурма Капитолия сказала, что готова "вырубить" Трампа

Пелоси в день штурма Капитолия сказала, что готова "вырубить" Трампа - РИА Новости, 14.10.2022

Пелоси в день штурма Капитолия сказала, что готова "вырубить" Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в день штурма Капитолия заявила, что хочет "вырубить" покидавшего в тот момент пост президента США Дональда... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:42

2022-10-14T15:42

2022-10-14T15:42

в мире

нэнси пелоси

дональд трамп

джо байден

вашингтон (штат)

сша

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в день штурма Капитолия заявила, что хочет "вырубить" покидавшего в тот момент пост президента США Дональда Трампа, и готова сесть за это в тюрьму, сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавшее в его распоряжение видео, которое было снято во время протестов сторонников Трампа в Вашингтоне.Толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение результатов выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. В комитете палаты представителей США, расследующем этот штурм Капитолия, по данным СМИ, убеждены, что Трамп несет ответственность за беспорядки в центре американской столицы и должен быть обвинен."Если он придет, я его вырублю. Я этого ждала. За то, что он пересечет границы Капитолия, я его вырублю. И я сяду в тюрьму, но я буду счастлива", - заявила Пелоси на видео, опубликованном CNN.По информации телеканала, незадолго до этого Трамп призывал своих сторонников идти к Капитолию и сказал, что будет вместе с ними протестовать против утверждения итогов выборов. Сама Пелоси в это время находилась в переговорной комнате Капитолия.Ранее Трамп в интервью пообещал помилование осужденным за штурм Капитолия, если вновь станет главой государства.

https://ria.ru/20220925/pelosi-1819330219.html

https://ria.ru/20220915/dokumenty-1816881847.html

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Дарья Буймова

в мире, нэнси пелоси, дональд трамп, джо байден, вашингтон (штат), сша