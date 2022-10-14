Пелоси в день штурма Капитолия сказала, что готова "вырубить" Трампа
CNN: Пелоси в день штурма Капитолия сказала, что готова "вырубить" Трампа и сесть в тюрьму
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© Sputnik / Асатур Есаянц
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в день штурма Капитолия заявила, что хочет "вырубить" покидавшего в тот момент пост президента США Дональда Трампа, и готова сесть за это в тюрьму, сообщает телеканал CNN со ссылкой на попавшее в его распоряжение видео, которое было снято во время протестов сторонников Трампа в Вашингтоне.
Толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение результатов выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден. В комитете палаты представителей США, расследующем этот штурм Капитолия, по данным СМИ, убеждены, что Трамп несет ответственность за беспорядки в центре американской столицы и должен быть обвинен.
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"Если он придет, я его вырублю. Я этого ждала. За то, что он пересечет границы Капитолия, я его вырублю. И я сяду в тюрьму, но я буду счастлива", - заявила Пелоси на видео, опубликованном CNN.
По информации телеканала, незадолго до этого Трамп призывал своих сторонников идти к Капитолию и сказал, что будет вместе с ними протестовать против утверждения итогов выборов. Сама Пелоси в это время находилась в переговорной комнате Капитолия.
Ранее Трамп в интервью пообещал помилование осужденным за штурм Капитолия, если вновь станет главой государства.